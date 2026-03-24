Stiže peta sezona 'Bridgertona'! U središtu radnje je queer romansa Francesce Bridgerton i Michaele Stirling

Samo mjesec dana nakon završetka četvrte sezone, koja je ispričala strastvenu ljubavnu priču Benedicta Bridgertona i Sophie Baek, Netflix je obradovao milijune obožavatelja diljem svijeta viješću koju su nestrpljivo iščekivali - peta sezona globalnog hita Bridgerton ne samo da je potvrđena, već je i snimanje u okolici Londona službeno započelo.

U središtu nove sezone naći će se Francesca Bridgerton, sada grofica od Kilmartina, koju tumači Hannah Dodd, i Michaela Stirling, koju glumi Masali Baduza. Time će serija, po prvi put u svojoj povijesti, glavnu ljubavnu priču posvetiti istospolnom paru, što su mnogi fanovi priželjkivali nakon što je u seriji lik Michael iz romana Julije Quinn promijenjen u Michaelu.

Radnja pete sezone nastavlja se dvije godine nakon tragičnih događaja iz prethodne sezone. Nakon iznenadne smrti svog voljenog supruga Johna Stirlinga (Victor Alli), introvertirana Francesca odlučuje se iz posve praktičnih razloga vratiti na bračno tržište. Međutim, njezini se planovi zakompliciraju kada se Johnova karizmatična rođakinja Michaela vrati u London kako bi preuzela brigu o imanju Kilmartin. Njezin povratak u Francesci budi složene i neočekivane osjećaje, tjerajući je da preispita sve što je mislila da želi i stavi na kušnju odluku između pragmatičnog izbora i slijeđenja vlastitog srca. Showrunnerica serije Jess Brownell najavila je da će, ako ijedna riječ opisuje nadolazeću sezonu, to biti "čežnja". Velika, duboka čežnja koja prožima odnos dviju žena povezanih zajedničkim gubitkom i novom nadom.

Ovaj zaplet izravno se naslanja na događaje iz četvrte sezone, koja je osim romanse Benedicta i Sophie, pomno gradila temelje za Francescinu budućnost. Gledatelji su svjedočili njezinoj kratkoj, ali iskrenoj sreći u braku s Johnom, da bi ih potom šokirala njegova iznenadna smrt. Upravo je taj gubitak zbližio Francescu i Michaelu, Johnovu najbližu rođakinju i osobu od povjerenja. Njihova zajednička tuga postala je temelj dubokog prijateljstva koje će, kako je sada potvrđeno, u novim epizodama prerasti u nešto puno više. Gledatelji će tako dobiti priliku vidjeti kako se dvije žene nose s gubitkom voljene osobe, ali i kako pronalaze put prema novoj ljubavi i iscjeljenju.

Glavne glumice, Hannah Dodd i Masali Baduza, ne kriju uzbuđenje zbog prilike da ispričaju ovu priču. "Kada provedeš toliko vremena s likom, iskreno želiš da bude sretan. Francesca je na kraju četvrte sezone uistinu u razarajućoj poziciji i zato se jako veselim što će ponovno iskusiti osjećaj da je voljena i da zaslužuje ljubav", izjavila je Dodd za Netflixov Tudum. Baduza je dodala kako je uzbuđena što će gledatelji vidjeti kako Michaela "ruši svoje zidove" i pušta Francescu u svoj život. Njihovo prijateljstvo izvan seta, kažu, uvelike im pomaže u izgradnji uvjerljivog odnosa na ekranu.

Showrunnerica Jess Brownell istaknula je kako joj se ovaj korak čini "revolucionarnim" za seriju. "Naravno, postoje brojne sjajne serije koje su prikazale queer ljubav. Nismo prvi, nipošto. Ali posvetiti cijelu sezonu Bridgertona safičkoj vezi čini se ogromnim", rekla je Brownell. Posebno je naglasila kako će ovo biti priča o "queer radosti, a ne o queer traumi", što je poruka koju želi poslati publici. I glumice se slažu, a Dodd je dodala: "Queer ljubavne priče tradicionalno su bile isključene iz žanra poput povijesnih drama - a queer ljudi su postojali, uvijek su postojali i uvijek će postojati".

Osim emotivne drame, peta sezona donosi i druge poslastice. Brownell je otkrila da već razmišlja o glazbi te da želi uključiti obrade pjesama poznatih queer izvođača kako bi glazbena podloga dodatno obogatila priču. Glumice već imaju i svoje želje - Baduza je predložila hit "Good Luck, Babe!" pjevačice Chappell Roan. Produkcija je potvrdila i da će se nastaviti pratiti Francescina borba s neplodnošću, što je tema koja se, prema riječima showrunnerice, prirodno nadovezuje na priču o safičkoj ljubavi. Dok se čeka premijera, čiji se datum predviđa za 2027. godinu, fanovi mogu biti mirni jer je potvrđena i šesta sezona, a misterij nove Lady Whistledown ostaje jedna od glavnih nepoznanica koja će zasigurno začiniti buduće društvene sezone.