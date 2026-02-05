Kruha, masti i slanine: Saznajte što su jeli naši (pra)stari i isprobajte recepte

U izložbenom ormariću Iličkog nebodera postavljena je zanimljiva nova izložba Arheološkog muzeja u Zagrebu pod nazivom "Što su jeli naši (pra)stari". Osmo je to izdanje izložbenog projekta PROZOR u AMZ, a posvećeno je prehrani u starijem željeznom dobu. Naime, u sklopu više međunarodnih projekata, Arheološki je muzej u Zagrebu, u suradnji s više institucija, sudjelovao u proučavanju, pisanju i izdavanju kuharice s jelima kakva su mogla biti spremana u starijem željeznom dobu. Sastojci korišteni u receptima pronađeni su na arheološkom lokalitetu Kaptol kod Požege, a njihovo je prisutstvo i korištenje definirano uz pomoć arheobotanike i zooarheologije.

„Karbonizirane sjemenke i životinjske kosti pomogle su nam da steknemo uvid u svakodnevnu prehranu, ali i druge strategije preživljavanja željeznodobne populacije u Kaptolu”, kažu iz Muzeja.

Izložbu u Iličkom neboderu prati blog autorice izložbe, više kustosice Ane Đukić, koji govori o tome kako je hrana oduvijek bila poziv na putovanje kroz vrijeme i donosi priče o ljudima, običajima i znanjima koja su oblikovala naše prostore puno prije pojave pisane povijesti. Na mrežnim stranicama Arheološkog muzeja ili putem newslettera podijelit će se i pokoji recept za one koji žele sami spremiti i isprobati hranu koju su ljudi jeli u željeznom dobu, najavljeno je.

U prvom izdanju bloga može se saznati koje su bile tajne tanjura naših (pra)starih iz halštatskog Kaptola, za što nema pisanih izvora, no analize biljnih ostataka i životinjskih kostiju, kao i posude i alati za pripremu hrane, pomažu rekonstruirati svakodnevne obroke i kulinarske navike.

Arheobotanička istraživanja proučavaju biljne ostatke s nalazišta, poput pougljenjenih zrna žitarica, prosa, ječma i pšenice, kao i ostatke mahunarki, primjerice graška te samoniklih biljaka, što daje informacije o biljnim vrstama, ali i o poljoprivrednim praksama, načinima obrade, skladištenja i termičke pripreme hrane.

Priprema svinjskih jetrica, slanine od crne svinje i jabuka na zagrijanom kamenu Foto: Stjepan Marinković

Zooarheološki podaci, temeljeni na analizi životinjskih kostiju i drugih životinjskih ostataka, omogućuju da se vidi koje su vrste životinja uzgajane ili lovljene te kakvu su ulogu imale u prehrani zajednice. Na halštatskim lokalitetima poput Kaptola prevladavaju ostaci domaćih životinja, goveda, ovaca i koza te svinja, dok su ostaci divljači i riba rjeđi.

Uz makroskopske analize, sve se češće primjenjuju i specijalizirane znanstvene metode koje dodatno produbljuju spoznaje o prehrani, pa tako analize stabilnih izotopa ugljika i dušika u ljudskim i životinjskim kostima omogućuju procjenu udjela biljnih i životinjskih proteina u prehrani.

Osim ostataka hrane, važan izvor su keramičke posude, tragovi ognjišta i peći te kameni alati poput žrvnjeva i tučaka što upućujue na specifične kulinarske tehnike, načine kuhanja i organizaciju kućanstva, dok analize tragova uporabe i organskih ostataka na keramici omogućuju dodatne uvide u sadržaj posuda, prisutnost životinjskih masti, mliječnih proizvoda ili biljnih ulja.

Međunarodni EU projekt Iron-Age-Danube, koji je okupio stručnjake iz područja arheologije, povijesti, interpretacije baštine i turizma iz više zemalja Podunavlja, rezultirao je i kuharicom halštatske hrane, utemeljenu na analizama konkretnih arheoloških nalaza s lokaliteta Kaptol .

Izložba u prolazu Iličkog nebodera može se razgledati do 29. svibnja.