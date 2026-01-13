Stiže treća sezona serije o turbulentnoj romansi koja je zaludjela TikTok. Ovo je sve što znamo o novim nastavcima

Postoje ljubavi koje vas izgrade i one koje vas unište. Serija "Tell Me Lies" zaranja duboko u ovu drugu, opasniju vrstu odnosa, prateći turbulentnu romansu između Lucy Albright (Grace Van Patten) i Stephena DeMarca (Jackson White).

Njihova priča započinje naizgled nevino, kao tipična fakultetska veza na kampusu Baird Collegea kasnih 2000-ih, no vrlo brzo se pretvara u ovisničku, manipulativnu i destruktivnu igru koja će trajno promijeniti ne samo njihove živote, već i živote svih u njihovom okruženju. Kroz osam godina punih laži, tajni i emocionalnih ucjena, serija koju je razvila Meaghan Oppenheimer, uz Emmu Roberts kao izvršnu producenticu, postala je mračni odraz onoga što se događa kada strast prijeđe granicu zdrave ljubavi i postane čista opsesija.

Iako na prvu djeluje kao još jedna priča o odrastanju, serija je postala viralni fenomen, a svoju je slavu učvrstila upravo na TikToku. U eri kratkih videozapisa i smanjene pažnje, "sapunasta" kvaliteta serije, ispunjena erotskim scenama i stalnom napetošću, pokazala se kao savršen sadržaj za brzu konzumaciju. Gledatelji su postali ovisni o mračnoj i nepredvidivoj priči čija vizualna privlačnost i "low-impact" narativ, koji ne zahtijeva potpunu koncentraciju, idealno odgovaraju generaciji navikloj na stalne podražaje. Složen i toksičan odnos Lucy i Stephena pružio je neiscrpan materijal za analize, rasprave i viralne isječke, pretvarajući seriju u kulturni fenomen o kojem se neprestano priča.

Druga sezona završila je jednim od najnapetijih obrata dosad, ostavljajući publiku u šoku i nestrpljivom iščekivanju nastavka. Na dan vjenčanja Lucyne prijateljice Bree, Stephen je povukao svoj najokrutniji potez do sada: poslao je Bree osam godina staru snimku u kojoj njezin zaručnik Evan priznaje da ju je prevario upravo s Lucy. Treća sezona, prema službenom sinopsisu, nastavlja se ondje gdje je druga stala, prateći Lucy i Stephena dok obnavljaju svoju vezu tijekom proljetnog semestra. Iako obećavaju da će ovoga puta sve biti drugačije, stare laži i neriješeni sukobi ponovno izlaze na površinu, a katastrofalne posljedice iz prethodne godine prisiljavaju i njihove prijatelje da se suoče s vlastitim destruktivnim ponašanjem. Kampusom se šire skandalozne tajne, a opasne posljedice prijete svima.

U središtu priče su, naravno, Grace Van Patten kao Lucy Albright i Jackson White kao Stephen DeMarco, čija je kemija na ekranu jedan od ključnih razloga uspjeha serije. Uz njih se vraća i ostatak glavne glumačke postave: Catherine Missal kao Bree, Spencer House kao Wrigley, Sonia Mena kao Pippa i Branden Cook kao Evan. Iako se prvotno nagađalo da se njegov lik neće vratiti, potvrđeno je da ćemo Toma Ellisa ponovno gledati u ulozi kontroverznog profesora Olivera. Treća sezona donosi i neka nova lica. Glumačkoj ekipi pridružuju se Costa D’Angelo kao Alex, student psihologije i honorarni diler droge s kompliciranom prošlošću, te Iris Apatow, koja će utjeloviti Amandu, naizgled vedru, ali krhku brucošicu koja skriva veliku tajnu.

Dugo iščekivana treća sezona, koja će imati osam epizoda, premijerno će biti prikazana na streaming platformi Hulu 13. siječnja 2026. godine, kada će biti dostupne prve dvije epizode. Ostatak sezone emitirat će se na tjednoj bazi, svakog utorka, sve do finala zakazanog za 24. veljače. Postoje snažne naznake da bi ovo mogla biti i posljednja sezona, što je u intervjuima natuknuo glumac Tom Ellis, rekavši kako vjeruje da je autorica Meaghan Oppenheimer priču zamislila kao trilogiju. Ako je to istina, obožavatelje čeka konačni rasplet jedne od najtoksičnijih, ali i najzaraznijih televizijskih romansi posljednjih godina.