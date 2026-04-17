VIDEO Euforija je počela, vraćamo se u galaksiju! Evo trailera za novi Star Wars!

Nakon što je teaser probudio globalnu euforiju, dugoočekivani finalni trailer Lucasfilmovog filma 'Star Wars: Mandalorian i Grogu' upravo je premijerno prikazan pred oduševljenom publikom na CinemaCon® događaju u Las Vegasu.

Vizualno impresivniji, emotivno snažniji i akcijski ambiciozniji nego ikad prije, Star Wars: Mandalorian i Grogu donosi priču koja spaja epski spektakl i intimno putovanje dvoje najvoljenijih likova moderne pop-kulture.

http://

Mando i Grogu kreću u svoju najopasniju i najuzbudljiviju misiju do sada – onu koja će testirati njihove granice, ali i dodatno produbiti njihovu jedinstvenu povezanost. Nakon pada Carstva, galaksija je daleko od mira. Imperijalni zapovjednici djeluju iz sjene, dok krhka Nova Republika pokušava uspostaviti red i zaštititi ideale za koje se Pobuna borila.

U takvom svijetu, Nova Republika okreće se provjerenim saveznicima – legendarnom mandalorijanskom lovcu na glave Dinu Djarinu (Pedro Pascal) i njegovom mladom štičeniku Groguu. No ono što počinje kao misija zaštite ubrzo prerasta u sukob koji bi mogao odrediti budućnost cijele galaksije.

Novi trailer donosi prvi pravi uvid u razmjere produkcije: spektakularne akcijske sekvence, dosad neviđene svjetove i neprijatelje, ali i snažnu emocionalnu srž priče koja je ovu franšizu učinila globalnim fenomenom. Posebnu pažnju privlači i pojava Sigourney Weaver, čija će uloga dodatno podići uloge i dinamiku priče.

Film režira Jon Favreau, kreativni vizionar koji je redefinirao Star Wars univerzum za novu generaciju gledatelja, dok produkciju potpisuju Kathleen Kennedy, Dave Filoni i Ian Bryce. Glazbu, koja već sada nosi prepoznatljiv emocionalni naboj i epsku širinu, ponovno sklada Oscarom nagrađeni Ludwig Göransson.

Za razliku od serijskog formata iz kojeg je proizašla ova priča, Star Wars: Mandalorian i Grogu zamišljen je kao intenzivno kino iskustvo – snimljen za IMAX® i ostale premium formate, s jasnim ciljem: vratiti Star Wars na tron velikog platna kao događaj koji se ne propušta.

Pretprodaja ulaznica za Star Wars: Mandalorian i Grogu počinje danas, 17. travnja, a film u kina stiže pretpremijerno od 20. svibnja 2026., ekskluzivno u kinima i premium formatima, u distribuciji Blitz filma.

Originalna filmska glazba bit će dostupna na svim digitalnim platformama putem Walt Disney Recordsa od 15. svibnja. Vinilno izdanje (12”), koje sadrži 13 glazbenih tema iz filma, izlazi 5. lipnja i već je dostupno za prednarudžbu. Posebno limitirano izdanje vinila u obliku Mandalorian kacige, koje uključuje dvije nove skladbe iz filma, izlazi 22. svibnja i također je dostupno za prednarudžbu.

Vrijeme je za povratak u galaksiju – tamo gdje avantura nikada ne prestaje