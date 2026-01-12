Sveučilište zabranilo Platona jer promiče rodnu ideologiju i homoseksualnost

Čini se da ni Platon nije siguran u ratu protiv takozvane "woke ideologije". Spisi starogrčkog filozofa, čije se djelo smatra temeljem moderne filozofije, proglašeni su previše kontroverznima za Sveučilište Texas A&M. Dr. Martin Peterson, profesor filozofije i predsjednik Vijeća za akademsku slobodu na sveučilištu, dobio je nalog da iz svog kolegija "Suvremeni moralni problemi" ukloni odlomke iz Platonove "Gozbe".

"U 'Gozbi', Platon opisuje homoseksualnost kao potpuno prirodnu i sugerira da postoje više od dva roda", napisao je Peterson u autorskom tekstu za portal MS NOW, citirajući Aristofanovu priču o tri ljudska roda. "Jer, nekadašnja naša priroda nije bila ista kakva je sada nego drugačija. Isprva su bila tri ljudska roda, ne kao sada samo dva, tj. muški i ženski, nego je bio još i treći, koji je pripadao i jednome i drugome rodu i od koga je danas još samo ime ostalo, a njega sama je nestalo: muško-ženski (androgini) rod, naime, bio je tada jedno i po liku i po imenu, sastavljen od oba roda, i muškog i ženskog".

Profesor je ironično primijetio kako je ugodno iznenađen što administratori na Texas A&M-u tako dobro poznaju Platona i istaknuo apsurdnost situacije s obzirom na to da se Platona teško može optužiti da je ljevičarski ekstremist. "On eksplicitno odbacuje demokraciju u korist prosvijećenih kraljeva-filozofa. On je filozof kojem se obraćaju autoritarni vođe koji žele ograničiti slobodu govora", napisao je Peterson, dodajući kako je umjesto spornih dijelova odlučio uvesti predavanja o slobodi govora i akademskoj slobodi.

Peterson je sve ovo nazvao materijalom za skeč Montyja Pythona. "Moje osobno mišljenje je da sveučilište koje tjera profesore filozofije da uklanjaju tekstove Platona iz svojih nastavnih planova nije ozbiljno sveučilište. Ono se svodi na instituciju političke propagande, baš poput odsjeka za filozofiju u Sovjetskom Savezu", napisao je. Na kraju, Peterson ne krivi sveučilišnu upravu, za koju smatra da su "pošteni i razumni ljudi koji pokušavaju obaviti nemoguć posao", već isključivo Odbor guvernera i njihovu apsurdnu politiku, za koju se nada da će biti ukinuta.

Ova nevjerojatna odluka proizlazi naime iz nove politike koju je Odbor guvernera Sveučilišnog sustava Texas A&M donio u studenom, a koja brani zagovaranje stavova o rasi, spolu ili rodu. Prema pravilima, "rodna ideologija" definira se kao "koncept samoprocjenjenog rodnog identiteta koji zamjenjuje i odvojen je od biološke kategorije spola".

Kontroverza oko Platona samo je vrh sante leda. Zbog novih pravila i korištenja softvera temeljenog na umjetnoj inteligenciji za reviziju nastavnih planova, najmanje dvjesto kolegija iz različitih područja, od sociologije i filma do književnosti, označeno je kao problematično, otkazano ili je prisiljeno na izmjene.