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Let's Pitch Some Shorts

Rekord kratkih filmova: Za predstavljanje na VERN-u prijavilo se 78 filmova iz 10 zemalja

VL
Autor
Hina
13.06.2026.
u 11:08

Tu su i hrvatski projekt „Reverse Cowgirl” Timne Tomiša, mađarski „Once In A Lifetime” Bálinta Erkela, malteški „I Wanna Be Your Dog” Angélique Muller, slovenski „Bloody Honour” Jurija Drevenšeka, srpski „Two Peach Juices„ Lore Džolić.

Ured MEDIA Hrvatske najavljuje novo izdanje radionice "Let's Pitch Some Shorts!", koja će se održati od 15. do 17. lipnja na Sveučilištu VERN u Zagrebu s 11 kratkometražnih filmskih projekata novih talenata iz cijele Europe te pitching forum 18. lipnja u kinu Kaptol Cinema Boutique.

Između rekordnih 78 prijava iz 10 zemalja odabrani su ciparski projekt „Lost Boys” Christosa Artemioua, crnogorski „About The Dead” Matije Jovanovića, češki „Time, Space and Everything in Between” Savve Dolomanova, estonski „A Storm in a Teacup” Teele Dunkley, grčki „The Killing of An Angry Student, hrvatski „The Shallow Sea of Granny Dora” Petre Cicvarić.

Tu su i hrvatski projekt „Reverse Cowgirl” Timne Tomiša, mađarski „Once In A Lifetime” Bálinta Erkela, malteški „I Wanna Be Your Dog” Angélique Muller, slovenski „Bloody Honour” Jurija Drevenšeka, srpski „Two Peach Juices„ Lore Džolić.

Svi sudionici dobit će profesionalnu edukaciju, mentorsku podršku te priliku predstaviti svoje projekte pred međunarodnim stručnim žirijem i profesionalnom publikom.

„Prvi put ove godine sudjeluje i Florian Fernandez, voditelj Rendez-Vous Industry programa - Cinema de Demain filmskog festivala u Cannesu, najavila je Martina Petrović, rukovoditeljica Ureda MEDIA Hrvatske.

„Let's Pitch Some Shorts! nije samo platforma za usavršavanje već i siguran, inkluzivan prostor za razmjenu raznolikih perspektiva, autentičnih glasova i hrabrog filmskog izričaja. Forum potiče kulturnu razmjenu, koprodukciju i međusobnu suradnju, stvarajući prostor u kojem talenti rastu, a ideje prelaze granice”, istaknula je.

Za provedbu radionice zadužena je renomirana njemačka filmska producentica Roshanak Behesht Nedjad, koja je najprije bila koordinatorica filmskih festivala i voditeljica produkcije, a 1999. u Berlinu suosnovala je svoju prvu produkcijsku kuću Flying Moon, čiji su filmovi osvojili više od trideset međunarodnih nagrada.

Suosnivačica je i produkcijske kuće In Good Company, usmjerenu na međunarodne koprodukcije europskih igranih filmova. Članica je Europske i Njemačke filmske akademije te diplomantica i mentorica najpoznatijega europskog edukativnog programa za filmske producente EAVE – European Audiovisual Entrepreneurs.

Događanje organiziraju DKE – Uredi MEDIA iz Hrvatske, Cipra, Crne Gore, Češke, Estonije, Grčke, Mađarske, Slovenije i Srbije, u suradnji s Filmskim centrom Crne Gore, Umjetničkim vijećem Malte te Organizacijom za europske programe i kulturne odnose na Cipru.

SFC | Rendez-vous Industry osigurava dvije akreditacije odabranim nositeljima projekata čime im se omogućuje sudjelovanje u četverodnevnom industrijskom programu na festivalu u Cannesu. A moći će sudjelovati i u različitim događanjima.

Osim toga, bit će dodijeljeno i više nagrada, što novčanih, što druge vrste.

Ključne riječi
Pitching forum Martina Petrović Media desk vern kratki filmovi

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