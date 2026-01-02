Od "Gooniesa" do "Westworlda": Serije i filmovi koje možete gledati nakon "Stranger Thingsa"

Serija "Stranger Things" definirala je jednu generaciju gledatelja, te pretvorila Netflix u streaming diva u žanru znanstvene fantastike, u kojem su ga do tada prestizale druge platforme. Od svog debija 2016. godine, privukla je publiku mješavinom nadnaravnih uzbuđenja, nostalgije za osamdesetima i likovima koji su se činili poput starih prijatelja. Sada, kada je priča o Hawkinsu privedena kraju, okrećemo se serijama i filmovima koji će ispuniti tu nišnu prazninu.

Do sada su vjerojatno svi svjedni da je velik dio čariolije "Stranger Thingsa" bio u odavanju počasti zlatnom dobu kinematografije osamdesetih. Utjecaj Stevena Spielberga je očit, a klasici poput "E.T.-ja" i "Bliskih susreta treće vrste" poslužili su kao temelj za priču o prijateljstvu djece i nadnaravnih sila, dok su mojoj generaciji omiljeni "Gooniesi" bili predložak za duh grupe prijatelja koja rješava misterije. Istovremeno, DNK serije duboko je prožet djelima Stephena Kinga; od odrastanja i prijateljstva u "Stand by Me" do grupe djece koja se suočava s drevnim zlom u "Onome" ("It"). Čak je i lik Eleven uvelike inspiriran njegovim romanom "Firestarter", o djevojčici s pirokinetičkim moćima koja je rezultat vladinih eksperimenata.

A kada smo već kod majstora horora iz osamdesetih, a tmosfera stalne prijetnje koja se nadvija nad predgrađem Hawkinsa mnogo duguje filmu "Noć vještica" Johna Carpentera, dok bi Demogorgon bio nezamisliv bez izvanzemaljskih stvorenja iz njegovog remek-djela "Stvor" ("The Thing"). Tjelesna strava i paranoja ključni su elementi koji su definirali žanr, a u tome je do danas nedostižna originalna trilogija "Alien". Slično tome, ulazak u snove i drugu dimenziju ima korijene u kultnom filmu "Strava u Ulici brijestova" Wesa Cravena. Moderni filmaši također su uspješno oživjeli taj duh; film "Super 8" J.J. Abramsa, produciran od strane Spielberga, gotovo se može smatrati izravnim prethodnikom serije, prateći skupinu djece koja 1979. godine svjedoči bijegu izvanzemaljca iz vojnog vlaka. Filmska adaptacija Kingovog romana "Ono" ("It") iz 2017. godine, s Finnom Wolfhardom (Mikeom iz "Stranger Thingsa") u jednoj od glavnih uloga, pogađa istu nostalgičnu notu, spajajući horor odrastanja s utjehom prijateljstva.

Što se moderne producije tiče, serija koja se najčešće spominje kao duhovni nasljednik "Stranger Thingsa" izvrsni je njemački triler "Dark". Radnja također započinje nestankom djeteta u malom gradu, što pokreće lavinu događaja, ali "Dark" brzo napušta staze nostalgije i uranja u znatno mračniju i kompleksniju priču o putovanju kroz vrijeme, obiteljskim tajnama i apokaliptičnoj zavjeri koja se proteže kroz nekoliko generacija. Sa svojom zamršenom, nelinearnom naracijom, ova serija natjerat će vas da poželite crtati dijagrame kako biste bolje razumjeli tko je tko. U tom smislu, nastavak je kompleksne, mračne tradicije serija o gradićima s jezivom tajnom koje je oblikovao kultni "Twin Peaks" Davida Lyncha - preporučljiv samo odraslima.

Za one kojima će najviše nedostajati nešto nevinija dinamika dječje ekipe koja se bori protiv zla, postoji niz serija koje slijede sličan obrazac. "The Umbrella Academy" prati disfunkcionalnu obitelj superjunaka koji se, unatoč međusobnim razlikama, moraju ujediniti kako bi spriječili apokalipsu, a serija obiluje crnim humorom i fantastičnim soundtrackom. S druge strane, "Locke & Key" donosi priču o troje braće i sestara koji se nakon očeve smrti sele u staru obiteljsku kuću i otkrivaju čarobne ključeve koji otključavaju nevjerojatne moći, ali i drevno zlo. Ljubitelji retro vibracija i putovanja kroz vrijeme uživat će i u seriji "Paper Girls", inače adaptaciji odličnog strip-serijala. Ta priča prati četiri dostavljačice novina koje 1988. godine postaju upletene u rat između vremenskih putnika, a na Amazonu je nažalost samo jedna sezona.

Dok "Stranger Things" uspješno balansira između horora i obiteljske avanture, postoje i serije koje znanstveno-fantastične koncepte odvode u još provokativnije i mračnije sfere. Serija "Severance" s platforme Apple TV+ predstavlja jedan od najoriginalnijih koncepata posljednjih godina: radnici u misterioznoj tvrtki Lumon Industries podvrgavaju se kirurškom zahvatu koji im razdvaja poslovna i privatna sjećanja. Rezultat je psihološki triler koji istražuje teme identiteta, kapitalizma i slobodne volje, itekako važne i u današnjem društvu. Slično tome, HBO-ov "Westworld" postavlja duboka pitanja o svijesti i umjetnoj inteligenciji kroz priču o futurističkom zabavnom parku naseljenom realističnim androidima. A za one koji su primarno uživali u vladinim zavjerama i tajnim eksperimentima u Hawkinsu, možemo se vratiti u prošlost i uživati u "Dosjeima X", koji (na iz današnje perspektive mnogo neviniji način) nude neiscrpan izvor paranormalnih slučajeva koje istražuju agenti Mulder i Scully.

Ukratko, avantura "Stranger Thingsa" ne mora završiti - samo treba pronaći novi portal kroz koji ćete proći, možda bez Demogorgona, ali sa brojnim drugim antagonistima od kojih se ježimo.