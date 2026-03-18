FOTO Prizori kao usred zime! Snijeg na Sljemenu, zametena i A6, ograničen je promet: 'U tijeku je čišćenje'

Snijeg je zabijelio dio zemlje, a novi pahulje ponegdje još uvijek padaju. Prema posljednjima podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, snijeg još uvijek pada na postajama Zavižan i Parg-Čabar. Na Sljemenu je palo oko deset centimetara novog snijega, a u Pargu čak osamnaest. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici su zimski uvjeti, upozorio je jutros Hrvatski autoklub (HAK). U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

"Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno (zbog jakog vjetra na autocesti A6 i zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3). U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme", izvijestio je HAK.

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sav promet, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, stvorila se kolona duga dva kilometra na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba. Kolona je jednako duga i na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. Na autocesti A3, na 38+000 km između mosta Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane, dogodila se prometna nesreća zbog koje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba gdje se vozi usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima.

Prema prognozi DHMZ-a, prestanak oborine u većini se krajeva očekuje popodne, a zatim od sredine dana slijedi i djelomično razvedravanje. No, oborina je još moguća mjestimice na Jadranu i uz njega. Vjetar će biti umjeren sjeveroistočni, ponegdje na udare jak, samo rijetko i olujan. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, mjestimice olujna bura, podno Velebita lokalno s orkanskim udarima, a na jugu u prvom dijelu dana umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 10 i 15 °C, u Gorskom kotaru i Lici od 5 do 9 °C.

