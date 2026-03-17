Živimo u vremenu u kojem se sustavno odgaja nacionalizam, u sustavu koji ponovno, 2026. godine, odgaja topovsko meso

Adrian Pezdirc na daske Zagrebačkog kazališta mladih zakoračio je još kao 13-godišnjak, a posljednjih deset godina stalni je član sjajnoga glumačkog ansambla koji je na scenu donio važne naslove poput "Črne mati zemle", "Tita Andronika", "Braće Karamazovih"...



Nova produkcija ZKM-a "Logor/Golgota", čiju ćemo premijeru gledati u petak, neće biti ništa manje bitna i potresna jer riječ je o dvjema dramama Miroslava Krleže, djelima prožetim temama rata, represije i stradanja običnog čovjeka, koje su itekako aktualne i danas. Zagrebački glumac u ugodnom razgovoru otkrio nam je nešto više o ovim neugodnim temama, ali i o posebnosti ZKM-a, zahtjevnoj sedmosatnoj produkciji u kojoj je igrao u Ljubljani te hit seriji za mlade.