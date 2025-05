Što je pjevač bez benda i koliko bi prateći bend trebalo platiti?

ship festival u šibeniku

Dolazi Kevin Cole, radijski voditelj koji je publici odavno postao mjerilo za kvalitetu nove glazbe

Na SHIP festivalu koji će se održati od 11. do 14. rujna na šest lokacija u Šibeniku, nastupit će i Andrea Ljekaj (HR), Balkan Zoo & Nina Ćorić (HR), Chachy (UK), DJECA! (HR), Inspector Spacetime (IS), Ivan Grobenski (HR), Jasmine not Jafar (FR), Koikoi (RS), makrohang (HU), Nemeček (HR), ŠČAK (HR), Smag På Dig Selv (DK), TANNU TUWA (HR), Ugly (UK) i Zevin (SI)