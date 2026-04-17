Lora Tomaš finalistica je Europske nagrade za književnost

Hrvatska spisateljica Lora Tomaš ušla je na popis 14 nominiranih za Nagradu Europsku unije za književnost za 2026. godinu, s romanom „Papir tvoje kože”, izvijestila je u četvrtak izdavačka kuća Hena com, koja je tu njezinu knjigu objavila.

Dobitnik će biti objavljen u okviru Varšavskog sajma knjiga 29. svibnja, a svečana dodjela održat će se u Muzeju moderne umjetnosti u Varšavi, najavljuje izdavač.

Europska nagrada za književnost (EUPL), koju podupire program Kreativna Europa Europske unije, godišnja je inicijativa koja prepoznaje najbolje nadolazeće autore proze u Europi, a cilj joj jeistaknuti kreativnost i raznolikost suvremene europske književnosti, potaknuti cirkulaciju književnih djela unutar Europe te ojačati interes za književnost koja nadilazi nacionalne i jezične granice.

Od 2009. EUPL je prepoznao 216 autora, a djela nagrađenih autora dodatno se promoviraju kako bi dosegla širu, međunarodnu publiku i pronašla put do čitatelja izvan vlastitih jezičnih i kulturnih okvira. U ovogodišnjem užem izboru je 14 djela iznimnih autora čije priče obuhvaćaju različite kontinente, kulture i emocije, napominje zagrebački izdavač koji je knjigu „Papir tvoje kože” objavio 2024.

„Papir tvoje kože” bavi se temama sjećanja i traume, dinamikom toksičnih odnosa, kao i putovanjem žena i književnim zapisima o putovanjima. Roman je podijeljen u dva dijela, Prije i Poslije, te je većim dijelom pisan u epistolarnoj formi.

Protagonistica se nalazi u Indiji, gdje priprema svoju drugu antologiju indijske književnosti. U Delhiju upoznaje K.-a i s njim se seli u Bangalore. U prvim poglavljima još uvijek ne znamo tko je Priya iako se spominje, a protagonistica joj se izravno obraća u pismima.

U priču se postupno uvode i tajanstveni telefonski pozivi upućeni K.-u, kao i prijeteće figure muškaraca, no ubrzo postaje jasno da je Priya K.-ova preminula majka, koja je iza sebe ostavila kozmetički salon koji K. pokušava održati na životu.

Lora Tomaš (1981., Zagreb) za taj je roman već dobila hrvatsku književnu nagradu Fric 2025. za najbolju knjigu fikcijske proze objavljenu u Hrvatskoj, a žiri ju je ocijenio djelom iznimne literarne snage i snažne društvene relevantnosti.

Autorica je magistrirala indologiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti (CEU-u) rodne studije.

Suuredila je i suprevela dvije antologije suvremene indijske kratke proze i poezije – Popodnevni pljuskovi: izbor iz suvremenog indijskog ženskog pisanja (V.B.Z., 2011.) i Lotosi od neona: indijski autori o gradovima i drugim ljubavima (Studio TiM & Udruga Lotos, 2017.).

Za roman prvijenac „Slani mrak” (Hena com, 2020.) dobila je nagradu „Slavić” Društva hrvatskih književnika. Nekoliko je godina provela u južnoj Aziji pišući reportaže i književnu kritiku za tamošnje publikacije.