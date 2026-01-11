Apsolutni favorit komedije je 'Jedna bitka za drugom', kod drame je napeto između 'Grešnika' i 'Hamneta'

Iako se često smatra da su Zlatni globusi pouzdan putokaz prema Oscarima, povijest je više puta pokazala da se pobjednici u glavnim kategorijama itekako mogu razlikovati. To je osobito došlo do izražaja u posljednjem desetljeću, kada su strani novinari, koji čine glasačko tijelo Zlatnih globusa, najvažnije nagrade dodjeljivali Netflixovim filmovima, poput "Rome" i "Moći psa". Američka filmska akademija tim je filmovima, iako objektivno najboljima u svojim godinama, pristupila s figom u džepu te je Oscarima nagrađivala znatno konvencionalnija i prosječnija ostvarenja. Posebno se to odnosi na 2022. godinu, kada je remek-djelo Jane Campion poraženo, a pobjednikom proglašena sentimentalna "Coda", film koji se danas ubraja među najslabije oskarovske pobjednike u povijesti i kojeg se, realno, rijetko tko više i sjeća.

Ovogodišnja, 81. dodjela Zlatnih globusa održava se noćas u Los Angelesu, s početkom oko dva sata ujutro po hrvatskom vremenu. Najzanimljivija karakteristika ove dodjele vezana je uz činjenicu da je kategorija mjuzikla/komedije kvalitetnija i sadržajnija od kategorije drame, što je gotovo povijesni presedan. Naime, mjuzikl/komedija tijekom povijesti je uglavnom bila doživljavana kao sporedna kategorija – svojevrstan pandan nagradama za sporedne glumačke uloge – dok će ove godine pobjednik u toj kategoriji biti percipiran kao ukupan pobjednik Zlatnih globusa.

U kategoriji drame, uz "Jednu bitku za drugom", glavnog favorita ne samo za Globus nego i za Oscare, nalazi se niz iznimno snažnih filmova, među kojima se glasači ne bi nimalo osramotili bez obzira na konačan izbor. Uz bok filmu Paula Thomasa Andersona po narativnoj strukturi i ambiciji stoji "Marty Veličanstveni" Josha Safdieja, potom korejski dragulj "Bez izbora" legendarnog Park Chan-wooka, kao i uvrnuta "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa. Prava poslastica na kraju su dva filma Richarda Linklatera "Plavi mjesec" i "Novi val" – koji smatram najboljim filmskim ostvarenjem 2025. godine.

Ni kategorija drame nije slaba, no ove je godine ipak za koplje lošija od konkurentske. Štoviše, utrka za Zlatne globuse pretvorila se u svojevrstan dvoboj komedije i drame, premda je granica između tih kategorija danas izrazito tanka. Percepcija komedije posljednjih se desetljeća snažno promijenila pa gotovo nijedan od nominiranih filmova nije klasična komedija, a još manje mjuzikl. Riječ je uglavnom o crnim komedijama, humorom prožetim dramama ili dramama s lepršavijim dijalozima i opuštenijim narativom, kakve često potpisuje upravo Linklater. "Jedna bitka za drugom" žanrovski je pak toliko razigrana da se može opisati kao koktel akcije, trilera, drame, crne komedije, pa čak i modernog vesterna.

U kategoriji drame izdvajaju se dva očita favorita: precijenjena drama "Hamnet", koja sustavno igra na kartu jeftinih emocija, i blues-horor "Grešnici", koji posljednjih dana, prema brojnim predviđanjima, preskače "Hamneta" u utrci za Globus. U konkurenciji su još i horor "Frankenstein" Guillerma del Tora te tri strana filma: canneski pobjednik "Jedan običan incident" iranskog majstora Jafara Panahija, norveške "Sentimentalne vrijednosti" Joachima Triera i brazilska politička drama "Tajni agent" Klebera Mendonçe Filha, koja ima ozbiljno visoke ocjene publike i kritike.

