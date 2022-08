Stari Split prognala je pošast turista, živi tek u sjećanjima i jedva diše

Vrsna prevoditeljica i promotorica hrvatske književnosti u Njemačkoj, Alida Bremer, u izdanju Frakture nedavno je objavila svoj drugi roman "Snovi i kulise". Radnja romana smještena je u Split 1936. godine, kada prvi turisti tek stižu u Dalmaciju, a rat se već osjeća u zraku... O tome kako je to pisati o Hrvatskoj, a na njemačkom jeziku i postoji li još negdje taj stari Split, razgovarali smo s autoricom.

Uz spisateljski rad, dugi niz godina radite kao prevoditeljica i na njemački jezik preveli ste brojna djela regionalne književnosti. Kakav je interes za našu književnost u Njemačkoj? Koji autori se čitaju - klasici ili i suvremeni?

Uvijek se nanovo čudim velikom broju čitatelja u Njemačkoj zainteresiranih ne samo za njemačku književnost ili za neku od književnosti takozvanih velikih jezika kao što su engleski, francuski ili španjolski, nego za sve književnosti svijeta. Za dobar ćete prijevod s bilo kojeg jezika u Njemačkoj uvijek pronaći dovoljno znatiželjnih čitatelja. Mnogobrojni programi usavršavanja, studiji, konferencije i radionice na tamu prevođenja, te visoke potpore jasan su pokazatelj kulture prevođenja u Njemačkoj

U tom smislu je interes za našu književnost iznenađujuće velik, ali taj odgovor se mora sagledati u odnosu na broj godišnjih izdanja, na broj jezika s kojih se prevodi i na broj potencijalnih čitatelja njemačkog jezičnog područja. Radi se o velikim brojevima, u kojima je hrvatska književnost ipak tek jedna kap u moru, ali ponekom znatiželjnom njemačkom ljubitelju književnosti važna kap.

Klasici hrvatske i drugih regionalnih književnosti se ne čitaju previše niti su ikome osim slavistima poznati, iznimku čine Ivo Andrić i Miroslav Krleža, iako Krleža ni približno onoliko koliko bi bilo poželjno. Među poznatijim regionalnim piscima su još Danilo Kiš, Aleksandar Tišma, Bora Ćosić, Dževad Karahasan, Dubravka Ugrešić, Slavenka Drakulić i Miljenko Jergović, te čitav niz prevođenih suvremenih pisaca među kojima ima i pjesnikinja i pjesnika, te dramskih autorica i autora, a ne samo proznih, a koje Vam sad ne bih nabrajala, nego bih samo imenovala neke koje sam ja prevodila: Ivana Sajko, Marko Pogačar, Iva Brdar, Edo Popović, Dino Pešut, Asja Bakić, Renato Baretić, Roman Simić, Damir Karakaš … Prevodila sam i pojedinačne eseje, među najdražima su mi pojedini eseji Jurice Pavičića, koji su bili iznenađujuće dobro zapaženi.

Kad mi se postavi ovo pitanje volim odgovoriti protupitanjem: A kakav je interes za njemačku književnost u nas? Vjerujem da se u odnosima između kultura radi o recipročnosti, te da ne možemo očekivati da se netko za nas zanima, ako se mi ne zanimamo za njega. Kad bismo usporedili brojeve, vjerojatno bi se pokazalo da se Nijemci više zanimaju za nas, nego što je to obratno slučaj. No srećom je u prirodi književnosti da ona prevladava granice i pronalazi puteve do čitatelja čak i kad se pred nju ispriječe tipične hrvatske krize kao kriza izdavaštva i knjižarstva, kriza čitanja i razne druge, tako da poneki njemački pisac ipak uspije prodrijeti do hrvatskih čitatelja.

I svoj prvi roman "Olivino nasljeđe", kao i "Snove i kulise", napisali ste na njemačkom jeziku. Je li vam palo na pamet da ih sami prevedete, s obzirom na to da najbolje poznajete svoj tekst, ili to nije dolazilo u obzir?

