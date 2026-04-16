Fockeri se vraćaju! Pogledajte urnebesni trailer za novi nastavak u kojem ćemo gledati i Arianu Grande

Postoje filmovi koje pogledaš — i postoje oni koje citiraš godinama. Franšiza "Meet the Parents" spada u ovu drugu kategoriju. A sada, nakon godina iščekivanja, krug povjerenja ponovno se otvara — i to šire nego ikad.

Objavljen je prvi trailer filma "Dozvola za nove Fockere" ("Focker-In-Law"), novi nastavak jedne od najuspješnijih komičnih franšiza svih vremena, koji već na prvi pogled jasno daje do znanja: kaos, neugodne situacije i obiteljski “testovi” prelaze na novu razinu. Film u kina stiže krajem studenog u distribuciji Blitz filma.

U središtu priče ponovno su Greg Focker (Ben Stiller) i njegov nezaboravni tast Jack Byrnes (dvostruki oskarovac Robert De Niro), čiji odnos već desetljećima balansira između apsolutnog nepovjerenja i neizbježne obiteljske povezanosti. No ovaj put — stvari postaju još kompliciranije.

U igru ulazi nova generacija i novi odnosi, a s njima i potpuno novi izazovi za već dobro poznati “krug povjerenja”. A kao šlag na tortu, franšizi se pridružuje globalna pop senzacija i za Oscar nominirana glumica Ariana Grande, čime film dobiva dodatni sloj suvremenog lifestyle šarma i šire pop-kulturne relevantnosti. Uz njih, vraća se i omiljena ekipa: Owen Wilson, Blythe Danner i Teri Polo — što garantira prepoznatljivu dinamiku koja je ovu franšizu učinila globalnim fenomenom.

Ono što Fockere oduvijek izdvaja nije samo humor, nego precizno pogađanje univerzalne istine: upoznavanje obitelji nikad nije jednostavno — a kad misliš da gore ne može, uvijek može. "Dozvola za nove Fockere" ide korak dalje — istražuje kako izgleda kada se generacije sudare, kada se autoriteti preispituju i kada se granice privatnosti brišu u eri novih odnosa i društvenih normi.

Rezultat? Kombinacija inteligentne komedije, neugodnih (ali urnebesnih) situacija i emocionalno prepoznatljivih trenutaka koji garantiraju široku publiku — od fanova originala do nove generacije gledatelja.

Film potpisuje John Hamburg, scenarist svih prethodnih nastavaka, koji ovaj put preuzima i redateljsku palicu — što osigurava kontinuitet tona i humora koji publika očekuje.