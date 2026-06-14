Ovo su pobjednici Animafesta: Najbolji hrvatski film govori o odrastanju u 1980-ima

Svjetski festival animiranog filma – Animafest Zagreb 2026 završen je sinoć svečanom dodjelom nagrada u Kinu SC. Najveće priznanje festivala, Grand Prix Velikog natjecanja kratkometražnog filma, osvojio je armensko-estonski film „Zima u ožujku“ redateljice Natalije Mirzoyan, nastao u produkciji Artstepa i Rebel Framea.

Međunarodni žiri u sastavu Jan Pinkava, Nina Gantz, Sawako Kabuki, Maarten van Gageldonk i Paola Orlić istaknuo je kako film „maštovitom uporabom ručno izrađene animacije, uvijek u službi pripovijedanja, uspijeva uravnotežiti tešku dokumentarističku tematiku humorom i duhovitošću“, stvarajući emotivno iskrenu priču o suvremenom svijetu i posljedicama povijesnih trauma.

Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetničko postignuće osvojio je irski autor Conor Kehelly za film „Čaša gorkog“, dok je Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film izvan obrazovne institucije pripala francuskom filmu „Stidljivi bog“ redatelja Jocelyna Charlesa.

Žiri je dodijelio i pet posebnih nagrada. Jan Pinkava nagradio je belgijsko-francuski film „Autokar“ Sylwije Szkiladz, Nina Gantz norveški „Ivar“ Markusa Tangrea, Sawako Kabuki francusko-nizozemsko-portugalski film „Djevojka od vode“ Sandre Desmazières, Maarten van Gageldonk kineski „Okus piva“ Xiea Lija, a Paola Orlić južnokorejski film „Naočale“ Yumi Joung.

U Velikom natjecanju dugometražnog filma Grand Prix osvojio je kanadsko-francuski film „Smrt ne postoji“ Félixa Dufour-Laperrièrea. Žiri u sastavu Pierre Yves Drapeau, Mariam Kandelaki i Tina Smrekar pohvalio je autorovu suptilnu i slojevitu refleksiju ljudske svijesti, ostvarenu kroz fluidnu uporabu boja, transparentnosti i preklapajućih vizualnih slojeva.

Posebno priznanje u istoj konkurenciji dodijeljeno je brazilskom filmu „Kurvin sin“ autora Erice Maradone, Otta Guerre, Sávija Leitea i Tanije Anaye.

Nagradu Dušan Vukotić za najbolji studentski film osvojio je japanski film „I onda je zgrabio nož“ Sama Kuwe, nastao na Tokijskom sveučilištu umjetnosti. Objedinjeni žiri Natjecanja studentskog i hrvatskog filma istaknuo je sugestivno istraživanje odrastanja i tereta naslijeđenih očekivanja.

Posebna priznanja u studentskoj konkurenciji pripala su filmovima „Vrijeme leti“ Tommasa Zerbija i „Stvari koje sam skupljala“ Ekaterine Žužljeve.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašena je „Priredba“ Ane Horvat u produkciji Umjetničke organizacije Anima. Žiri je naglasio kako film uspješno oživljava uznemirujuće uspomene i razotkriva pukotine iza naizgled idilične stvarnosti. Osim priznanja, filmu je pripala i novčana nagrada od 1000 eura koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata.

Posebno priznanje u hrvatskoj konkurenciji osvojio je Luka Vucić za film „Srcolom“, u produkciji Kinoteke.

Novoustanovljenu Nagradu za najbolju umjetničku direkciju videoigre osvojila je švicarska igra „Time Flies“ autora Michaela Freija i studija Playables.

U Natjecanju filmova za djecu i mlade glavnu je nagradu dječjeg žirija osvojio japanski film „Na drugoj strani…“ redateljice Mingyu Wang. Posebno priznanje u dječjoj konkurenciji pripalo je južnokorejskom filmu „Baka-baterija“ Seungbaea Jeona, dok je publika u konkurenciji filmova za mlade nagradila čileanski film „Grimizni tamagochi“ Francisca Viscerala Rivere.

Nagradu publike Mr. M za najbolji kratkometražni film osvojila je Anna Mantzaris za film „Molim te“, dok je publika najboljim dugometražnim filmom proglasila „Samurajsku balerinu – Parišku zvijezdu u cvatu“ redatelja Goroa Taniguchija.

