PROVOKACIJE IZ RUSIJE

Šokantna poruka iz Moskve, ruski huškač označio novu metu: 'Vrijeme za igre je prošlo'

Putin
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.01.2026.
u 08:05

Armensko ministarstvo vanjskih poslova brzo je reagiralo

Vladimir Solovjov, voditelj na ruskoj državnoj televiziji i jedan od najpoznatijih kremaljskih propagandista, u nedjelju je otvoreno pozvao Rusiju da pokrene "specijalnu vojnu operaciju" protiv Armenije. U svom monologu usporedio je situaciju u Armeniji s Venezuelom, ističući da je gubitak Armenije za Rusiju "ogroman problem" i "daleko bolniji" od južnoameričkih događaja. "Vrijeme za igre je prošlo. Dovraga s međunarodnim pravom i globalnim poretkom", rekao je Solovjov, dodajući: "Ako smo započeli specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini radi nacionalne sigurnosti, zašto ne bismo isto učinili u drugim točkama naše zone interesa?".

Armensko ministarstvo vanjskih poslova brzo je reagiralo. U ponedjeljak je ruski veleposlanik u Erevanu Sergej Kopyrkin primio službenu notu u kojoj se Solovjovljeve izjave ocjenjuju kao "neprihvatljivo zadiranje u suverenitet Republike Armenije" i "grubo kršenje temeljnih načela prijateljskih odnosa između Armenije i Rusije". Armenski političari oštro su osudili komentare. Arusyak Julhakyan, zastupnica vladajuće stranke Građanski ugovor, nazvala ih je "neprijateljskom manifestacijom prema Armeniji". Potpredsjednik parlamenta Ruben Rubinyan usporedio je Solovjova s "lajanjem psa", dok je bivši premijer Aram Sargsyan osudio prijedloge da se Armenija "pretvori u rusku zonu utjecaja i podvrgne vojnom silom".

Arman Babajanyan, vođa oporbene stranke Za Republiku, vidi u izjavama "izravan signal" iz Rusije i "opravdanje prava na upotrebu sile". "Logika je jasna: državnost drugih naroda smatra se samo alatom za vršenje utjecaja", rekao je Babajanyan.

Solovjovljeva emisija blokirana je u Armeniji od 2024. godine zbog pojačane ratoborne retorike protiv Erevana i premijera Nikola Pašinjana. Propagandist je poznat po ekstremnim izjavama – često poziva na nuklearne udare po Ukrajini i europskim prijestolnicama, a rat u Ukrajini opisuje kao "sveti". U rujnu prošle godine slično je zaprijetio "specijalnom vojnom operacijom" u Azerbajdžanu, nazivajući događaje na Južnom Kavkazu "ogromnim problemom" za Rusiju, javlja Kyiv Post
Ključne riječi
Rusija Armenija Vladimir Putin

Komentara 6

Komentara 6
Avatar alteralterego001
alteralterego001
08:18 13.01.2026.

Ma da? I u Armeniji su nacisti?

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
08:34 13.01.2026.

Nekakav voditelj na ruskoj televiziji nešto izjavi odmah drama, drvlje i kamenje i što na to kaže Kyiv Post. Trump izjavi da će uzeti Grenland milom ili silom i gle čuda nema takve retorike. Zelenski poziva na otmicu Kadirova ili poziva na rušenje režima u Iranu i to se prenosi kao vijest bez komentara ili osude.

Avatar Škarpina
Škarpina
08:31 13.01.2026.

Ovaj ne mre 3 sela zauzeti u Ukr nemajte brige

