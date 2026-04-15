Zaboravljeni triler s Bruceom Willisom i poplava koja donosi morske pse: Ovi filmovi zaludili su Hrvate

Na prvom mjestu ljestvice našao se novi horor triler "Thrash". U režiji Tommyja Wirkole, poznatog po "Mrtvom snijegu" i "Divljoj noći", priča prati stanovnike obalnog grada Annievillea koje pogađa uragan pete kategorije. No, razorne poplave sa sobom donose i novu, smrtonosnu prijetnju - gladne morske pse.

Radnja se dijeli na nekoliko napetih priča o preživljavanju: trudna Lisa (Phoebe Dynevor iz "Bridgertona") bori se za život zarobljena u automobilu, dok se agorafobična djevojka Dakota (Whitney Peak) suočava sa svojim strahovima kako bi preživjela. Istovremeno, njezin ujak (Djimon Hounsou), stručnjak za morske pse, pokušava se probiti do nje, a troje udomljene djece bori se protiv predatora u stilu filma "Sam u kući".

Odmah iza novog hita smjestio se film koji je dokaz da na Netflixu nikad ne treba otpisati stare favorite. Akcijski triler "Striking Distance" iz 1993. godine s Bruceom Willisom u glavnoj ulozi doživio je nevjerojatnu renesansu i postao globalni hit. Willis glumi Toma Hardyja, detektiva iz Pittsburgha koji nakon svjedočenja protiv vlastitog partnera biva degradiran u riječnu patrolu. Kad se dvije godine kasnije ponovno počnu pojavljivati tijela žena s kojima je bio povezan, Hardy shvaća da se vratio serijski ubojica za kojeg je bio uvjeren da je policajac. Iako su ga kritičari u vrijeme izlaska "pokopali", opisujući ga kao "formulaičan" i "generičan", publika ga je sada prigrlila kao savršen primjer nostalgičnog akcijskog trilera s karizmatičnim glavnim glumcem i jednostavnom, ali napetom radnjom.

Na trećem mjestu nalazi se akcijska drama "Four Brothers" iz 2005. godine, koju je režirao John Singleton. Film prati četvoricu posvojene braće - temperamentnog Bobbyja (Mark Wahlberg), obiteljskog čovjeka Jeremiaha (André Benjamin), bivšeg marinca Angela (Tyrese Gibson) i mladog rockera Jacka (Garrett Hedlund) - koji se ponovno okupljaju u rodnom Detroitu nakon brutalnog ubojstva njihove posvojiteljice. Kad shvate da njezina smrt nije bila slučajna pljačka, već naručeno ubojstvo, odlučuju uzeti pravdu u svoje ruke. Kreću u osvetnički pohod koji ih uvlači duboko u kriminalno podzemlje i sukob s korumpiranim sustavom. Film je poznat po sirovoj energiji i dinamici među glavnim glumcima, a zanimljiv je i podatak da je Mark Wahlberg gotovo sve svoje dijaloge u filmu improvizirao, što je pridonijelo autentičnosti njegova lika.

Glazbena drama "Feel My Voice" talijanski je remake hvaljenog francuskog filma "La Famille Bélier", priče koja je inspirirala i Oscarom nagrađeni "CODA". U središtu je Eletta, tinejdžerica koja je jedini čujući član svoje obitelji i služi kao njihova veza s vanjskim svijetom. Njezin se život preokrene kada otkrije izvanredan talent za pjevanje, što je stavlja pred nemoguć izbor - ostati uz obitelj kojoj je potrebna ili slijediti vlastite snove.

Popularna franšiza "Despicable Me" nastavlja se četvrtim nastavkom u kojem je bivši superzlikovac Gru sada agent Anti-zlikovačke lige. Njegov miran obiteljski život prekida bijeg starog rivala, Maximea Le Mala, koji traži osvetu. Gru je s obitelji, uključujući i novog člana Grua mlađeg, prisiljen otići u program zaštite svjedoka, no nevolje ih pronalaze i u novom susjedstvu, dok Malci dobivaju supermoći i postaju nezaustavljivi Mega Malci.

Psihološki triler "Suspect Zero" prati FBI agenta Thomasa Mackelwaya (Aaron Eckhart) koji istražuje niz bizarnih ubojstava bez ikakvih tragova. Istraga ga vodi do Benjamina O'Ryana (Ben Kingsley), bivšeg agenta iz tajnog vladinog programa za vidovnjake, koji sada samostalno lovi serijske ubojice. Mackelway se upliće u opasnu igru mačke i miša, ne znajući je li O'Ryan saveznik ili ultimativni ubojica kojeg traži.

Iz Netflixove hvaljene dokumentarne serije "Untold" stiže priča o jednoj od najkontroverznijih momčadi u povijesti NBA lige, koja se našla na sedmom mjestu ljestvice. "Jail Blazers" istražuje eru košarkaškog tima Portland Trail Blazersa s početka 2000-ih, koji su zbog brojnih skandala i problema sa zakonom svojih igrača stekli zloglasni nadimak. Kroz svjedočanstva zvijezda poput Rasheeda Wallacea i Damona Stoudamirea, film prikazuje kako je nevjerojatan talent ostao u sjeni incidenata izvan terena.

U dirljivoj drami "Reign Over Me", Adam Sandler pruža jednu od svojih najboljih dramskih uloga kao Charlie Fineman, čovjek koji je izgubio obitelj u terorističkim napadima 11. rujna. Godinama kasnije, on je sjena samog sebe, potpuno izoliran od svijeta. Slučajni susret s bivšim cimerom s fakulteta, Alanom Johnsonom (Don Cheadle), pokreće proces zacjeljivanja i obojici pruža prijeko potrebno prijateljstvo za suočavanje s vlastitim životnim krizama.

Još jedan dokumentarac iz serije "Untold", "Chess Mates", bavi se jednim od najvećih skandala u modernoj povijesti šaha. Film detaljno istražuje sukob između svjetskog prvaka Magnusa Carlsena i mladog izazivača Hansa Niemanna, čija je iznenadna pobjeda pokrenula lavinu optužbi za varanje. Skandal je eskalirao do bizarnih teorija o korištenju analnih kuglica za primanje signala, pretvarajući intelektualnu igru u medijski cirkus i otvarajući pitanja o integritetu u doba online šaha.

Listu zatvara vesela i šarena animirana avantura "Trolls" iz 2016. godine. Film prati optimističnu princezu Poppy i jedinog mrzovoljnog Trola, Brancha, koji moraju udružiti snage kako bi spasili svoje prijatelje iz kandži Bergensa - stvorenja koja vjeruju da sreću mogu pronaći jedino ako pojedu Trolove. Uz zarazne pjesme i simpatične likove, ovaj je film postao hit za cijelu obitelj i pokrenuo uspješnu franšizu.