Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
New York: B-strana

U Kinoteci igraju nedavno restaurirani dragulji američkog filma, a na programu je ponovno i sjajni 'Fiume o morte!'

Wild Style
Kino Kinoteka
VL
Autor
vecernji.hr
12.01.2026.
u 17:04

Na repertoaru Kinoteke trenutačno se prikazuje niz naslova koji su obilježili prošlu godinu: energični "Marty Supreme" Josha Safdieja, šarmantni "Novi val" Richarda Linklatera, Zlatnim lavom nagrađeni "Otac majka sestra brat" Jima Jarmuscha i laureat FMFS-a "Gluha" Eve Libertad...

Kino Kinoteka je za siječanj pripremila New York: B-strana, kraći tematski program posvećen jednom od najfilmičnijih svjetskih gradova, sastavljen od restauriranih naslova nastalih izvan "turističkih zamki" i uobičajenih filmskih trasa.

U izlet krećemo s "Kradljivcem ritma", filmom o prodavaču piratskih kaseta koji dolazi u neprilike nakon što se zamjeri pjevačicama punk rock benda. Ovaj skriveni dragulj američkog nezavisnog filma 1990-ih Matthew Harrison režirao je za samo 11 tisuća dolara, a za njega je nagrađen posebnim priznanjem žirija u Sundanceu.

Kradljivac ritma
Kradljivac ritma
Foto: Kino Kinoteka

Na rasporedu je i "Noć žonglera" Roberta Butlera i Sidneya J. Furiea, napeta priča o bivšem policajcu u potrazi za svojom otetom kćeri, koji se uz to nalazi u bijegu od lokalnih bandi i korumpiranih kolega. Ovaj nevjerojatno dinamičan triler prepun akcije i humora gledatelje uranja u šaroliko tkanje New Yorka s kraja 1970-ih, a zahvaljujući vrhunskoj režiji, konceptu i glumcima spada među najdojmljivije primjere novohollywodskog noira. Film je nedavno restauriran, a tu inačicu možete pogledati na u sklopu programa.

Noć žonglera
Noć žonglera
Foto: Kino Kinoteka

Program New York: B-strana uključuje i kultnu hip-hop komediju "Wild Style" Charlieja Ahearna i subverzivnu satiru "Putney Swope" Roberta Downeya Sr.-a, oba u novim restauracijama.

Putney Swope
Putney Swope
Foto: Kino Kinoteka

Od noviteta, Kino Kinoteka prikazuje film "Gledati u Sunce" redateljice Masche Schilinski, a riječ je o sadržajno bogatoj i vizualno impresivnoj povijesnoj freski o četiri generacije žena u različitim povijesnim razdobljima povezanima istim imanjem. Od premijere na festivalu u Cannesu, gdje je osvojio Nagradu žirija, film ne prestaje oduševljavati gledatelje i kritiku svojim originalnim pripovjednim konceptom i upečatljivim vizualima. Gledati u Sunce je i njemački kandidat za nominacije za Oscara, a za Nagrade Europske filmske akademije natječe se u osam kategorija, uključujući onima za film, režiju i scenarij.

Lynne Ramsay škotska je majstorica psiholoških drama i trilera, poznata po režijskoj originalnosti i beskompromisnosti u istraživanju mračnih i kompleksnih stanja ("Moramo razgovarati o Kevinu", 2011.; "Iskupljenje u New Yorku", 2017.), a njezin novi film "Umri, ljubavi" adaptacija je romana Ariane Harwicz. Kritika je posebno pohvalila iskren pristup temi postpartalne depresije te intenzivan nastup Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi.

Na repertoaru Kinoteke trenutačno se prikazuje niz naslova koji su obilježili prošlu godinu: energični "Marty Supreme" Josha Safdieja, šarmantni "Novi val" Richarda Linklatera, Zlatnim lavom nagrađeni "Otac majka sestra brat" Jima Jarmuscha i laureat FMFS-a "Gluha" Eve Libertad. Na repertoaru su i dvije regionalne uspješnice: duhoviti "DJ Ahmet" Georgija M. Unkovskog te dojmljiva autobiografska priča "Vjetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića. Povodom dodjele Europskih filmskih nagrada na repertoar je vraćen i "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, jedan od najpopularnijih prošlogodišnjih noviteta, koji se za nagrade natječe u kategorijama najboljeg filma i dokumentarnog filma.

Na Kinoteci za djecu prikazujemo "Pozdrav s Marsa", toplu komediju o odrastanju autističnog dječaka, koja je osvojila niz nagrada na međunarodnim festivalima. Film se prikazuje u sklopu programa KinoKino, a nakon projekcije filma slijedi moderirani razgovor. S druge strane, na Matineji za odrasle možete pogledati "Bugoniju", crnu komediju grčkog autora Yorgosa Lanthimosa, u kojoj svoj prepoznatljivi brend apsurdnog i začudnog humora primjenjuje na neuroze današnjeg društva. Glavne uloge odigrali su uvijek izvrsni Emma Stone i Jesse Plemmons.

Ključne riječi
kultura bugonia Fiume o morte! Europska filmska nagrada New York ciklus filmova Kinoteka film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

suluda teorija zavjere

Zbog lažne epizode fanovi 'Stranger Thingsa' potrošili 14 milijuna dolara i srušili Netflix

Nezadovoljni krajem popularne serije, milijuni obožavatelja diljem svijeta razvili su teoriju o skrivenom, pravom finalu. Njihovo uvjerenje da će 7. siječnja stići deveta epizoda pete sezone dovela je do toga da je Netflix nakratko pao pod naletom korisnika, a na kladioničarskoj aplikaciji Polymarket uloženo više od 14 milijuna dolara na okladu da će se nova epizoda pojaviti baš toga dana

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!