FOTO Hrvatske žene nisu se smjele kupati u moru inače bi zaradile pogrdni naziv
Predlažemo da povodom Dana žena u Muzeju Grada Šibenika pogledate izložbu 'One su držale familiju; Život žena u šibenskim težačkim obiteljima krajem 19. i početkom 20. stoljeća', autorice Marije Krnčević Rak, više kustosice Muzeja Grada Šibenika
Izložba donosi priču o ženama iz težačkih obitelji šibenskog kraja, koje su u teškim životnim uvjetima bile stup obitelji i zajednice. Kroz fotografije, predmete iz svakodnevice, arhivske zapise i svjedočanstva, u Muzeju možete zaviriti u svakodnevni život žena koje su radile u polju, brinule se o kući i djeci, ali radile i dodatne poslove kako bi nešto i zaradile
Izložba obuhvaća sve faze odrastanja i života žene u težačkoj obitelji krajem 19. i početkom 20. stoljeća, od djetinjstva i nužnog školovanja, preko činjenice da su djevojčice često već nakon prvog ili drugog razreda napuštale školu jer su bile potrebnije u kući ili na polju, do ranog uključivanja u šivanje i druge vještine kako bi mogle financijski pridonijeti domaćinstvu
Djevojčice su na prijelazu stoljeća odrastale bez higijenskih uložaka, s krpama koje su stavljale u gaćice, a kosu su prale vodom i sapunom. Isto tako, za ženu je bila sramota kupati se u moru, mnoge nisu znale ni plivati. Glasilo je pravilo "ko se kupa - kurva", stoji u katalogu izložbe
Posjetitelji mogu zaviriti i u bavul s dotom, mirazom koji je mladenka donosila u novu kuću, kao i 'doživjeti' česmu, snažan simbol svakodnevnih obaveza težačke žene, koja je bila zadužena za opskrbu domaćinstva vodom
Autorica izložbe i viša kustosica Marija Krnčević Rak istaknula je za šibenik.in kako iz današnje perspektive život tih žena djeluje nezamislivo: - No upravo su te žene, svojim radom, odricanjem i tihom snagom, držale obitelj, kuću i zajednicu na okupu. Ova izložba je mali znak poštovanja prema njima