To je važno pitanje, na koje mnogi višejezični pisci (a takvi polako postaju neka vrsta mainstream-a u zemljama s velikim brojem migranata kao što su Njemačka, Velika Britanija, USA ili Francuska) uglavnom odgovaraju slično kao ja: Da ne žele i ne mogu prevoditi vlastite tekstove. Puno je razloga za to, a jedan je svakako i vrijeme. Prevođenje je vremenski intenzivan posao, koji traži visoku profesionalnost i koncentriranost, i kad ste kao pisac već završili jednu knjigu, na kojoj ste radili jako dugo, onda nemate previše volje raditi na tom tekstu još barem pola godine i to onom snagom koju u njega mora uložiti prevoditelj. Pisci osim toga žele napokon započeti nešto novo, jednom objavljena knjiga je završena, a autor ili autorica je u mislima već u novom projektu.

Kad se radi o prijevodima drugih pisaca na njemački, onda je drugačije, jer su njihovi tekstovi za mene izazov; radeći na njima bavim se nečim novim, što me inspirira i katkad oduševljava, a sve bi to kod vlastitog romana bilo nemoguće, jer baš ta činjenica da ga dobro poznajem čini mi ga nezanimljivim za prijevod. Prevođenje je najintenzivnija vrsta čitanja, prevoditeljice i prevoditelji su idealni čitatelji, ali teško bi bilo s istraživačkom strašću čitati vlastiti roman, tako da bi to na kraju za mene bio dosadan posao ili bih ja na hrvatskom umjesto da prevodim počela pisati novu verziju tog romana.

Moj je roman nedavno preveden i na engleski jezik (američko izdanje planirano je za jesen 2023.), a postoje dobri izgledi da će prijevod na slovenski izaći 2024., i nadam se da će poslije engleskog prijevoda zanimanje u drugim zemljama za ovaj roman narasti – ja u svim tim slučajevima moram imati povjerenja u prevoditelje i znati da će oni, ako su vrsni u svom poslu, obaviti taj posao bolje nego što bih ja mogla, pa zašto onda ne bih vjerovala i hrvatskoj prevoditeljici? Nisam imala nikakve naputke za prijevod, Bojana Bajić je odlično prevela roman, a i ona i engleska prevoditeljica javile su mi se svaka s ponekim pitanjem, što je uobičajeno u procesu prevođenja, dapače piscima je uvijek sumnjivo, ili bi im barem moralo biti, ako ih prevoditelji baš ništa ne pitaju.

Zašto ste se, kada ste se uputili u spisateljske vode, odlučili pisati na njemačkom, a istovremeno pisati o Hrvatskoj?

Živim u Njemačkoj od 1986. godine, težište mog privatnog i profesionalnog života je u toj zemlji već punih 36 godina. Prvu sam knjigu – studiju o postmodernim kriminalističkim romanima - objavila na njemačkom jeziku, jer tko bi me tamo čitao na hrvatskom? Prevela sam na njemački velik broj proznih, dramskih i pjesničkih knjiga, stotine kraćih tekstova, uredila niz antologija i časopisa, a objavila sam i velik broj književno-znanstvenih članaka – uvijek na njemačkom jeziku. Odlučujuće je osim toga bilo da je broj knjiga koje sam na njemačkom jeziku pročitala odavno višestruko premašio broj knjiga koje sam pročitala na hrvatskom jeziku. Na njemačkom jeziku čitam ne samo izvrsne njemačke pisce, nego i prijevode iz mnogih drugih književnosti, o čemu sam gore govorila – u Njemačkoj možete uistinu znati što se i kako se piše u cijelom svijetu, što je u Hrvatskoj naravno u takvom omjeru nemoguće.

