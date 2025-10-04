U Zagreb stiže ciklus filmova Studija Ghibli, jednog od najutjecajnijih svjetskih studija animacije!

Tuškanac u gostima tijekom listopada prikazuje filmove Studija Ghibli, jednog od najutjecajnijih svjetskih studija animacije čiji klasici spajaju teme odrastanja, obitelji i ekologije s prepoznatljivim vizualnim stilom. Ciklus donosi 16 filmova koji će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom (Ilica 90), a 6. listopada u 19 sati otvorit će ga slojevita ekološka alegorija "Nausikaja iz Doline vjetra" (1984) koja je dovela do osnivanja Studija.

Slijede prvi službeni Ghiblijev naslov "Dvorac na nebu" (1986), ratna drama "Groblje krijesnica" (1988), bajka "Moj susjed Totoro" (1988) te "Dostavna služba dobre vještice Kiki" (1989), koja je Studiju donijela komercijalni uspjeh. Prikazat će se i "Samo jučer" (1991), intimna priča o sjećanjima iz djetinjstva, lepršavi "Porco Rosso" (1992), "Pom Poko" (1994) oslonjen je na japanski folklor tanukija, "Šaptaj srca" (1995), popraćen pjesmom "Take Me Home, Country Roads", te "Princeza Mononoke" (1997), koja je svojevremeno oborila rekorde gledanosti.

Na programu su i "Pokretni dvorac" (2004) nastao prema romanu Diane Wynne Jones, Oscarom nagrađen "Avanture male Chihiro" (2001), zatim "Ponyo na litici kraj mora" (2008) nadahnut Miyazakijevim sjećanjima na djetinjstvo i "Priča o princezi Kaguyi" (2013), nastala tehnikom akvarela i tuša.

Posljednji Ghiblijev film prije produkcijske pauze bio je "Kad je Marnie bila ovdje" (2014), a ciklus zaključuje "Dječak i čaplja" (2023), povratnički naslov nakon gotovo deset godina pauze.