Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 59
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
intervju: Adrian Pezdirc

Živimo u vremenu u kojem se sustavno odgaja nacionalizam, u sustavu koji ponovno, 2026. godine, odgaja topovsko meso

Adrian Pezdirc
Josip RegovicPIXSELL
Autor
Tea Radović
17.03.2026.
u 10:28

U Zagrebačkom kazalištu mladih 20. ožujka gledat ćemo premijeru predstave "Logor/Golgota" u režiji Nine Rajić Kranjac, a tim povodom razgovarali smo s Adrianom Pezdircom, stalnim članom ZKM-ovog glumačkog ansambla koji će u novoj produkciji utjeloviti Krležinog Agramera

Adrian Pezdirc na daske Zagrebačkog kazališta mladih zakoračio je još kao 13-godišnjak, a posljednjih deset godina stalni je član sjajnoga glumačkog ansambla koji je na scenu donio važne naslove poput "Črne mati zemle", "Tita Andronika", "Braće Karamazovih"...

Nova produkcija ZKM-a "Logor/Golgota", čiju ćemo premijeru gledati u petak, neće biti ništa manje bitna i potresna jer riječ je o dvjema dramama Miroslava Krleže, djelima prožetim temama rata, represije i stradanja običnog čovjeka, koje su itekako aktualne i danas. Zagrebački glumac u ugodnom razgovoru otkrio nam je nešto više o ovim neugodnim temama, ali i o posebnosti ZKM-a, zahtjevnoj sedmosatnoj produkciji u kojoj je igrao u Ljubljani te hit seriji za mlade.

Ključne riječi
Nagrada hrvatskog glumišta kultura serija za mlade Sram mentalno zdravlje vojni rok rat premijera Miroslav Krleža kazalište predstava Zagrebačko kazalište mladih adrian pezdirc

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Afera plagijat

Zbog pitanja autorskih prava Kerempuh otkazao daljnje izvedbe 'Pljuske'

Predstava pisca i bivšeg SDP-ov potpredsjednika Sabora Nenada Stazića, trebala je imati još jednu izvedbu ove kazališne sezone u travnju, no privremeno je skinuta s rasporeda do razrješenja spornih pitanja vezanih uz autorstvo teksta. Predstava se u Kerempuhu izvodi od 1998. godine i ima oko 150 izvedbi, a tek sada su primjećene frapantne sličnost s tekstom "Siroti mali hrčki" Gordana Mihića i sumnje da je riječ o plagijatu

Martin Beanz Warde
“Kuća mrtvih” u exitu

Dramatičar Martin Beanz Warde: 'Tuga, gubitak i bol osjećaji su koji nadilaze sve kulturne i jezične barijere'

Patrick, protagonist “Kuće mrtvih”, u potrazi je za vlastitim identitetom unutar jedne vrlo tradicionalne i zatvorene zajednice kakva su irski Putnici. Njegovi pomiješani osjećaji o vlastitoj kulturi polaze iz mjesta trauma iz mladosti i otpora okoline prema njegovoj seksualnosti te se s njom na trenutke i izruguje, boreći se s očekivanjima koja pred njega stavlja

Nenad Stazić
6
Afera plagijat u vezi predstave "Pljuska"

Bivši potpredsjednik Sabora javno se ispričao Kerempuhu i na sebe preuzeo eventualne posljedice slučaja

Nenad Stazić u pisanoj izjavi ispričao se ansamblu predstave i ravnateljici kazališta zbog toga što ih je doveo u neugodnu situaciju nakon što su se u javnosti pojavile usporedbe njegovog teksta predstave "Pljuska" s dramom Gordana Mihića. Naglasio je i da i dalje smatra kako "Pljuska" predstavlja novo i sadržajno bitno različito djelo od Mihićevih "Sirotih malih hrčaka", iako je, kako kaže, nastala inspirirana fabulom te jednočinke

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!