Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PONEGDJE JOŠ UVIJEK PADA

FOTO Prizori kao usred zime! Snijeg na Sljemenu, zametena i A6, ograničen je promet: 'U tijeku je čišćenje'

Foto: LiveCamCroatia, DHMZ, HAK
1/16
Autor
Dora Taslak
18.03.2026.
u 08:11

Prema prognozi DHMZ-a, prestanak oborine u većini se krajeva očekuje popodne, a zatim od sredine dana slijedi i djelomično razvedravanje. No, oborina je još moguća mjestimice na Jadranu i uz njega

Snijeg je zabijelio dio zemlje, a novi pahulje ponegdje još uvijek padaju. Prema posljednjima podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, snijeg još uvijek pada na postajama Zavižan i Parg-Čabar. Na Sljemenu je palo oko deset centimetara novog snijega, a u Pargu čak osamnaest. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici su zimski uvjeti, upozorio je jutros Hrvatski autoklub (HAK). U priobalju puše jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

"Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno (zbog jakog vjetra na autocesti A6 i zimskih uvjeta na državnoj cesti DC3). U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme", izvijestio je HAK. 

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sav promet, a vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, stvorila se kolona duga dva kilometra na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba. Kolona je jednako duga i na prilazu zoni radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. Na autocesti A3, na 38+000 km između mosta Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane, dogodila se prometna nesreća zbog koje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km/h. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba gdje se vozi usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima.

Prema prognozi DHMZ-a, prestanak oborine u većini se krajeva očekuje popodne, a zatim od sredine dana slijedi i djelomično razvedravanje. No, oborina je još moguća mjestimice na Jadranu i uz njega. Vjetar će biti umjeren sjeveroistočni, ponegdje na udare jak, samo rijetko i olujan. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, mjestimice olujna bura, podno Velebita lokalno s orkanskim udarima, a na jugu u prvom dijelu dana umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 10 i 15 °C, u Gorskom kotaru i Lici od 5 do 9 °C.

Foto: DHMZ

Ključne riječi
vrijeme autocesta promet snijeg

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!