Ubojstvo sjekirom, radioaktivna katastrofa i magična avantura na Otoku jednoroga: Ovo je 10 najgledanijih serija na Netflixu

Na samom vrhu gledanosti nalazi se miniserija koja ledi krv u žilama, "Love & Death", utemeljena na istinitoj priči koja je 1980. godine šokirala Ameriku. U središtu radnje je Candy Montgomery (Elizabeth Olsen), naizgled uzorna supruga i majka iz malenog grada Wylie u Teksasu, čiji se život odvija između obiteljskih obveza i druženja u lokalnoj crkvi. Međutim, ispod fasade savršenog predgrađa ključa osjećaj praznine i dosade, koji Candy odluči prekinuti započinjanjem afere s Allanom Goreom (Jesse Plemons), suprugom svoje najbolje prijateljice Betty (Lily Rabe).

Ono što započinje kao strogo kontrolirani, "bezosjećajni" aranžman ubrzo izmiče kontroli, a potisnute strasti i sumnje kulminiraju brutalnim činom. Jednog ljetnog dana, nakon suočavanja s Betty, Candy će svoju prijateljicu usmrtiti s 41 udarcem sjekirom. Serija, temeljena na knjizi "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs", detaljno prati razvoj afere, stravično ubojstvo i senzacionalno suđenje koje je uslijedilo, duboko zadirući u psihologiju likova i mračnu stranu američkog sna.

S potpunim zaokretom u žanru, na drugom je mjestu nova sezona popularne animirane serije "Unicorn Academy: Secrets Revealed". Ova magična avantura vraća nas na čarobni Otok jednoroga, gdje se Sophia i njezini prijatelji iz doma Sapphire suočavaju s dosad najvećom prijetnjom. Zla kraljica Ravenzella vratila se i jača je no ikad, a jedina nada za spas otoka leži u drevnoj legendi o Vilinskoj tijari, moćnom artefaktu čija je snaga skrivena u šest davno izgubljenih dragulja. Sophia, njezina jednorogica Wildstar i ostatak ekipe kreću u opasnu potragu diljem otoka kako bi pronašli sve dragulje i obnovili moć tijare. Njihova misija postaje još kompliciranija dolaskom novog lika, glamurozne pop-ikone Serene Furi, čija pojava unosi nemir i testira čvrstinu prijateljstva među jahačima u trenutku kada im je timski rad najpotrebniji.

Treće mjesto zauzima napeti brazilski triler "Radioactive Emergency", inspiriran stravičnim stvarnim događajima koji su 1987. godine pogodili grad Goiânia i postali poznati kao jedna od najgorih radioloških katastrofa u povijesti. Priča započinje kada dva skupljača starog željeza provale u napuštenu kliniku za radioterapiju i ukradu teški metalni uređaj, ne znajući da se unutar njega nalazi kapsula s cezijem-137, iznimno opasnim radioaktivnim materijalom. Nakon što su je otvorili, iz kapsule je ispao svjetleći plavi prah koji ih je fascinirao. Ubrzo su ga počeli dijeliti s obitelji i susjedima, koji su ga, ne sluteći smrtonosnu opasnost, nanosili na kožu i pokazivali kao magičnu tvar. Serija prati očajničku utrku s vremenom u kojoj znanstvenici, liječnici i vlasti pokušavaju otkriti izvor nevidljivog neprijatelja koji uzrokuje teške simptome radijacijske bolesti te spriječiti daljnje širenje kontaminacije koja je zauvijek promijenila živote tisuća ljudi.

Foto: IMDb

Na listi se našao i britanski reality show "Inside", psihološki eksperiment u kojem deset poznatih kreatora sadržaja, pod vodstvom YouTube grupe Sidemen, živi pod istim krovom tjedan dana, natječući se za nagradu od milijun dolara. No, svaki luksuz, pa čak i obična kava, košta ih dijela nagradnog fonda, dok ih bizarni i često okrutni izazovi tjeraju do ruba izdržljivosti.

Odmah do njega našla se druga sezona spektakularne adaptacije kultne mange "One Piece", u kojoj Monkey D. Luffy i njegova posada Slamnatih šešira napokon ulaze u opasne vode Grand Linea, gdje ih čekaju novi neprijatelji iz tajnovite organizacije Baroque Works i novi član posade, preslatki sob Tony Tony Chopper.

Foto: IMDb

Samo nekoliko dana nakon izlaska filma "Peaky Blinders: The Immortal Man" na ljestvicu se vratila i serija "Peaky Blinders". Radnja nas vodi u siromašne ulice Birminghama nakon Prvog svjetskog rata i prati uspon obitelji Shelby, ozloglašene bande koju predvodi ambiciozni i proračunati Tommy Shelby. Kroz sezone, serija istražuje njihovu transformaciju od lokalnih kriminalaca do moćnih poduzetnika i političara, zadirući u teme obitelji, moći, odanosti i borbe za iskupljenje u svijetu nasilja i intriga. Tommyjeva borba s unutarnjim demonima i vanjskim neprijateljima čini okosnicu ove mračne i stilizirane sage.

Foto: IMDb

Visoko na ljestvici je i drama producenta Tylera Perryja, "Beauty in Black". Radnja druge sezone zaoštrava borbu za moć unutar kozmetičkog carstva obitelji Bellarie, nakon što se bivša egzotična plesačica Kimmie uda za glavu obitelji i preuzme kontrolu nad poslom. Njezin dolazak pokreće lavinu spletki, otkrivajući mračne tajne i skrivene motive ostalih članova obitelji koji su spremni na sve kako bi zaštitili svoje nasljeđe. Serija istražuje teme korupcije, ambicije i cijene koju su neki spremni platiti za uspjeh u svijetu glamura i bogatstva.

Za ljubitelje romantike, tu je sedma sezona serije "Virgin River", koja nastavlja pratiti životne uspone i padove Mel i Jacka. U novim nastavcima, par se suočava s izazovima roditeljstva dok se pripremaju za dolazak djeteta, što unosi novu dinamiku u njihov odnos. Istovremeno, idilični kalifornijski gradić potresaju novi problemi - od Docovih profesionalnih borbi do Preacherovih poslovnih dilema, dok se ostatak zajednice nosi s ljubavnim i zdravstvenim izazovima koji testiraju njihove veze i otpornost.

Virgin River Foto: Netflix

Napetost donosi španjolski triler "That Night", koji odmor triju sestara pretvara u psihološku noćnu moru. Nakon što jedna od njih prouzroči prometnu nesreću sa smrtonosnim ishodom, donose kobnu odluku da zataškaju zločin i zaštite jedna drugu. Međutim, tajna ih počinje proganjati, a osjećaj krivnje i paranoja prijete da unište njihovu obiteljsku povezanost. Serija kroz napetu priču istražuje granice odanosti i moralne posljedice jedne jedine, pogrešne odluke.

Listu zaokružuje zabavni i edukativni serijal "Mark Rober's CrunchLabs". U njemu bivši NASA-in inženjer na spektakularan način približava znanost i inženjerstvo gledateljima svih uzrasta. Svaka epizoda donosi nevjerojatne izume i eksperimente, od gradnje ogromnih naprava do rješavanja svakodnevnih problema na genijalan način, često uz dozu humora i eksplozija. Roberov entuzijazam i sposobnost da složene koncepte učini jednostavnima i zabavnima čine ovaj serijal savršenim za cijelu obitelj.