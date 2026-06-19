Grand Prix 8. bijenala slikarstva otišao u ruke Predraga Todorovića

Na dodjeli nagrada 8. bijenala slikarstva, održanoj u četvrtak u Klovićevim dvorima, Grand Prix nagradu osvojio je Predrag Todorović, nagrada za najbolju mladu umjetnicu pripala je Luisi Pascu, dok su Kontrapunkt nagrade dobile Anamarija Pekšić i Petra Grozaj.

Grand Prix 8. bijenala slikarstva u iznosu od 4.500 eura dodijeljen je Predragu Todoroviću za radove "T1" i "T2" iz ciklusa "Lokalitet bez mjesta".

Obrazlažući Grand Prix nagradu, žiri je istaknuo da Todorovićeve slike nisu dovršeni prikazi nego polja vremenske transformacije u kojima se površina istodobno gradi i razgrađuje, upisujući slojeve sjećanja, prolaznosti i promjene. "Radovi funkcioniraju poput arheoloških fragmenata koji nose informacije o ponavljanju, intervenciji i sedimentaciji materije, otvarajući odnos između tijela, materijala i slike kao kontinuiranog procesa", istaknuo je žiri.

Predrag Todorović Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Miroslav Gašparović iz odbora koji je birao nagrađene je istaknuo kako je Predrag Todorović jedan od najintrigantnijih autora hrvatske likovne scene, čiji je rad ocijenjen najupečatljivijim na ovogodišnjem Bijenalu.

Nagradu za najbolju mladu umjetnicu, vrijednu 3.000 eura, osvojila Luisa Pascu za radove "Fran" i "Luisa" iz serije "Kupaonica". Koristeći pronađene keramičke pločice kao podlogu, autorica tijelo fragmentira i ponovno spaja.

Luisa Pascu, dobitnica nagrade za najbolju mladu umjetnicu Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Žiri je naglasio kako Pascu kroz dijalog slike, materijala i prostora propituje granice slikarskog medija te odnos između iluzije, stvarnosti, slike i instalacije. Nagrada joj je dodijeljena zbog konceptualne jasnoće, autentičnosti umjetničkog izraza, zrele izvedbe i uvjerljivog proširenja mogućnosti suvremenog slikarstva. "Svi članovi žirija bez rasprave su zaključili da je riječ o najboljoj mladoj umjetnici na ovoj izložbi“, zaključio je Gašparović.

O nagradama službene konkurencije odlučivao je odbor u sastavu: Tomislav Buntak, Elizabeta Igrec, Miroslav Gašparović, Željko Marciuš i Martina Miholić.

Uz službene nagrade Bijenala, dodijeljene su i dvije Kontrapunkt nagrade u iznosu od 2.222 eura, koje se dodjeljuju na inicijativu anonimnog filantropa koji već godinama podupire mlade umjetnike te zagovara donošenje Zakona o filantropiji. U poruci pod naslovom "Budimo veći od problema svijeta" istaknuto je kako bi suvremen zakonodavni okvir za filantropiju omogućio snažniju potporu umjetnicima, veća ulaganja u kulturu i bolje povezivanje hrvatske umjetničke scene s međunarodnim filantropskim i kulturnim mrežama.

O dobitnicima je odlučivao stručni žiri u sastavu Ivan Posavec, Tomislav Buntak, Anonimni filantrop i Feđa Gavrilović. Dobitnicima je nagradu dodijelio Gavrilović.

Jedna od nagrada pripala je Anamariji Pekšić za ciklus "Intimne scene". U obrazloženju se ističe kako autorica na suptilan i zreo način reinterpretira tradiciju intimističkog slikarstva, stvarajući suvremenu viziju privatnog života pojedinca.

Dobitnici nagrada: Petra Grozaj, Anamarija Pekšić, Luisa Pascu i Predrag Todorović Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Druga Kontrapunkt nagrada dodijeljena je Petri Grozaj za djelo "Donositelj oluje". Prema ocjeni žirija, autorica uvjerljivo istražuje odnos figuracije i apstrakcije, razvijajući prepoznatljiv slikarski jezik u kojem se motivi ljudskog lica i tijela postupno transformiraju u organsku mrežu boja, ploha i linija.

Petri Grozaj dodijeljena je nagrada Kontrapunkt, koja se dodjeljuje na inicijativu anonimnog filantropa koji već godinama podupire mlade umjetnike te zagovara donošenje Zakona o filantropiji Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U okviru Bijenala slikarstva predstavila se i međunarodna izložba kojom se, prema konceptu gostujućeg kustosa, donosi presjek slikarske scene jednog europskog grada. "Na 8. bijenalu slikarstva hrvatsku slikarsku scenu sučeljujemo s austrijskom kroz izložbu 'Beyond Boundaries: Perspectives on Contemporary Painting from Graz', prema koncepciji kustosice Luise Kloos", naglasili su iz HDLU-a.

Bijenale slikarstva, koje je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika pokrenulo 2011. godine, predstavlja presjek suvremene hrvatske slikarske produkcije i okuplja autore različitih generacija, poetika i umjetničkih pristupa.