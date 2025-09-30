Naši Portali
Pravi rariteti

U Zagreb stiglo stripovsko blago koje se budno čuva u Bruxellesu

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.09.2025.
u 13:49

U zagrebačkoj u MUO Galeriji otvorena je putujuća izložba "Umjetnost stripa & Art Nouveau", nastala 2023. povodom 130. obljetnice art nouveaute u kojem su suvremeni belgijski strip-autori poput Alexa Alicea, Alexis Chabert i Pierrea Pevela reinterpretirali radove umjetnika tog razdoblja. Otada izložba putuje, a nakon Zagreba seli se u Osijek

Izložba "Umjetnost stripa & Art Nouveau" otvorena je u MUO Galeriji u ponedjeljak, organizatori ističu kako donosi susrete secesije i devete umjetnosti, te naglašavaju da je 'stil Belle Époquea nadahnuo generacije crtača stripa i grafičkih pripovjedača'.

Posvećena umjetnostima art nouveaua i stripa, izložba iz različitih aspekata prikazuje dinamiku jednog razdoblja i umjetničkog pokreta koji je inspirirao nekoliko generacija crtača "devete umjetnosti", a svaki od njih na svoj se način inspirirao art nouveauom stvarajući djela u tom duhu - snažna, ritmična, šarena i iznimno kreativna.

Ravnatelj Muzeja za umjetnosti i obrt Sanjin Mihelić je istaknuo kako su zadovoljni jer imaju priliku predstaviti tu opsegom malu izložbu koja ipak predstavlja veću cjelinu odnosno ono što u Muzeju stripa u Bruxellesu budno čuvaju njihovi kolege, a što je pravo stripovsko blago. 

Voditelj i kustos MUO Galerije Mate Marić nadodao je kako je ta putujuća izložba nastala 2023. te otada putuje, a sada je došla u Zagreb nakon čega se seli u Osijek. 

Nastala je povodom 130. obljetnice art nouveau u kojem su suvremeni belgijski strip-autori poput Alexa Alicea, Alexis Chabert i Pierrea Pevela reinterpretirali radove umjetnika tog razdoblja.

Tako u 24 panela možemo prepoznati stilizirane motive, arabeske i valovite linije nadahnute pionirima ovog umjetničkog pravca poput Victora Horte, Alfonsea Muche i Gustava Klimta

Veleposlanik Kraljevine Belgije William De Baets, naglasio je kako ovo nije samo izložba koja prikazuje da se art nouveau prikazivao u stripovima, već je i proslava međusobnih utjecaja stripa i art nouveua.

Dodao je i kako stripovi, bilo realistični, bilo fantastični, na svoj način rekreiraju tu eru, sa svim svojim prednostima kao što su izumi i arhitektura, ali i manama kao što su jaz između bogatih i siromašnih. 

Svaki od ovih radova, dodao je, poziva nas da zakoračimo u taj svijet i da proslavimo razgovor između dvije umjetnosti, razgovor koji slavi prošlost, prihvaća sadašnjost i veseli se budućnosti. 

Uz njega, među uzvanicima bili su i veleposlanici Slovačke, Kanade, Finske, Švedske, Poljske i Litve

Izložbu je osmislio Muzej stripa u Bruxellesu povodom 130. obljetnice prvog Art Nouveau zdanja u Bruxellesu, a autorica izložbe je Mélanie Andrieu dok su postav osmislili Mate Marić i Tessa Bachrach-Krištofić

Izložba ostaje otvorena do 18. listopada.

Ključne riječi
Bruxelles muzej stripa Sanjin Mihelić muo muo galerija

