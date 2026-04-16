premijera u hnk split

Spektakularna nova produkcija Gotovčeve opere: Ero vozi Mercedes, Doma nosi brendiranu boršu, a tu su i konj od slame, Hajdukov šal...

Ero s onoga svijeta
Maja Pejković Kaćanski
16.04.2026.
u 13:12

Zvuči nevjerovatno, ali u ovoj produkciji "Ere s onoga svijeta" sve je odlično: solisti, Zbor HNK Split, Orkestar pod ravnanjem maestra Michaila Sinkevicha, kostimi (i brendirane obleke i narodne nošnje) Tee Bašić Erceg, scenografija Paole Lugarić Benzia, koreografija Blaženke Kovač Carić, svjetlo Vesne Kolarec i ton Damira Punde. Nema loše karike

Nova produkcija komične opere Jakova Gotovca "Ero s onoga svijeta", koja je u režiji Hrvoja Korbara premijerno izvedena u HNK Split, toliko je snažna i spektakularna da je i one koji obožavaju samo "tešku klasiku" i nisu skloni inovacijama "izula iz cipela" i oduševila suvremenim osvježenjem. Napose mlađu publiku koja je tek počela ići u teatar i koja će ga nakon ovoga "Ere" voljeti do smrti. 

S nestrpljenjem pa i sumnjama isčekivalo se novo scensko čitanje ove opere o kojoj, tako je to u Splitu, uvijek "svi sve znaju". Pogotovo jer je prošlo punih 25 godina od kada je bezrezervno hvaljenu produkciju u teatru postavio Krešimir Dolenčić.

Vrhunska Korbareva režija (vizija) spaja tradicionalno i moderno taman koliko je potrebno, ni više ni manje, zadržavajući dušu Gotovčevog remek-djela. Sve je duboko promišljeno i majstorski prezentirano, a najvrjednije je što su protagonisti toliko guštali na sceni da su iskrenu radost i pozitivnu energiju prenosili na publiku. Puna tri sata. To odavno u splitskom teatru nismo osjetili.

Ero s onoga svijeta
Foto: HNK Split

Redatelj je maštovito "osvježio" djelo: Doma je vlasnica OPG-a. Gazda Marko u bijelom odijelu, crnoj košulji i zlatnim debelim lancem oko vrata (beskrajno nas podsjeća na jednog splitskog Gazdu op.a.) umjesto na konju stiže na motoru, a Ero u Mercedesu. Istina, nije "okaš", ali "mečka je mečka" i vozi je "svaki pravi muški". Predivnu predstavu dodatno su začinili "rekviziti". Otkrit ćemo samo neke: originalna Kerumova žuta plastična kesa, kokice, Hajdukov šal, baloni napunjeni helijem, mobiteli, konj od slame... Genijalno. Odraz našeg vremena.  

Zvuči nevjerovatno, ali u ovoj produkciji "Ere s onoga svijeta" sve je odlično: Zbor HNK Split, Orkestar pod ravnanjem maestra Michaila Sinkevicha, kostimi (i brendirane obleke i narodne nošnje) Tee Bašić Erceg, scenografija Paole Lugarić Benzia, koreografija Blaženke Kovač Carić, svjetlo Vesne Kolarec i ton Damira Punde. Nema loše karike. 

Ero s onoga svijeta
Foto: HNK Split

I, šećer na kraju. Fenomenalni solisti. Operna prvakinja Terezija Kusanović tumačeći Domu definitivno je odigrala jednu od najboljih uloga u karijeri. Ne ispuštajući brendiranu boršu iz ruke kao tipična današnja "poduzetnica", s neviđenom lakoćom je pjevala, plesala, glumila, šarmirala. Naklon do poda za ovu Domu. Sopranistica Josipa Lončar maestralno je donijela Đulu, a posebno je emotivan i upečatljiv njen duet sa Mićom (Erom) kojeg je suvereno utjelovio Martin Sušnik, tenor iz Slovenije. Marko Lasić besprijekorni je mlinar Sima, a publiku je vještom izvedbom "kupila" sopranistica Tea Požgaj. Odjevena u bijelu bundu i crvenu trenirku sa slušalicama na ušima nastupila je u ulozi Čobančeta. Bas Božo Župić vrhunski je iskreirao lik Gazde Marka. Prvenstveno glasom, ali i vještom glumom, scenskim pokretom, vožnjom. Za uspjeh su zaslužni i plesači Folklornog ansambla Jedinstvo koji su izveli završno kolo. 

Novi splitski "Ero s onoga svijeta" projekt je kojeg treba pametno brendirati i prodavati.

kultura premijera spektakl Hrvoje Korbar Jakov Gotovac opera Ero s onoga svijeta HNK Split

