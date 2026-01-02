Od 'Bridgertona' do mračnih trilera koji lede krv u žilama: Ovo su naslovi koje u siječnju možete gledati na Netflixu

Nakon blagdanske groznice, siječanj tradicionalno donosi mirniji ritam i idealnu priliku za bijeg od zimske hladnoće, a postoji li bolji način za opuštanje od novih priča na malim ekranima? Vjerojatno ne. Upravo zato Netflix je za početak 2026. godine pripremio impresivnu listu naslova koja obećava za svakoga ponešto, no jedan se povratak iščekuje s posebnim nestrpljenjem, a riječ je, naravno, o seriji "Bridgerton".

Naime, prvi dio četvrte sezone kraljevske drame na Netflix stiže 29. siječnja. Nakon što su nas u prethodnim sezonama osvojile ljubavne priče Daphne, Anthonyja i Colina, sada u središte radnje dolazi boemski nastrojen Benedict Bridgerton (Luke Thompson), a u osam novih epizoda pratit ćemo njegovu potragu za ljubavlju nakon što na majčinom maskenbalu upozna zagonetnu "Damu u srebru", ne znajući da se iza maske krije sobarica Sophie (Yerin Ha). Naposljetku, možemo zaključiti da nas u novoj sezoni očekuju novi romantični zapleti, raskošni kostimi i intrige visokog društva koje su ovu seriju pretvorile u globalni fenomen, a za sam rasplet ljubavnih vratolomija Benedicta Bridgertona morat ćemo se strpiti sve do 26. veljače.

Za one željne napetosti i neočekivanih obrata, Netflix već tradicionalno novu godinu započinje s nekoliko jakih aduta. Prvoga dana 2026. godine tako je na streaming platformu stigla britanska mini-serija "Run Away", nova adaptacija romana kralja misterija Harlana Cobena. U osam epizoda pratimo očajnog oca (James Nesbitt) čiji se naizgled savršen život počinje urušavati kada njegova kći pobjegne od kuće, a njegova potraga uvlači ga u mračno podzemlje prepuno opasnih tajni koje prijete uništenjem cijele obitelji. Kao i kod prethodnih Cobenovih adaptacija, gledatelji mogu očekivati radnju koja se grana u više smjerova, kao i, naravno, šokantan rasplet.

Napetost se nastavlja i s premijerom iščekivanog misterioznog trilera "His & Hers", koji stiže 8. siječnja. Serija donosi psihološku igru mačke i miša između otuđenih supružnika, detektiva (Jon Bernthal) i novinarke (Tessa Thompson), jer kada se oboje nađu upleteni u istragu istog ubojstva, spirala sumnje i optužbi povlači ih sve dublje, a svaki od njih ima dobar razlog sumnjati da je onaj drugi krivac.

"His & Hers" Foto: IMDb

Ljubitelji europskog krimića također dolaze na svoje jer 2. siječnja na platformu je stigla švedska mini-serija "Land of Sin", mračni skandinavski noir smješten na vjetroviti, izolirani poluotok Bjäre. Iza naizgled idilične fasade krije se zajednica opterećena nasiljem i prešućenim tajnama, a istraga smrti lokalnog tinejdžera otvara stare rane i prijeti razotkrivanjem laži na kojima počiva cijelo mjesto. S druge strane, za poklonike klasičnih misterija, 15. siječnja stiže "Agatha Christie's Seven Dials", elegantna i napeta priča u prepoznatljivom stilu kraljice zločina. Ova nova adaptacija romana "Misterij sedam brojčanika" prati mladu i energičnu aristokratkinju Lady Eileen 'Bundle' Brent (Mia McKenna-Bruce) koja, nakon što bezazlena šala na seoskoj zabavi pođe po zlu i završi ubojstvom, odluči sama razotkriti zavjeru iza koje stoji tajno društvo.

Popularna NBC-jeva kriminalistička drama "Found" iz 2023. također je na Netflix stigla jučer. Serija prati Gabi Mosely (Shanola Hampton), stručnjakinju za odnose s javnošću i krizni menadžment, koja traga za nestalim osobama iz marginaliziranih skupina koje sustav i mediji prečesto ignoriraju. Ono što, pak, daje poseban zaplet seriji jest činjenica da Gabi skriva uznemirujuću tajnu koja joj daje prednost u istragama jer ona, naime, u svom podrumu drži zatočenog muškarca koji ju je oteo kao dijete, a njegov uvrnuti, zločinački um pomaže joj u rješavanju najtežih slučajeva.

Na Netflix se danas, 3. siječnja, vraća i kultni Foxov triler "The Following" s Kevinom Baconom u glavnoj ulozi. Priča prati bivšeg agenta FBI-ja koji lovi karizmatičnog serijskog ubojicu (James Purefoy) i njegov smrtonosni kult sljedbenika, pa će ovaj triler zasigurno će oduševiti ljubitelje žestokih i šokantnih zapleta, no ponuda starijih, ali iznimnih naslova tu ne staje. Već 7. siječnja na popularni streaming servis stiže Huluova limitirana serija "11.22.63", adaptacija istoimenog bestselera Stephena Kinga. James Franco glumi srednjoškolskog učitelja koji otkriva vremenski portal koji ga vodi u 21. listopada 1960. godine, a potaknut prilikom da ispravi povijest, on preuzima na sebe gotovo nemoguć zadatak: spriječiti atentat na američkog predsjednika Johna F. Kennedyja. I dok pokušava pratiti budućeg atentatora Leeja Harveyja Oswalda, misija srednjoškolskog učitelja postaje poprilično komplicirana, a situaciju posebno otežava i činjenica da se istovremeno beznadno zaljubljuje u ženu koju je upoznao u prošlosti.

Za one željne sirovog realizma, od 16. siječnja na Netflixu će biti dostupna hvaljena policijska drama "Southland", poznata po svom sirovom, gotovo dokumentarističkom pristupu. Kroz pet sezona, serija na brutalan i autentičan način prikazuje svakodnevicu losanđeleskih policajaca, bez uljepšavanja i lažnog glamura, a fokus serije je na moralno sivim zonama i teškim odlukama koje policijski posao sa sobom nosi.

Ljubitelji oštrog dijaloga i zamršenih misterija također će doći na svoje jer od 14. siječnja na Netflix stižu sve sezone kultne tinejdžerske noir serije "Veronica Mars". Kristen Bell briljira u ulozi cinične i snalažljive srednjoškolke koja nakon nastave vodi dvostruki život kao privatna detektivka, a u naizgled mirnom kalifornijskom gradiću, Veronica se suočava s raznim misterijama - od sitnih prijevara do mračnih ubojstava, razotkrivajući tajne koje pogađaju i njezinu vlastitu obitelj.

"Can This Love Be Translated?" Foto: IMDb

Naposljetku, Netflix 16. siječnja donosi i dašak romantike iz Južne Koreje. Riječ je o seriji "Can This Love Be Translated?", čija radnja prati kompliciran odnos između svjetske zvijezde i njezina prevoditelja dok putuju svijetom, istražujući može li ljubav premostiti jezične i kulturne barijere. S obzirom na nezaustavljivu globalnu popularnost K-drama, i ovaj naslov zasigurno će pronaći put do srca brojne publike i zaokružiti bogatu siječanjsku ponudu koja jamči sate i sate kvalitetnog sadržaja za sve ukuse.