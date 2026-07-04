Spektakularne tetovaže i oslikane kože: Ova se izložba uskoro otvara u Zagrebu

Izložba "OSLIKANA KOŽA & Oslikana koža", koja povezujući baštinu i današnjicu kroz umjetnost suvremene tetovaže stvara prostor za nove interpretacije Zbirke oslikane pozlaćene kože Muzeja za umjetnost i obrt (MUO), otvara se u srijedu, 8. srpnja u zagrebačkoj MUO Galeriji.

Rijetki primjeri oslikanih i pozlaćenih kožnih tapeta, antependija i drugih predmeta iz fundusa MUO-a, nastalih između 16. i 18. stoljeća, izložit će se uz suvremene interpretacije tih motiva u izvedbi tattoo kolektiva Ondori, u kojemu su Josip Čorić, Josip Sušac i Luka Vučetić, a čiji autorski pristup tetovaži počiva na unikatnim motivima i snažnoj povezanosti s tradicijom crteža.

Izložba donosi i japanske pladnjeve te mirisnice iz 19. stoljeća, otkrivajući kako motivi, ornamenti i vizualni obrasci stoljećima putuju između kultura, medija i umjetničkih praksi, najavljeno je.

Nekada korištena za ukrašavanje crkvenih i stambenih interijera, životinjska koža bila je medij luksuza, statusa i umjetničkog izraza, a danas najčešće pomislimo na ljudsku kožu i tetovažu — trajni crtež na tijelu koji kožu pretvara u osobni medij izraza identiteta.

Otvarajući dijalog između povijesne dekoracije i suvremenog crteža na tijelu, izložba postavlja pitanje je li i tetovaža ravnopravna drugim oblicima primijenjene umjetnosti, dodaje se.

Autor i kustos izložbe Mate Marić smatra kako je fascinantno vidjeti motive na povijesnim oslikanim kožama iz 17. stoljeća ili keramičkim pladnjevima iz Japana iz 19. stoljeća i motive tetovaža Ondori kolektiva, te shvatiti da je riječ o srodnim vizualnim obrascima koji su se mijenjali i prilagođavali kroz vrijeme.

Muzejska savjetnica na izložbi, voditeljica Zbirke oslikane pozlaćene kože i Zbirke keramike je Marina Bagarić. Nakon otvorenja izložbe predstavit će se živi model čije tijelo u potpunosti prekrivaju Ondori tetovaže, a izložba će se moći razgledati do 1. kolovoza.