A knjige ne nastaju samo iz životnog iskustva, nego i iz drugih knjiga, kao što je mislio Nietzsche kad je govorio o starim grčkim piscima, koji uče jedni od drugih. Zato je meni sasvim prirodno pisati na njemačkom jeziku, jer na njemu najviše čitam, ali teme koje me zanimaju vezane su uvijek za Dalmaciju. U mom trećem romanu udaljavam se doduše iz Dalmacije i pratim jednog Dalmatinca koji je početkom 20. stoljeća otišao u Ameriku, a na kraju se s njim opet vraćam natrag na obalu Jadranskog mora. Njegova priča je priča mnogih dalmatinskih iseljenika, ali jedan od književnih uzora je Kafka i njegov roman „Amerika“, te mnogobrojni drugi njemački romani o egzilu u Americi.

No polazna točka je za mene uvijek Split. Roditi se u Splitu znači biti snažno obilježen prostorom, duhom tog mjesta. Split tako urasta u njemačku književnost, kao što su romanom „Porijeklo“ Saše Stanišića Višegrad i Bosna i Hercegovina u nju urasli. Njemačka suvremena književnost već se navikla da migrantice i migranti sa svih strana svijeta u nju unose svoje priče, dapače mislim da postoji razvijena svijest o tome kako smo je na neki način tim pričama obogatili.

U “Olivinom nasljeđu” snažan je fokus na događanjima u Drugom svjetskom ratu u Dalmaciji, a u “Snovima i kulisama”, smještenima nešto ranije, rat se itekako može namirisati. Što vas vuče u to razdoblje?

Pokušavam razumjeti i sebe i Dalmaciju i svoj grad time što se vraćam u neke trenutke prošlosti ovih krajeva i njihovih stanovnika. U „Olivinom nasljeđu“ ispričala sam priču obitelji svoje majke, priču o ženama koje su u periodu od sto godina uspjele sačuvati vedrinu i optimizam pored svih nedaća koje su doživjele, a između ostalog te su nedaće bili talijanski i njemački logori, smrt najbližih streljanih, ranjenih ili palih u borbama protiv Talijana i Nijemaca, zbijeg u El Shatt ili gladovanje u Dalmaciji. U „Snovima i kulisama“ spojila sam činjenicu da su Nijemci tridesetih godina otkrili Dalmaciju kao scenografiju za svoje filmove, a to je doba u kojem filmska umjetnost postaje jako popularna, te bujno cvjeta i kao zabava i kao sredstvo propagande, i to od Moskve do Hollywooda, od Berlina do Pariza. Te godine u kojoj se radnja mog romana odvija – 1936. – nekoliko filmskih ekipa je došlo iz Trećeg Reicha u Split, u kojem u tom trenutku borave i izbjeglice iz te iste zemlje, koje se pokušavaju domoći brodova, koji bi ih odveli što dalje od fašizmom zahvaćene Europe. Osim toga to je godina u kojoj se „snovi i kulise“ intenziviraju na različitim nivoima, ne samo u području filma. Tako Nijemci spremaju Olimpijadu u Berlinu i zavaravaju cijeli svijet svojim navodno miroljubivim namjerama, Staljin vrši brutalne čistke unutar ruske Partije i Komunističke Internacionale, a koja će tog ljeta 1936. krvariti i na ratištima španjolskog građanskog rata, engleski će pak kralj Eduard VIII s ljubavnicom Wallis Simpson ploviti po Jadranu i kupati se gol na Rabu. Ta godina bila mi je zanimljiva po mnogo čemu, a naravno sam u nju ugradila motive koji se mogu čitati kao paralele s današnjim vremenom.

Foto: Fraktura

Kod nas su, vrlo dobro znamo, partizani i ustaše vječna tema prijepora, ali Njemačka se uvijek koristi kao primjer dobre prakse suočavanja s vlastitom mračnom prošlošću...

