Hrvatski pisci sami su krivi za svoje probleme jer su pristali da se knjige vrednuju po ideološkim porukama

Pavao Pavličić, jedan od najčitanijih i najplodnijih hrvatskih pisaca, u svom je novom romanu "Ti si ja" odlučio napraviti, kako sam kaže, "inventuru" vlastitog književnog puta i života. Rukopis, koji je gotovo deset godina čekao u ladici, konačno je ugledao svjetlo dana zahvaljujući poticaju njegove supruge Julijane Matanović. Roman donosi nesvakidašnji susret pisca sa samim sobom – stariji Pavličić u Vukovaru 2016. godine vraća se u 1965., u doba kada je imao devetnaest, maturirao, krenuo na studij i počeo pisati. Susret dvaju "ja" pretvara se u putovanje kroz vrijeme, ali i kroz književnost samu, jer Pavličić kroz dijalog vlastitih lica preispituje smisao pisanja, odnos zbilje i teksta te trajnu vezu s rodnim gradom. U razgovoru za Nedjelju govori o genezi romana, o Vukovaru kao književnom toposu, o smislu književnosti, o položaju pisca danas, ali i o vlastitoj neumornoj potrebi da piše i dalje.