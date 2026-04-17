Caroline De Mulder u Zagrebu će pričati o nacističkom rodilištu u kojem su eliminirali bebe koje ne odgovaraju arijevskim standardima

Zagreb Book Festival i ove godine otvara ljeto u velikom stilu! Najveća imena svjetske i domaće književnosti, umjetnosti i znanosti gostuju od 11. do 15. svibnja u Kulturno informativnom centru i Knjižari Ljevak te Zagreb još jednom pretvaraju u prijestolnicu riječi koje oblikuju suvremeni svijet.

Dvanaesto izdanje Zagreb Book Festivala donosi bogat program s ekskluzivnim književnim promocijama, panel-diskusijama, popularnim tribinama “Knjige i vino” i “Kul u gradu” te razgovorima o ključnim pitanjima našega vremena. Nakon službenog dijela čekaju vas druženja s festivalskim zvijezdama na omiljenim zagrebačkim lokacijama – upoznajte ih i otkrijte još pokoji detalj o vašoj najdražoj knjizi!

“Podijeli pa vladaj” još je od rimskog doba formula za osvajanje i dominaciju. Zagreb Book Festival 2026. umjesto podjela bira veliku i važnu temu “Mostovi”. U tom duhu otvaramo pitanja geopolitičkih kriza, tehnološke revolucije i izraženih društvenih razlika te kroz živi dijalog tražimo put od otuđenosti do susreta, od čovjeka do čovjeka. Možemo li razumjeti ono što ne poznajemo? Možemo li prihvatiti ono što ne razumijemo? Možemo li izgraditi mostove ondje gdje smo dugo podizali granice? U potrazi za odgovorima na ova pitanja pridružit će nam se sjajne gošće i gosti festivala: književnici i novinari, redatelji i scenaristi, psiholozi, arhitekti i brojni drugi.

S nagrađivanom belgijskom spisateljicom Caroline De Mulder razgovarat ćemo o njezinom potresnom hit-romanu “Himmlerove jaslice” (Naklada OceanMore, 2025.; prevela Tonka Baričević), stvarnoj priči o savršeno organiziranom nacističkom rodilištu, za koji ugledni “Le Figaro littéraire” piše da “ima snagu velikog dokumentarca”. Njemački novinar i pisac Uwe Wittstock osvrnut će se na veliki uspjeh svoje knjige “Veljača 1933. – Zima književnosti” (Gymnasium naklada, 2025.; prevela Gordana Dana Grozdanić), napete kronike o prvih mjesec dana Hitlerove vladavine, ispisane ritmom i scenama kriminalističke priče, koja je 12 tjedana bila na listi bestselera časopisa “Der Spiegel” te je prevedena na 15 jezika. Danska novinarka i pionirka razvoja konstruktivnih metoda izvještavanja Cathrine Gyldensted predstavit će svoju knjigu “Od zrcala do pokretača” (Agencija za elektroničke medije, 2025.; prevela Iva Karabaić), utemeljenu na inovativnoj tezi da novinarstvo, svojim utjecajem na građane i političare, mijenja perspektive birača, kontrolira moć vladajućih i pokreće svijet. Uz slovenskog ratnog izvjestitelja Boštjana Videmšeka i njegov novi naslov “Mir i rat: Korijeni ključnih kriza našega vremena” (Naklada Ljevak, 2026.; prevela Anita Peti-Stantić) proputovat ćemo svijet linijom velikih sukoba, od rata u Iraku preko Afganistana do Ukrajine i Rusije, ali i saznati kako klimatske promjene oblikuju našu budućnost te kako sačuvati nadu usprkos svemu.

U dijelu programa posvećenom domaćim gostima istražit ćemo pejzaž suvremene kinematografije, književnosti i publicistike te ispitati društvene osjetljivosti kroz prizmu znanosti.

Bavit ćemo se fenomenom najgledanijeg filma u hrvatskim kinima u povijesti te najgledanijeg filma u regiji “Svadba”, u razgovoru s njegovim redateljem i scenaristom Igorom Šeregijem. Predstavit ćemo novi naslov pisca i novinara Borisa Dežulovića “Tko je taj čovjek?: Izvještaj o jednoj mogućnosti” (Ex Libris – Rijeka, 2025.), koji tematizira pokušaj preispisivanja povijesti Hitlerova “pivničkog puča” 1923. godine, a koji Miljenko Jergović naziva “romanom bombom”.

Progovorit ćemo o stigmatizaciji uslijed dijagnoze HIV-a i novom životu koji nastaje iz suočavanja s istinom, u društvu pisca i bivšeg novinara Edija Kiseljaka, čiji je debitantski roman “Ja sam Edi… i to je dovoljno” (Naklada Fragment, 2026.) osvojio i uzdrmao javnost. Otkrit ćemo što se krije u novoj, duhovitoj i britkoj zbirci eseja “Bachove književne kapi” književne teoretičarke i kritičarke Helene Sablić Tomić te koje bismo knjige trebali čitati kada smo tužni, kada smo sretno zaljubljeni, ljubomorni, razočarani ili znatiželjni. Ponudit ćemo uvide u uzroke polarizacije društva i mogućnosti izgradnje mostova među ljudima, u susretu s cijenjenim psihijatrom Darkom Marčinkom, istaknutom psihologinjom Irenom Bezić, uvaženim povjesničarom i novinarom Dariom Špelićem, poznatim sociologom Ozrenom Žunecom i brojnim drugima.

Na Zagreb Book Festivalu 2026. sudjelovat će i Sanja Baković, Anda Bukvić Pažin, Mirela Barbaroša-Šikić, Iva Bezinović-Haydon, Ivica Đikić, Ena Katarina Haler, Miljenko Jergović, Boris Jokić, Morana Kasapović, Jasmina Kenda, Dubravka Kisić, Lea Kovács, Dražen Lalić, Karolina Lisak Vidović, Barbara Matejčić, Dalibor Milas, Dragan Nikolić, Dubravka Oraić Tolić, Anita Peti-Stantić, Sibila Petlevski, Snježana Prijić-Samaržija, Marijana Radmilović, Boris Rašeta, Ana Salopek, Marko Stričević, Nives Tomašević i Robert Tomljenović.