Ono što je važno znati o njemačkom odnosu prema prošlosti je najmanje poznato i najmanje je vidljivo, a to je predani rad akademske zajednice na proučavanju i najsitnijih detalja iz razdoblja nacionalsocijalizma. Tako npr. za područje povijesti filma, koje je mene zanimalo zbog rada na romanu „Snovi i kulise“, sekundarna literatura ispunjava čitave biblioteke. O svakom glumcu, o svakom producentu, o svakom filmu ispisane su studije, proučeni su dokumenti, napisane analize. Ne postoji niti jedan segment političkog, javnog, privatnog, umjetničkog života iz tog razdoblja koji nije detaljno analiziran, a svaka je nova studija otvorila nova područja, te je ovaj jedinstveni znanstveni podvig u stalnom procesu daljnjeg rasta i daljnje refleksije i nije ni blizu završen.

Svima su nam poznati simbolični čin pada na koljena kojim je Willy Brandt zamolio za oprost u Varšavi, svi smo čuli za govore kojima se Thomas Mann iz egzila obraćao Nijemcima, no ovaj strpljivi, akribični, beskonačno zanimljiv napor te ogromne njemačke akademske zajednice, tisuće i tisuće seminarskih radova, doktorata, habilitacija, milijuni sati provedenih u arhivima, a u kojima su sudjelovali nebrojeni studenti ove zemlje i sudjeluju i dalje, manje je poznat, no upravo se o njemu radi. Tek kad postane samorazumljivo da istraživanje povijesti spada u stručne ruke, da je za njega potrebna znanstvena metodologija, a ne senzacionalizam medija i mudrovanje po forumima i društvenim mrežama, tek tad će se moći govorit o pravom suočavanju s prošlošću. Mnogi od ovih radova su kao znanstvena publicistika i esejistika meni osobno zanimljiviji i od suvremenih književnih djela na ove teme, a kojih je dakako isto velik broj.

Naravno, neka od najvećih djela svjetske književnosti pisana njemačkim jezikom, koja govore o ovom periodu, nastala su u egzilu, u doba prije navedenih znanstvenih istraživanja, i njihovi su autori i autorice obilježili epohu: Bertolt Brecht, Heinrich, Klaus i Thomas Mann, Else Laske-Schüler, Stefan Zweig, Alfred Döblin, Erich Maria Remarque, Lion Feuchtwanger, Carl Zuckmayer … Jedan od meni najdražih romana tog perioda, „Transit“ Anne Seghers, utjecao je i na „Snove i kulise“. Njemački kritičar Jürgen Kanold je napisao da se u mom romanu “i u zvuku jezika osjeća duh njemačke egzilantske književnosti“, što mi je uistinu velik kompliment, te je primijetio da je kao moto na početku knjige istaknut citat Manésa Sperbera, jednog od pisaca egzila. U svakom slučaju, ova je literatura postavila visoku ljestvicu, prema kojoj se orijentiraju i suvremeni njemački pisci, kad se bave temom nacionalsocijalizma, ali i oni danas ne mogu i ne žele ignorirati saznanja do kojih je došla akademska zajednica.

U “Snovima i kulisama” opisani su počeci dalmatinskog turizma, ali i onaj neuhvatljivi štih “Mediterana kakav je nekad bio”. Je li taj stari Split još uvijek živ ili su ga pojeli turisti koji, mogli smo čitati u vijestima ovo ljeto, Dioklecijanovu palaču koriste kao javni WC?

Stari Split živi u sjećanjima njegovih stanovnika, živi na rubovima, prognan u sela i na otoke, jer se tamo današnji stanovnici sklanjaju (ako su imali sreće na djedovini zadržati kakvu kućicu), ponegdje u Zagrebu, kad se Splićani okupe, živi u žustrim raspravama o tome što bismo morali učiniti da ga vratimo, a koje se rasplamsaju kad se sretnemo na vjenčanjima i sprovodima, na godišnjicama mature ili spontano, kod nekoga tko ima komadić vrta, terasu, balkon na kojem se stisnemo i žalimo jedni drugima da ne prepoznajemo više svoj grad.

