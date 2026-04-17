Paljenjem stotina lampiona u Beču upozorit će ljude na važnost sjećanja i političku hitnost

Nova site-specific javna svjetlosna instalacija umjetnice Šejle Kamerić, AWAKE, transformira dvorište MuseumsQuartieru u centru Beča prostor nalik bdjenju – privremeno mjesto zajedničke refleksije koje odolijeva sigurnosti i fiksnim narativima.

U subotu, 25. travnja, od 17 do 24 sata, dakle tijekom jedne večeri, okupljamo se kako bismo, kao pažljiva zajednica, zapalili svijeću i promišljali o zajedničkoj ranjivosti. Ovo je poziv na sjećanje i aktivnu budnost.

Kroz AWAKE, Kamerić uspostavlja privremeni otvoreni prostor okupljanja, postavljajući stotine crvenih lampiona isprepletenih s malim rotirajućim signalnim svjetlima koja se aktiviraju u intervalima. Posjetitelji su pozvani kretati se među svjetlima, postajući fizički dio promjenjive konstelacije.

U nepravilnim trenucima, impulsi rotirajućeg svjetla prekidaju tišinu. Ti suptilni, ali ustrajni signali mijenjaju ritam susreta, uvodeći tihu napetost između kontemplacije i budnosti. Ono što se isprva čini ceremonijalnim postaje neizvjesno; ono što djeluje intimno postaje izloženo zajedničkom pogledu. Kroz ovu krhku koreografiju iščekivanja i prekida, AWAKE promišlja kako sjećanje, emocija i politička hitnost mogu koegzistirati u istom trenutku.

Kamerić u svojoj umjetničkoj praksi djeluje interdisciplinarno i transnacionalno, istražujući kolektivnu budnost i građansku empatiju u vremenima političkih kriza. Projekti poput EU/Others (2000.), Bosnian Girl (2003.) i CEASE (2024.) više su puta transformirali javni prostor u mjesto refleksije o zajedničkoj odgovornosti. S radom AWAKE, Kamerić dodatno produbljuje pitanja identiteta, traume i sjećanja. Instalacija će tijekom 2026. godine biti predstavljena u okviru Dr. Éva Kahán Foundation u Budimpešti i Beču.

Projekt su inicirali MuseumsQuartier u Beču i Nomad – Hrvatski ured za suvremenu umjetnost u Zagrebu, uz podršku UNIQA SEE FUTURE Foundation i Dr. Éva Kahán Foundation.

Kustosica: Astrid Peterle o umjetnici:

Šejla Kamerić (rođena 1976., Sarajevo) međunarodno je priznata vizualna umjetnica čiji rad istražuje sjećanje, identitet, politiku i nasljeđe konflikta. Među njezinim značajnim javnim projektima su EU/Others (Manifesta Biennale, 2000.), Bosnian Girl (2003.), Ab uno disce omnes (Wellcome Collection, 2015.) i CEASE (Venice Biennale, 2024.).

Poznata je po intimnim društveno-političkim komentarima koji prožimaju njezinu raznoliku umjetničku praksu. Utemeljena na empatiji kao osnovnom načinu komunikacije između umjetnice, subjekta i promatrača, njezina praksa istovremeno razotkriva i konstruira prostore moći i političkog djelovanja.

Kamerić je izlagala u institucijama kao što su Tate Modern u Londonu, Centre Pompidou u Parizu, MACBA u Barceloni, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Museum Boijmans Van Beuningen u Rotterdamu, Istanbul Modern i MMCA u Seoulu. Ove godine sudjelovat će na dvije velike globalne manifestacije: Manifesta Biennale i Mardin Biennale.

O Zakladi:

UNIQA SEE FUTURE Zaklada neprofitna je zaklada UNIQA osiguranja koja osnažuje talentirane mlade pojedince i organizacije u kulturi, sportu i održivosti. Aktivna je u jugoistočnoj Europi (Srbija, Hrvatska, BiH, Bugarska, Rumunjska, Crna Gora) i podržava one koji pokreću pozitivne promjene u svojim zajednicama.

Kroz Zakladu, UNIQA jača društvenu odgovornost i promiče inkluzivnije društvo te želi nadahnuti zajednice i pojačati njihov utjecaj ciljanim programima, vodeći se načelom "Živimo bolje zajedno."