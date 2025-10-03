Naši Portali
30. obljetnica kultnog sitcoma

Svi (opet) vole Raymonda: Glumci kultne serije najavili okupljanje puno smijeha i suza

03.10.2025.
u 13:17

Glumačka postava popularnog sitcoma "Svi vole Raymonda" ("Everybody loves Raymond") okupit će se u specijalnoj emisiji povodom 30. obljetnice serije kako bi se prisjetili najboljih trenutaka sa snimanja. U emisiji će sudjelovati Ray Romano, autor serije Phil Rosenthal, Brad Garrett, Patricia Heaton, Monica Horan, Madylin Sweeten i Sullivan Sweeten, a posebni dio specijala bit će posveta preminulim zvijezdama, Peteru Boyleu i Doris Roberts

Gotovo dva desetljeća nakon što smo se oprostili od najdraže disfunkcionalne obitelji s Long Islanda, Baroneovi se vraćaju na naše ekrane! Televizijska kuća CBS najavila je specijal "Svi vole Raymonda: Okupljanje povodom 30. obljetnice" ("Everybody Loves Raymond: 30th Anniversary Reunion"), koji će proslaviti tri desetljeća od premijere kultnog sitcoma. 

Serija "Svi vole Raymonda" s emitiranjem je započela 13. rujna 1996. godine te je, nakon devet uspješnih sezona, završila 2005., a ovo okupljanje bit će prilika za smijeh, prisjećanje na nezaboravne trenutke, ali i za dirljivu počast članovima glumačke obitelji koji više nisu s nama.

Domaćini ovog nostalgičnog putovanja bit će sam Ray Romano, koji je utjelovio sportskog novinara Raya Baronea, i autor serije Phil Rosenthal, poznat i kao zvijezda putopisne serije "Somebody Feed Phil". U emisiji će im se pridružiti i ostatak originalne postave: Brad Garrett, koji je glumio Rayevog brata Roberta, Patricia Heaton, koja je utjelovila njegovu suprugu Debru, te Monica Horan, koja je glumila Robertovu suprugu Amy. Pridružit će im se i Madylin Sweeten, koja je glumila njihovu najstariju kćer Ally, te njezin brat iz stvarnog života, Sullivan Sweeten, koji je s bratom blizancem Sawyerom glumio sinove Geoffreya i Michaela. Sawyer je nažalost preminuo 2015. godine u dobi od 19 godina.

Iz CBS-a obećavaju emotivno putovanje u prošlost: "Dvadeset godina nakon finalne epizode, publika je pozvana natrag u rekreirani dnevni boravak obitelji Barone na nezaboravnu večer s omiljenom američkom obitelji." Specijal će uključivati iskrene razgovore sa zvijezdama serije, kao i dosad neviđene isječke sa snimanja i komentare.

Srce specijala bit će dirljiva posveta Doris Roberts i Peteru Boyleu, koji su maestralno odglumili Rayeve nezaboravne roditelje, Marie i Franka Baronea. Boyle je preminuo 2006. u 71. godini, dok nas je Roberts napustila 2016. u 90. godini života. "Glumci, ekipa i posebni gosti podijelit će iskrena sjećanja o tome kako je ovaj dinamični duo redefinirao uloge nametljive svekrve i oca kauč-krumpira, pretvorivši ih u omiljene stupove obitelji Barone", stoji u priopćenju CBS-a.

Serija "Svi vole Raymonda" postigla je ogroman uspjeh tijekom emitiranja i zadržala snažnu bazu obožavatelja kroz reprize. Nominirana je za 69 nagrada Emmy, od kojih je osvojila 15, a dva puta (2003. i 2005.) je proglašena najboljom humorističnom serijom.

Iako obožavatelji godinama priželjkuju nastavak, upravo je bolan gubitak Boylea i Roberts glavni razlog zašto glumačka postava nikada nije razmatrala ponovno pokretanje serije. "Nema serije bez roditelja", izjavio je Brad Garrett. "Oni su bili pokretači svega i bilo bi pogrešno prema publici i vjernim obožavateljima raditi nešto što bi samo nalikovalo originalu. Serija se temeljila na te dvije obitelji i to se ne može zaobići."

Romano je nedavno otkrio da je po prvi put ponovno pogledao cijelu seriju. "Tada, prije 20 godina, bio sam vrlo kritičan prema svemu", rekao je. "Sada, s odmakom, cijenim je puno više. Mogao sam si reći: 'Znaš što, napravili smo nešto stvarno dobro.'"

Specijal "Svi vole Raymonda: Okupljanje povodom 30. obljetnice" emitirat će se 24. studenog u 20 sati po američkom vremenu na CBS-u, a bit će dostupan i za streaming na platformi Paramount+.

