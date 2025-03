Trenutačno najveća zvijezda Charli XCX pretvorila je dodjelu u BRAT Awards

Jedna od najutjecajnijih glazbenica današnjice Charli XCX ovoga je vikenda pomela Brit Awards, nagrade izuzetno važne unutar britanske, ali i svjetske glazbene industrije. Ova pjevačica, autorica tekstova i producentica koja već godinama pomiče granice između mainstreama i undergrounda u londonskoj je O2 areni osvojila čak pet kipića, uključujući one za album, izvođačicu, pjesmu, najbolju plesnu točku i tekstopisca godine.

Taj ogromni uspjeh zahvaljuje albumu BRAT koji je prošloga ljeta preplavio sve, od TikToka do američke predsjedničke kampanje, zbog čega mirno možemo reći da su nakon "BRAT ljeta" sada dodijeljene i BRAT Awards.

Osim glazbene izvrsnosti i uspješnog eksperimentiranja sa stilovima, koncept "derišta" u interpretaciji Charli XCX i reinterpretaciji viralnog fenomena u koji se pretvorio označio je snažan odmak od prethodnih trendova poput "clean girl" estetike, slaveći kaotičnu i nesavršenu prirodu mladosti.

I sama vizualna estetika albuma, obilježena neonskozelenom bojom i jednostavnim fontom Arial, označila je širi kulturni pomak prema glorifikaciji nesavršenosti, u odnosu na savršeno ispolirana, kompleksna dizajnerska rješenja koja su donedavno dominirala kreativnom industrijom.

– Osjećam da dance i elektronička glazba imaju jako lošu reputaciju jer svi misle "oh, pa to nije baš duboko, zar ne?" Ali ja nekako osjećam da jest. Ovaj žanr glazbe je euforičan, omogućuje mi da pobjegnem i da neke stvari vrlo duboko osjećam – izjavila je Charli XCX primajući nagrade.

Pa iako čitava priča oko njezina uzleta na površini zaista može djelovati kao slavlje površnog i drskog hedonizma, njezini tekstovi pametno istražuju teme poput anksioznosti, nostalgije i pritiska društvenih očekivanja, u maniri savršene milenijalke pažljivo balansirajući između eskapizma klupskog zvuka i slojevitih, introspektivnih trenutaka.

Uz Charli XCX, na dodjeli je zasjalo i nekoliko novih imena koja su obilježila proteklu godinu, među kojima se posebno ističe američka kantautorica Chappell Roan koja je osvojila nagrade za međunarodnu izvođačicu godine i "Good Luck, Babe!" kao međunarodnu pjesmu godine. Pamteći nedavnu dodjelu Grammyja koju je pokorila elaboriranom, nadahnutom izvedbom pjesme "Pink Pony Club" koja se također nalazi na njezinu debitantskom albumu "The Rise and Fall of a Midwest Princess", sasvim je jasno da je upravo ona najvažniji, a možda i najodvažniji novi glas američkog popa, što su prepoznali i britanski kolege.

Roan je u svojim govorima pozvala glazbenu industriju na dugoročniju podršku umjetnicima, ističući važnost slobode eksperimentiranja, čak i uz rizik neuspjeha, što su u svojim govorima podcrtali i drugi, uglavnom mlađi dobitnici. Čitavo ozračje BRIT Awardsa balansiralo je između te želje za slobodom, ali istovremeno i potrebom za sustavnom podrškom glazbenicima koji tek grade svoje kreativne puteve.

Na tom tragu, londonski barok-pop sastav The Last Dinner Party proglašen je najboljim novim izvođačem, a Ezra Collective ušao je u povijest kao prvi jazz sastav s nagradom za najbolju grupu. Fontaines D.C. proglašeni su najboljom međunarodnom grupom.

Sabrina Carpenter, koja je otvorila show provokativnim nastupom u donjem rublju, a koji je uključivao i sugestiju oralnog zadovoljavanja pripadnika kraljevske garde, dobila je nagradu za globalni uspjeh.

Iako su Dua Lipa, The Beatles i Coldplay bili nominirani u više kategorija, nisu osvojili ništa, dodatno podcrtavajući činjenicu da su na tronu od sada neka nova, još svježija imena, koja svoje karijere pišu bez diktata ostarjele glazbene industrije.