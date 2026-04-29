Glavni urednik Večernjeg lista primio zahvalnicu za obilježavanje 1100 godina Hrvatskog kraljevstva

U knjižnici HAZU održana je svečana godišnja sjednica povodom 165. godine osnutka, a tom su prigodom dodijeljene i godišnje nagrade osobama koje su svojim postignućima zadužile hrvatsku znanost i umjetnost.

Na početku svečanosti, dodijeljena je zahvalnica glavnom uredniku Večernjeg lista Draženu Klariću, kao i cijelom kolektivu Večernjeg lista za uspješnu suradnju u godini obilježavanja 1100. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga kraljevstva.

- Večernji list prepoznaje važnost Akademijina rada, ružajući nam dragocjen prostor za sve što Akademija radi za hrvatsku znanost, umjetnost i kulturu, ali i za hrvatsko društvo u cjelini. Ta suradnja je duboko domoljubna, jer omogućuje da vrhunska znanost i umjetnost oblikuju modernu Hrvatsku i postanu opće dobro. Prošle godine diljem Hrvatske slavili smo 1100. obljetnicu Hrvatskog kraljevstva, a upravo zahvaljujući Večernjem listu ovaj veliki nacionalni jubilej dobio je nacionalnu vidljivost i ostavit će dubok trag u kolektivnoj memoriji i u srcu hrvatskog naroda. Time smo postavili nove, visoke standarde u medijskoj prezentaciji naše povijesti - rekao je prilikom dodjele zahvalnice predsjednik HAZU, akademik Velimir Neidhardt

Ocjenivši pristup Dražena Klarića u afirmaciji hrvatske kulture vizionarskim, akademik Neidhardt je ocijenio kako je Večernji list pokazao da uloga suvremenih medija nadilazi puko izvještavanje. Upozorio je da mediji mogu i moraju biti aktivni promotori vrijednosnih obilježja hrvatskog identiteta, utemeljenog na 14-stoljetnom kontinuitetu hrvatske samobitnosti i državnosti, koja je prije 11 stoljeća dosegla i kraljevsko dostojanstvo.

- Uime Večernjeg lista zahvaljujem se na ovom priznanju, koje će nam biti poticaj da i dalje radimo svoj posao na najbolji mogući profesionalni način - rekao je skromno Dražen Klarić, te čestitao svim dobitnicima godišnjih priznanja HAZU.

Na najviša postignuća u 2025. godini nagrađeni su sljedeći autori i znanstvenici: za područje društvenih znanosti nagradu dobiva Maja Pajnić za knjigu "Škrinja povlastica" (Hrvatski državni arhiv, Zagreb, 2023.); za područje matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti nagradu dobiva dr. sc. Suzana Szilner za rad "Quest for Cooper Pair Transfer in Heavy-Ion Reactions: The 206Pb + 118Sn Case"; za područje prirodnih znanosti nagradu dobiva doc. dr. sc. Marko Šestan za znanstvenu cjelinu "Kontrola metabolizma glukoze u zdravlju i bolesti posredovana imunološkim sustavom"; za područje medicinskih znanosti nagradu dobiva doc. dr. sc. Nikola Štoković za znanstvenu cjelinu "Pretkliničko istraživanje i razvoj lijeka Ostegrow-C"; za područje filoloških znanosti nagradu dobiva dr. sc. Jurica Polančec za knjigu "Glagolski vid: Uvod u aspektologiju" (Ibis grafika, Zagreb, 2024.); za područje književnosti nagradu dobiva Gabrijela Rukelj Kraškovič za knjigu "U kući i u vrtu bilo je puno cvijeća" (OceanMore, Zagreb, 2025.); za područje likovnih umjetnosti nagradu dobiva red. prof. art. Jagor Bučan za knjigu "Nutarnji oblik: O prikrivenome vidu likovnog umijeća" (Sandorf & Mizantrop, Zagreb, 2022.); dok za područje glazbene umjetnosti i muzikologije nagradu dobiva Mirela Ivičević za skladbu "Überlala. Song of Million Paths" za violinu i orkestar.