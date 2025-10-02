Filmska remek-djela koja su definirala 21. stoljeće: Od 'Parazita' do 'Vuka s Wall Streeta'

Svesti četvrt stoljeća kinematografije na jednu listu čini se kao nemoguća misija, no upravo su se toga prihvatili najveći svjetski filmski stručnjaci. Njihov sud donosi iznenađenja, potvrđuje favorite i, što je najvažnije, slavi filmove koji su oblikovali naš pogled na svijet, a u nastavku vam donosimo 20 najbolje rangiranih filmova prema listi koju je prije nekoliko mjeseci sastavio New York Times.

Na samom vrhu ljestvice najboljih filmova u prvih četvrt stoljeća nalazi se "Parazit" redatelja Bong Joon-hoa iz 2019. godine, koji je napravio povijesni presedan u svijetu filma. Ova crnohumorna satira o siromašnoj obitelji koja se infiltrira u život bogataša postala je prvi film koji nije na engleskom jeziku koji je osvojio Oscara za najbolji film, a uz to je osvojio i Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu, čime je potvrdio svoju univerzalnu privlačnost. Majstorski spoj drame, komedije i horora, uz oštru kritiku klasne nejednakosti, rezonirao je s globalnom publikom i signalizirao promjenu u Hollywoodu, otvarajući vrata raznolikijim pričama izvan zapadnog svijeta.

Odmah iza njega je nadrealistički neo-noir "Mulholland Drive" (2001.) Davida Lyncha. Film koji je započeo kao pilot za TV seriju pretvorio se u zagonetno remek-djelo o mladoj glumici koja dolazi u Hollywood i biva uvučena u mrežu iluzija, snova i opasnosti. Njegova fragmentirana naracija i atmosfera sna prkose jednostavnoj interpretaciji, no upravo su ga ta kompleksnost i vizualna poezija učinile jednim od najanaliziranijih i najcjenjenijih filmova modernog doba, potvrdivši Lynchov status vizionarskog autora.

Treće mjesto zauzima monumentalna drama "Bit će krvi" ("There Will Be Blood") iz 2007. godine. Epska priča Paula Thomasa Andersona o usponu nemilosrdnog naftnog tajkuna na prijelazu stoljeća ostala je zapamćena po jednoj od najvećih glumačkih izvedbi u povijesti filma, za koju je Daniel Day-Lewis nagrađen Oscarom. Film je mračna i beskompromisna studija o pohlepi, kapitalizmu i korupciji ljudske duše, snimljena s vizualnom snagom koja oduzima dah i ostavlja trajan dojam na gledatelja.

Na listi visoko kotira i "Raspoloženi za ljubav" ("In the Mood for Love") iz 2000., vizualno raskošna romantična drama hongkonškog redatelja Wong Kar-waija. Priča o dvoje susjeda koji otkrivaju da ih partneri varaju jedno s drugim, te razvijaju platonsku vezu punu čežnje, smatra se jednim od najljepših filmova ikad snimljenih. Kroz melankoličnu atmosferu, besprijekornu kostimografiju i suptilnu glumu, film istražuje teme usamljenosti, neizrečenih osjećaja i propuštenih prilika.

Peto mjesto zauzima "Moonlight" (2016.), film koji je osvojio Oscara za najbolji film i postao kulturni fenomen. Redatelj Barry Jenkins kroz tri poglavlja prati odrastanje mladog Afroamerikanca u Miamiju, istražujući njegovu borbu s identitetom, seksualnošću i okolinom. Ovaj film intiman je, poetičan i duboko potresan portret koji je svojom iskrenošću i filmskim jezikom pomaknuo granice pripovijedanja i reprezentacije na velikom platnu.

Ostatak popisa ispunjen je klasicima koji su definirali početak milenija. Među njima je animirano remek-djelo Hayaoa Miyazakija "Avanture male Chihiro" (2001.), Oscarom nagrađena priča o djevojčici zarobljenoj u svijetu duhova koja je i danas jedan od najcjenjenijih animiranih filmova svih vremena, a tu je i jedinstvena romantična drama "Vječni sjaj nepobjedivog uma" (2004.) redatelja Michela Gondryja, koja je svojim inovativnim pristupom priči o ljubavi i sjećanju osvojila Oscara za najbolji originalni scenarij.

Žanrovski filmovi koji su pomicali granice također zauzimaju važno mjesto. Napeti neo-vestern "Nema zemlje za starce" (2007.) braće Coen, dobitnik Oscara za najbolji film, ostao je zapamćen po zastrašujućoj izvedbi Javiera Bardema, dok je društveno angažirani horor "Bježi!" ("Get Out", 2017.) Jordana Peelea postao globalni hit i kritički favorit zbog svoje oštre satire rasnih odnosa u Americi. Listu upotpunjuje i "Društvena mreža" (2010.) Davida Finchera, film koji je precizno secirao uspon Facebooka i definirao duh digitalnog doba.

Visoko na ljestvici nalazi se i "Pobješnjeli Max: Divlja cesta" ("Mad Max: Fury Road", 2015.) Georgea Millera, koji je postavio nove standarde za akcijski film svojom neprekidnom, adrenalinskom akcijom i spektakularnom vizualnom izvedbom, kao i "Nemilosrdni gadovi" ("Inglourious Basterds", 2009.) Quentina Tarantina, film koji je ponudio drsku alternativnu povijest Drugog svjetskog rata, u kojoj je briljirao Christoph Waltz u Oscarom nagrađenoj ulozi.

Ljestvicu su obogatila i ostvarenja koja su pomicala granice pripovijedanja i tema. Među njima su "Djeca čovječanstva", distopijska vizija Alfonsa Cuaróna, i "Planina Brokeback" Anga Leeja, drama temeljena na kratkoj priči spisateljice Edne Annie Proulx. Iz istog perioda dolazi i film "Tigar i zmaj", koji je borilačke vještine pretvorio u poeziju, te provokativni meksički film "I tvoju mamu također".

Popis zaokružuju moderni klasici različitih žanrova: od pedantnog trilera "Zodijak" Davida Finchera i Scorseseove satire "Vuk s Wall Streeta", do uznemirujuće drame o banalnosti zla "Zona interesa" Jonathana Glazera. Uz njih se nalazi i brazilski "Božji grad" ("City of God", 2002.), sirova i energična priča redatelja Fernanda Meirellesa i Kátije Lund o životu u favelama Rio de Janeira, koji potvrđuje da su najbolje priče 21. stoljeća doista globalne.