Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Performans Šejle Kamerić

Paljenjem stotina lampiona u Beču upozorit će ljude na važnost sjećanja i političku hitnost
VL
Autor
Vecernji.hr
17.04.2026.
u 10:00

Instalacijom AWAKE transformirat će 25. travnja dvorište MuseumsQuartieru u prostor nalik bdjenju – privremeno mjesto zajedničke refleksije koje odolijeva sigurnosti i fiksnim narativima.

Nova site-specific javna svjetlosna instalacija umjetnice Šejle Kamerić, AWAKE, transformira dvorište MuseumsQuartieru u centru Beča prostor nalik bdjenju – privremeno mjesto zajedničke refleksije koje odolijeva sigurnosti i fiksnim narativima.

U subotu, 25. travnja, od 17 do 24 sata, dakle tijekom jedne večeri, okupljamo se kako bismo, kao pažljiva zajednica, zapalili svijeću i promišljali o zajedničkoj ranjivosti. Ovo je poziv na sjećanje i aktivnu budnost.

Kroz AWAKE, Kamerić uspostavlja privremeni otvoreni prostor okupljanja, postavljajući stotine crvenih lampiona isprepletenih s malim rotirajućim signalnim svjetlima koja se aktiviraju u intervalima. Posjetitelji su pozvani kretati se među svjetlima, postajući fizički dio promjenjive konstelacije.

U nepravilnim trenucima, impulsi rotirajućeg svjetla prekidaju tišinu. Ti suptilni, ali ustrajni signali mijenjaju ritam susreta, uvodeći tihu napetost između kontemplacije i budnosti. Ono što se isprva čini ceremonijalnim postaje neizvjesno; ono što djeluje intimno postaje izloženo zajedničkom pogledu. Kroz ovu krhku koreografiju iščekivanja i prekida, AWAKE promišlja kako sjećanje, emocija i politička hitnost mogu koegzistirati u istom trenutku.

Kamerić u svojoj umjetničkoj praksi djeluje interdisciplinarno i transnacionalno, istražujući kolektivnu budnost i građansku empatiju u vremenima političkih kriza. Projekti poput EU/Others (2000.), Bosnian Girl (2003.) i CEASE (2024.) više su puta transformirali javni prostor u mjesto refleksije o zajedničkoj odgovornosti. S radom AWAKE, Kamerić dodatno produbljuje pitanja identiteta, traume i sjećanja. Instalacija će tijekom 2026. godine biti predstavljena u okviru Dr. Éva Kahán Foundation u Budimpešti i Beču.

Projekt su inicirali MuseumsQuartier u Beču i Nomad – Hrvatski ured za suvremenu umjetnost u Zagrebu, uz podršku UNIQA SEE FUTURE Foundation i Dr. Éva Kahán Foundation.

Kustosica: Astrid Peterle o umjetnici:

Šejla Kamerić (rođena 1976., Sarajevo) međunarodno je priznata vizualna umjetnica čiji rad istražuje sjećanje, identitet, politiku i nasljeđe konflikta. Među njezinim značajnim javnim projektima su EU/Others (Manifesta Biennale, 2000.), Bosnian Girl (2003.), Ab uno disce omnes (Wellcome Collection, 2015.) i CEASE (Venice Biennale, 2024.).

Poznata je po intimnim društveno-političkim komentarima koji prožimaju njezinu raznoliku umjetničku praksu. Utemeljena na empatiji kao osnovnom načinu komunikacije između umjetnice, subjekta i promatrača, njezina praksa istovremeno razotkriva i konstruira prostore moći i političkog djelovanja.

Kamerić je izlagala u institucijama kao što su Tate Modern u Londonu, Centre Pompidou u Parizu, MACBA u Barceloni, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Museum Boijmans Van Beuningen u Rotterdamu, Istanbul Modern i MMCA u Seoulu. Ove godine sudjelovat će na dvije velike globalne manifestacije: Manifesta Biennale i Mardin Biennale. 

O Zakladi:

UNIQA SEE FUTURE Zaklada neprofitna je zaklada UNIQA osiguranja koja osnažuje talentirane mlade pojedince i organizacije u kulturi, sportu i održivosti. Aktivna je u jugoistočnoj Europi (Srbija, Hrvatska, BiH, Bugarska, Rumunjska, Crna Gora) i podržava one koji pokreću pozitivne promjene u svojim zajednicama.

Kroz Zakladu, UNIQA jača društvenu odgovornost i promiče inkluzivnije društvo te želi nadahnuti zajednice i pojačati njihov utjecaj ciljanim programima, vodeći se načelom "Živimo bolje zajedno."

Ključne riječi
lampioni umjetnica Beč performans Šejla Kamerić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!