Živi, ali jedva diše, jedva ga se i čuje, pojavi se na kakvoj predstavi, na Pričiginu, u grupama na Facebooku koje prate splitske kolumniste, od kojih su neki među najboljima u ovom dijelu Europe. Zaživi i u knjigama izvrsnih (i mnogobrojnih) splitskih pisaca, zaigra i na picigin, ali diše se katkad još samo na cjevčicu, a tijela kao da su ispod površine tog najljepšeg mora na svijetu, kako mu volimo tepati, no u kojem se i ribe i školjke bore za preživljavanje i često gube borbu pred naletom smeća, plastike, pridnenih povlačnih mreža, koje metu morsko dno i uništavaju morsku travu - posidoniju, u kojoj se ribe pokušavaju mrijestiti, te kruzera i jedrilica, kojih je svake godine sve više, a s kojih skaču do zuba podvodnim puškama naoružani „sportski ribolovci“ od kojih se ni lukave hobotnice nemaju više gdje sakriti.

Kao što je u međuvremenu postalo nepristojno nositi krzna, doći će dan kad će biti nepristojno tako neobuzdano tamaniti sva ta predivna morska bića, bacati ih na gradele, ma kako ukusna bila, gušiti ih u buzarama i posipati po špagetima, jer će postati tako rijetka, da ih ni taj dan možda više neće moći spasiti. Turisti, koji se ovog prevrućeg ljeta tiskaju za stolovima splitskih pjaceta i kala, umišljaju sebi da mogu ugrabiti djelić autentičnog života na Mediteranu, no ta velika iluzija, svi ti „snovi i kulise“ turizma velika su laž, koja odavno nije više umjetnost putovanja i upoznavanja drugih kultura i predjela, no prilog devastaciji okoliša.

A nekontrolirana turistička pošast koju gledamo ovog ljeta, sva ta nesretna današnja mladost, koja više ne zna što bi sa sobom, pa bezglavo pliva „pub crowl“-om, a koji nam je došao iz Praga i Berlina, gdje je već poprilično uništio urbani način života, jer nemate više kud u tim gradovima koji su svako jutro izbljuvani i uneređeni, dok su hitni prijemi puni unesrećenih pijanih turista, dakle ta pošast se mora i može zaustaviti. Krajnji je trenutak za to, jer Splićani će barem imati uspomene, njegovat će ih negdje na Braču ili u Konjskom, u Drnišu ili na Lastovu, no takav kraj civilizacije pogađa te izbezumljene mlade ljude više nego odbjegle Splićane. Ugušiti se u vlastitoj ispovraćanoj pizzi frutti di mare, slomiti nogu padom u fontanu i ostati zauvijek invalid, dobiti sunčanicu i moždani udar, te se strmoglaviti s kakvog jarbola ili kakve sike u more i udaviti se, nije perspektiva koju bi itko želio svojoj djeci. Ako nisu uspjeli zakoni drugih zemalja, Hrvatska bi mogla pokušati barem u nečemu biti dobar primjer i zabraniti ovakvu vrstu turizma u povijesnim gradima na obali. Berlinčani i Pražani koje ja poznajem, bili bi joj zauvijek zahvalni.

Na kraju romana kažete da su se neki od spomenutih događaja zaista dogodili, a neki likovi zaista postojali. Otkud ste crpili inspiraciju za priču?

Inspiraciju sam crpila proučavajući njemačke filmove koji su snimani tih godina u Splitu, te istražujući tisak i knjige iz tog perioda, i to i hrvatske i njemačke. Radila sam na romanu pet godina, najveći dio vremena otišao je na istraživanje povijesti i proučavanje prikupljenog materijala, te rad u knjižnicama, ali imala sam i sreću što sam uz pomoć velikog splitskog fotografa Feđe Klarića uspjela intervjuirati neke ugledne starije sugrađane, a koji su imali izvrsnu memoriju i koji su mi pričali o sjećanjima na svoje djetinjstvo i mladost.