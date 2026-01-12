U Kinoteci igraju nedavno restaurirani dragulji američkog filma, a na programu je ponovno i sjajni 'Fiume o morte!'

Kino Kinoteka je za siječanj pripremila New York: B-strana, kraći tematski program posvećen jednom od najfilmičnijih svjetskih gradova, sastavljen od restauriranih naslova nastalih izvan "turističkih zamki" i uobičajenih filmskih trasa.

U izlet krećemo s "Kradljivcem ritma", filmom o prodavaču piratskih kaseta koji dolazi u neprilike nakon što se zamjeri pjevačicama punk rock benda. Ovaj skriveni dragulj američkog nezavisnog filma 1990-ih Matthew Harrison režirao je za samo 11 tisuća dolara, a za njega je nagrađen posebnim priznanjem žirija u Sundanceu.

Kradljivac ritma Foto: Kino Kinoteka

Na rasporedu je i "Noć žonglera" Roberta Butlera i Sidneya J. Furiea, napeta priča o bivšem policajcu u potrazi za svojom otetom kćeri, koji se uz to nalazi u bijegu od lokalnih bandi i korumpiranih kolega. Ovaj nevjerojatno dinamičan triler prepun akcije i humora gledatelje uranja u šaroliko tkanje New Yorka s kraja 1970-ih, a zahvaljujući vrhunskoj režiji, konceptu i glumcima spada među najdojmljivije primjere novohollywodskog noira. Film je nedavno restauriran, a tu inačicu možete pogledati na u sklopu programa.

Noć žonglera Foto: Kino Kinoteka

Program New York: B-strana uključuje i kultnu hip-hop komediju "Wild Style" Charlieja Ahearna i subverzivnu satiru "Putney Swope" Roberta Downeya Sr.-a, oba u novim restauracijama.

Putney Swope Foto: Kino Kinoteka

Od noviteta, Kino Kinoteka prikazuje film "Gledati u Sunce" redateljice Masche Schilinski, a riječ je o sadržajno bogatoj i vizualno impresivnoj povijesnoj freski o četiri generacije žena u različitim povijesnim razdobljima povezanima istim imanjem. Od premijere na festivalu u Cannesu, gdje je osvojio Nagradu žirija, film ne prestaje oduševljavati gledatelje i kritiku svojim originalnim pripovjednim konceptom i upečatljivim vizualima. Gledati u Sunce je i njemački kandidat za nominacije za Oscara, a za Nagrade Europske filmske akademije natječe se u osam kategorija, uključujući onima za film, režiju i scenarij.

Lynne Ramsay škotska je majstorica psiholoških drama i trilera, poznata po režijskoj originalnosti i beskompromisnosti u istraživanju mračnih i kompleksnih stanja ("Moramo razgovarati o Kevinu", 2011.; "Iskupljenje u New Yorku", 2017.), a njezin novi film "Umri, ljubavi" adaptacija je romana Ariane Harwicz. Kritika je posebno pohvalila iskren pristup temi postpartalne depresije te intenzivan nastup Jennifer Lawrence u glavnoj ulozi.

Na repertoaru Kinoteke trenutačno se prikazuje niz naslova koji su obilježili prošlu godinu: energični "Marty Supreme" Josha Safdieja, šarmantni "Novi val" Richarda Linklatera, Zlatnim lavom nagrađeni "Otac majka sestra brat" Jima Jarmuscha i laureat FMFS-a "Gluha" Eve Libertad. Na repertoaru su i dvije regionalne uspješnice: duhoviti "DJ Ahmet" Georgija M. Unkovskog te dojmljiva autobiografska priča "Vjetre, pričaj sa mnom" Stefana Đorđevića. Povodom dodjele Europskih filmskih nagrada na repertoar je vraćen i "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, jedan od najpopularnijih prošlogodišnjih noviteta, koji se za nagrade natječe u kategorijama najboljeg filma i dokumentarnog filma.

Na Kinoteci za djecu prikazujemo "Pozdrav s Marsa", toplu komediju o odrastanju autističnog dječaka, koja je osvojila niz nagrada na međunarodnim festivalima. Film se prikazuje u sklopu programa KinoKino, a nakon projekcije filma slijedi moderirani razgovor. S druge strane, na Matineji za odrasle možete pogledati "Bugoniju", crnu komediju grčkog autora Yorgosa Lanthimosa, u kojoj svoj prepoznatljivi brend apsurdnog i začudnog humora primjenjuje na neuroze današnjeg društva. Glavne uloge odigrali su uvijek izvrsni Emma Stone i Jesse Plemmons.