Ultimatum Europi, cure detalji upozorenja koje je Kina poslala dijelu zemalja: 'Odbacite tzv. diplomatske putovnice'

Kineski dužnosnici uputili su niz diplomatskih upozorenja europskim zemljama, zahtijevajući da zabrane ulazak tajvanskim političarima, pozivajući se pritom na vlastite europske granične propise. Prema diplomatima i dužnosnicima koji su upoznati s tim pitanjem, Peking tvrdi da bi dopuštanje takvih posjeta ugrozilo međunarodne odnose tih zemalja s Kinom. Upozorenja su upućivane europskim veleposlanstvima u Pekingu ili izravno vladama u glavnim gradovima, putem pisanih priopćenja ili osobnih razgovora. Akcije su se dogodile tijekom studenog i prosinca prošle godine, dijelom kao odgovor na nedavna putovanja visokih tajvanskih dužnosnika u Europu, uključujući sadašnjeg potpredsjednika Hsiao Bi-khima, ministra vanjskih poslova te bivšu predsjednicu Tsai Ing-wen.

U jednoj od nota koju je vidio Guardian, Kina navodi da „poštuje suverenitet europske strane u uvođenju i provedbi politike viza“, ali upozorava na „institucionalnu rupu“ koja omogućuje česte posjete tajvanskih političara. Peking se poziva na schengenski granični zakon, prema kojem državljani trećih zemalja ne smiju biti dopušteni ako se smatraju prijetnjom međunarodnim odnosima neke članice EU-a. Kineski dužnosnici sugerirali su da bi ulazak tajvanskih dužnosnika izravno ugrozio odnose s Kinom. U nekim slučajevima pozivali su se i na Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima ili predlagali da europske zemlje slijede primjer Ujedinjenih naroda i zabrane Tajvancima ulazak u vladine zgrade.

"Pekinško tumačenje ovih propisa je izrazito smjelo", komentirala je Zsuzsa Anna Ferenczy, docentica na tajvanskom Nacionalnom sveučilištu Dong Hwa. "Oni smatraju da veze EU-a i Tajvana ugrožavaju odnose EU-a i Kine, što uopće nije percepcija u Europi",dodala je.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upite novinara. U noti se izričito traži da europske zemlje odbace „takozvane diplomatske putovnice“ Tajvana i zabrane ulazak tajvanskim dužnosnicima radi službenih kontakata. Posebno se spominju bivši i sadašnji predsjednik i potpredsjednik Tajvana. Bilješka navodi posjete tajvanskih dužnosnika Belgiji, Češkoj, Poljskoj, Nizozemskoj, Italiji, Njemačkoj, Litvi, Danskoj, Estoniji i Irskoj, ističući da oni „ozbiljno potkopavaju odnose Kine i EU-a“. Kritizira se i govor potpredsjednika Hsiaoa u zgradi Europskog parlamenta u Bruxellesu.

Ministarstva vanjskih poslova Norveške i Finske potvrdila su da su primila takve 'savjete', naglašavajući da viznu politiku određuju schengenska tijela. Britansko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo određuju isključivo britanski zakoni i imigracijska pravila. Tajvansko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je kineske zahtjeve. "Posjeti naših dužnosnika Europi nisu povezani s Kinom i Peking nema pravo miješati se. Naprotiv, kineske prisilne mjere i prijetnje silom protiv Tajvana prava su prijetnja europskim interesima i globalnoj stabilnosti. Takve akcije treba osuditi", kazali su.

Prema izvorima Guardiana, europski dužnosnici ne smatraju kineske argumente pravno utemeljenima, no neke manje zemlje ozbiljno su shvatile ton upozorenja. Analitičari vide ovo kao dio šire kineske strategije izolacije Tajvana i stvaranja podjela unutar EU-a, posebno u kontekstu zemalja koje traže kineska ulaganja.