Od tih pet filmova osobne simpatije ipak idu norveškoj drami, koja se bavi obiteljskom otuđenošću i ponovnim okupljanjem, pritom vješto koristeći filmske prizore unutar filma, iako je riječ o djelu koje je na trenutke možda suzdržano i emocionalno hladnije. Panahijev film bio bi apsolutni favorit da u određenoj mjeri ne priziva kultno djelo Romana Polanskog "Djevojka i smrt", iako mu se mora priznati iznimno snažan završetak. "Frankenstein", iako ponajbolji film u toj dugovječnoj franšizi, ne donosi značajnije novosti osim prepoznatljive Del Torove estetike i neuobičajene doze melodramatike. "Hamnet" ima nekoliko dojmljivih sekvenci, poput poroda blizanaca, no pretrpan je emocionalnim bombama, dok su svi likovi osim glavne junakinje površno razrađeni. Dodatno zbunjuje i nedovoljno razrađena simbolika šumskih vila, kao i sposobnost glavne junakinje da vidi budućnost, da bi se na kraju filma bez jasne unutarnje logike našla u kazalištu, prepoznajući svoga sina u glavnom glumcu. "Grešnici" su, uz norveški film, najugodnije iznenađenje – pravo osvježenje u svijetu horora i filmova o crnačkom iskustvu jer ovako zabavno i dramaturški učinkovito povezati prodaju duše vragu s bluesom, rasizmom i irskim folklorom može samo autor s iskustvom Ryana Cooglera.

Posebno neizvjesna mogla bi biti utrka za film s neengleskoga govornog područja, gdje se kao glavni favoriti nameću već spominjani "Bez izbora", "Jedan običan incident", "Tajni agent" i "Sentimentalne vrijednosti". U konkurenciji su još i film iz Tunisa "The Voice of Hind Rajab", koji nam je zasad nedostupan, te španjolski "Sirāt", koji je u Cannesu izazvao dijametralno suprotne reakcije – od oduševljenja do zgražanja – pri čemu se priklanjam ovoj drugoj skupini.

Što se tiče glumačkih nominacija i nagrada, koje su na Globusima tradicionalno razvodnjene zbog čak šest glumačkih kategorija, daleko najjača i najneizvjesnija bitka vodit će se za nagradu za najbolju mušku ulogu u mjuziklu/komediji. Leonardo DiCaprio ondje se suprotstavlja Timothéeju Chalametu, koji je već osvojio niz važnih priznanja tijekom sezone.

S druge strane, gotovo je nevjerojatno da se među brojnim ženskim nominacijama nije našlo mjesta za dvije iznimne izvedbe: Barbie Ferreira, koja briljira u filmu "Bob Trevino Likes It", i Sydney Sweeney u ulozi boksačice Christy Martin u filmu "Christy". Dovoljno je povući paralelu sa Sylvesterom Stalloneom, koji je 1977. bio nominiran i za Zlatni globus i za Oscara za ulogu u "Rockyju". Nepravedno je da Sweeney, čija će se uloga bez sumnje pamtiti, nije bila ni blizu nominacije. Razlog je vjerojatno u njezinim protrumpovskim političkim stavovima, koji su mi osobno odbojni, no oni ni na koji način ne umanjuju njezinu umjetničku izvedbu, koja je morala biti uvrštena među najbolje.

Heterogeno biračko tijelo Zlatnih globusa čini oko 300 članova diljem svijeta, koji nastoje vratiti ugled nagradi nakon skandala s početka 2020-ih, zbog kojih je NBC 2022. odbio emitirati ceremoniju. Predviđanje pobjednika i dalje je nezahvalno jer ukusi ove nove kongregacije još nisu do kraja profilirani. Ipak, prošlogodišnje nagrade filmu "Emilia Pérez" i Fernandi Torres za ulogu u brazilskom filmu "Još sam ovdje" sugeriraju da je riječ o tijelu znatno otvorenijem prema stranim filmovima, što potvrđuju i ovogodišnje nominacije. Stoga je logično zapitati se može li Wagner Moura, čiji zamah kampanje očito raste, postati "tamni konj" i pobijediti Michaela B. Jordana iz "Grešnika", koji donosi izuzetno energičnu dvostruku ulogu braće blizanaca? Izbjegavanje pak nominacije filma "Zlica: Zauvijek" dodatno pokazuje da ova skupina nema namjeru nagrađivati takve tipove produkcija.

Inače, činjenica da se "Jedan običan incident" natječe u kategoriji komedije dodatno čini ovogodišnje dramske utrke zanimljivijima i otvorenijima za iznenađenja. "Grešnici" i "Hamnet" vjerojatno ne bi imali ozbiljne šanse protiv filma Paula Thomasa Andersona, no bez njega gotovo bilo koji od kandidata teoretski može osvojiti nagradu za najbolju dramu.