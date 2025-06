Vesna Pisarović i etno jazz album sevdaha za svjetsku publiku

Vesna Pisarović vjerojatno je najpoznatija "nepoznata" zvijezda i masovno popularna domaća pjevačica, ovisno u kojem žanru je sretnete. Nekadašnja pobjednica Dore nakon nastupa na Eurosongu 2002. potpuno je promijenila put kao nitko drugi kod nas, pa osim jazza i pop karijere, etno čini treći dio njezine vrlo zanimljive priče. Njezin novi, beskompromisni album "Poravna" (PDV Records) vrhunska je priča o etno art sevdahu na način kakav još niste čuli. Priča o Vesni Pisarović mijenjala se više nego s bilo kojim domaćim imenom. Naime, nakon dugogodišnje pop karijere 2006. preselila se na studij jazza na Kraljevskom konzervatoriju u Den Haagu, da bi nakon toga magistrirala jazz izvedbu na londonskoj školi Guildhall i nakon toga počela živjeti i raditi u Berlinu.

Kad je 2016. u izdanju diskografske kuće Jazzwerkstatt te domaćeg izdavača PDV Records objavila album jazz obrada starih jugoslavenskih hitova 50-ih i 60-ih "The Great Yugoslav Songbook" na inozemnom tržištu, ili "Naša velika pjesmarica" na domaćem, bila je 2018. nominirana za nagradu Porin. Novi album Vesne Pisarović "Poravna" nastavlja niz u iskoraku umjetnice kojima razbija tradicionalne podjele glazbenih žanrova te donosi jedinstven spoj tradicionalne sevdalinke i avangardnih pristupa iz jazza i improvizirane glazbe. Kao i prethodni album "Naša velika pjesmarica", ali u drugom žanru, dakle sevdahu, "Poravna" donosi potpuno nov osvrt na bosanske sevdalinke.

"Songbook" ili "pjesmarica" odavno je poznata diskografska forma u kojoj se neki pjevač okušava u tematski točno određenom djelokrugu, a iskušali su ga mnogi i postigli velike uspjehe. No za to treba biti i veliki pjevač, tj. pjevačica, a Vesna Pisarović to nedvojbeno jest. "Naša velika pjesmarica" sa šlagerima Arsena Dedića, Lole Novaković, Beti Jurković, Bisere Veletanlić, Đorđa Marijanovića i drugih u sasvim novom ruhu bila je uspješna i zbog pridjeva "Jugoslavenski", pogotovo na inozemnom tržištu, na kojem takve odrednice odmah naznačuju o čemu se radi.

Slično se može reći i za "Poravnu", ali ponovimo, radi se o drukčijoj, ne zabavnoj, nego etno glazbi s važnim artističkim preokretom. U pitanju je briljantni neo-folk noir eksperiment u kojem je sevdah poslužio kao kubanska glazba Ryu Cooderu ili poljski klezmerc Tomu Waitsu. No, suštinski, "Poravna" je ove godine ono što su fantastične Dunije bile lani sa svojim etnografskim istraživanjem na albumu "Bilo je sada". Posebnost je da s Vesnom Pisarović svira kvartet stranih glazbenika stacioniran u Berlinu, koji sevdahu pristupaju kao internacionalnoj glazbi i tumači je različito od "domaćih" ljudi koji su emotivno povezani s tim žanrom.

Majstori instrumenata ujedno su i free jazz pioniri novih teritorija, donoseći dekonstrukcije u suradnji sa sjajnim vokalima Vesne Pisarović. I kad sviraju svi zajedno, s evokativnim trubačkim dionicama Axela Dörnera, ili jedan "protiv" drugoga u različitim sviračkim kombinacijama, mnogi hrabri trenuci ističu se iz ionako visokog dometa albuma. Primjerice, srednji dio albuma bez kontrabasista Grega Cohena u pjesmama "Dunjaluče, golem ti si" i "Zmaj prileti s Bosne na Dunavo", donosi samo glas Vesne Pisarović i gitaru Noëla Akchotéa, dok briljantna "Vrbas voda nosila jablana" sadrži najekspresivnije grleno Vesnino pjevanje na tragu avangardnih vokalnih eksperimenata. Ta skladba i solistička "Na Obhodži, prema Bakijama", ogoljena samo na vokal Vesne Pisarović, hrabri su dokazi koliko je album "Poravna" netipično ostvarenje. Završetak s duetom kontrabasa i glasa u "Dvi' planine viš' Travnika grada" još jednom vas uvjerava u nevjerojatan potencijal i maksimalan učinak bez obzira na broj instrumenata.

Foto: PDV Records

Pisarović je nedavno održala koncert u Areni Zagreb, prije tri godine i u Domu sportova, i s komercijalnijim pop materijalom napravila vjerojatno najveće rasprodane koncerte za koje publika koja uobičajeno puni te prostore nije ni čula. "Poravna" je pak "narodnjak" kakav bi trebao biti, i trebala bi ga čuti i široka publika, čisto da osjeti razliku između novokomponiranog bofla i istinske inspiracije. Uostalom, David Sylvian, iz nekadašnje grupe Japan, za "Poravnu" Vesne Pisarović je rekao: "Inspirativno je vidjeti nekoga kako odrasta pred očima javnosti, što nije lako, te sazrijeva na način koji će možda otuđiti obožavatelje starog, ali i pridobiti nove slušatelje, koji shvaćaju odvažnost koraka nužnih da se stvori jedno hibridno djelo toliko izuzetne naravi." Na albumu se nalazi jedanaest pjesama snimljenih uživo u tonskom studiju u Berlinu i na jednom sessionu u SoundBrick studiju u Zagrebu. Vesnu Pisarović prate svirači iz berlinskih jazz krugova s kojima i inače surađuje – Axel Dörner (truba), Tony Buck (bubnjevi), Greg Cohen (kontrabas) i francuski gitarist Noël Akchoté. Slično tomu, kad je bila na turneji s prošlim albumom, kod nas je svirala s domaćim jazz prvotimcima poput Elvisa Penave na gitari, Zvonimira Šestaka na kontrabasu i Borka Rupene na bubnjevima, a svi oni zapravo su dio slične priče.

"Poravna" je beskompromisan album snimljen vani, ali s domaćom dušom i Vesninim talentom, uz nemalu pomoć međunarodnih glazbenika sklonih avanturi i putovanju po drugim zemljopisnim lokacijama.