Izbor hrvatskih stručnjaka

UNESCO-ove povelje uručene za tri hrvatska dobra u Registru Sjećanje svijeta

Zagreb: Svečana dodjela povelja za dobra upisana u UNESCO-ov Registar "Sjećanje svijeta"
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Hina
17.04.2026.
u 12:28

U Registar su upisani i kratkometražni filmovi Zagrebačke škole crtanog filma, Dnevnici Andrije Štampar i Rukopis “Vita Sanctorum Marini et Leonis”. Registar Sjećanje svijeta pokrenut je 1992. godine s ciljem očuvanja pisane baštine i njezine dostupnosti

Dnevnici Andrije Štampara, osobni zapisi liječnika koji svjedoče o razvoju javnog zdravstva i ideji dostupne skrbi za sve, među tri su hrvatska dobra upisana u UNESCO-ov Registar Sjećanje svijeta, za koja je ministrica Nina Obuljen Koržinek u četvrtak uručila UNESCO-ove povelje.

Dnevnici Andrije Štampara, pisani između 1931. i 1939. godine, predstavljaju povijesni prikaz razvoja zdravstva, ali i osobne zapise liječnika koji je zagovarao univerzalno dostupnu i besplatnu javnu zdravstvenu skrb te poboljšanje životnih uvjeta najugroženijih.

Rukopis “Vita Sanctorum Marini et Leonis”, koji je Hrvatska u Registar upisala zajedno sa San Marinom i Italijom, donosi pripovijest o životu svetog Martina i njegovu putovanju od dalmatinske obale do San Marina. Rukopis iz 8. i 9. stoljeća čuva se u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Torinu te ima važnu ulogu u identitetu Raba. 

U Registar su upisani i kratkometražni filmovi Zagrebačke škole crtanog filma s 414 naslova iz razdoblja od 1956. do 1979., koja se čuva u Hrvatskoj kinoteci Hrvatskog državnog arhiva. Međunarodni ugled te škole potvrđuje i Oscar za animirani film “Surogat” iz 1961. godine. 

"Svaki proces kandidature pokreće posebne oblike suradnje hrvatskih stručnjaka koji imaju priliku duboko zaroniti u vrijednosti naše baštine i spoznati gdje smo u odnosu na svijet, na druge kulture i koliko je ta naša baština vrijedna i ponosna", kazala je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Predsjednik Hrvatskog povjerenstva za UNESCO Zvonko Kusić rekao je kako je UNESCO-ov program Registar Sjećanje svijeta pokrenut 1992. godine s ciljem očuvanja pisane baštine i njezine dostupnosti, naglasivši da se na popis upisuju dobra od svjetskog značaja.

Ravnateljica Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar“ Mirjana Kujundžić Tiljak istaknula je kako su se okupljeni sastali ne samo kako bi obilježili tri velika priznanja hrvatskoj kulturi, nego i kako bi odali počast idejama, vrijednostima i nasljeđu koje nadilazi vrijeme i granice.

"Ove povelje nisu samo potvrda vrijednosti pojedinog dobra, one su potvrda trajne vrijednosti znanja, umjetnosti, solidarnosti i brige za čovjeka", istaknula je, dodavši da su djelatnici Škole narodnog zdravlja i Medicinskog fakulteta u Zagrebu izuzetno ponosni što su dnevnici Andrije Štampara upisani u UNESCO-ov registar Sjećanja svijeta.

Povelje su primili predstavnici znanstvenih, kulturnih i obrazovnih institucija, kao i lokalne samouprave i javnih ustanova.

Registar Sjećanje svijeta Zvonko Kusić Vinko Brešan Nina Obuljen Koržinek unesco

