detektivska avantura o prihvaćanju različitosti

Dječji film 'Glavonja' bit će pretpremijerno prikazan u deset hrvatskih gradova. Evo gdje ga možete pogledati

"Glavonja"
PomPom film
VL
Autor
vecernji.hr
05.02.2026.
u 14:11

Službena premijera uz prisustvo ekipe filma održat će se 15. veljače u Zagrebu, dok će film "Glavonja" službenu distribuciju diljem Hrvatske započeti 19. veljače

"Glavonja", iščekivana čudesna dječja filmska avantura pretpremijerno će biti prikazana 15. veljače u čak deset gradova diljem zemlje: Varaždinu, Rijeci, Splitu, Zadru, Puli, Šibeniku, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Dubrovniku.

Službena premijera uz prisustvo ekipe filma održat će se 15. veljače u Zagrebu, dok će film "Glavonja" službenu distribuciju diljem Hrvatske započeti 19. veljače. Ulaznice za zagrebački premijeru u pretprodaji mogu se pronaći ovdje. A ulaznice za pretpremijere diljem Hrvatske možete pronaći ovdje.

Pretpremijere 15. veljače ekskluzivna su prilika da među prvima doživite "Glavonju" na velikom platnu, film koji spaja napetost dječje detektivske avanture s toplom pričom o prijateljstvu, zajedništvu i prihvaćanju različitosti. Povedite djecu, prijatelje ili cijelu obitelj i uđite u svijet u kojem se tragovi prate njuhom, a hrabrost često dolazi iz onih koji svijet vide drukčije.

Ako ste u Zagrebu, ovaj datum ima dodatnu čar: svečana premijera donosi priliku da film gledate zajedno s mladim glumcima i ekipom, osjetite atmosferu posebne filmske večeri i budete dio prvog velikog susreta "Glavonje" s publikom. A ako ste u Varaždinu, Rijeci, Splitu, Zadru, Puli, Šibeniku, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru ili Dubrovniku, iskoristite pretpremijeru u svom gradu i rezervirajte mjesto na vrijeme. Ne čekajte službeni start distribucije 19. veljače – prvi doživljaj je najposebniji. Vidimo se u kinu 15. veljače!

FIlm "Glavonja" kroz uzbudljivu priču promovira vrijednosti inkluzije, prihvaćanja različitosti, zajedništva i prijateljstva, a pred domaću publiku stiže uz bogat metodički priručnik te s preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Pravobraniteljice za djecu i Pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji redom ističu važnost i vrijednost obrađivanja ove teme kroz sadržaj namijenjen djeci, kao važan korak u poimanju različitosti i spomenutih tema u domaćem filmu. Metodički priručnik za "Glavonju" izradila je Marina Zlatarić, profesorica hrvatskog jezika, a uključuje prijedloge aktivnosti prije i nakon gledanja filma te ishode učenja, a možete ga pronaći ovdje. Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odnosi se na prikazivanje filma djeci u dobi od 6 do 12 godina, preporuci filma Pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić možete pronaći ovdje, a preporuku Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Darija Jurišića ovdje

U kina 19. veljače stiže "Glavonja", novi domaći igrani film za djecu, čudesna i duhovita filmska avantura u režiji Marine Andree Škop i Vande Raýmanove
"Glavonja"
1/14

"Glavonja" je priča o desetogodišnjoj Alisi i njezinu starijem bratu Milanu, koji svijet doživljava drukčije od ostalih. U društvu trojice dječaka detektiva kreću u potragu za tajanstveno nestalim roditeljima te upadaju u nadrealnu pustolovinu u kojoj će se zbližiti i postati nerazdvojna dječja družina. Upravo Milanova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ razotkrivanja misterija.

Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Ovim putem predstavljamo video isječke glavnim glumaca iz filma, možete ih pronaći ovdje

Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Cassai i Gabriela Dzuríková.
Film se ističe svojom likovnošću, koloritom i stiliziranim vizualnim stilom, za što su najzaslužniji direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Zorana Meić te supervizor animacije i VFX-a Michal Struss.

Uz hrvatsku produkciju PomPom Film, "Glavonja" je nastao u koprodukciji produkcijskih kuća iz četiri zemlje – Objectif (Slovačka), Senca Studio (Slovenija), Air Productions (Latvija) te This and That Productions, 247HUB i Spotlight Production (Srbija), kojima su se pridružili Slovačka televizija i radio te Radiotelevizija Slovenija.

Producenti filma su Marina Andree Škop, Tibor Keser i Vanda Raýmanová, a koproducenti Ida Weiss, Antra Gaile, Līga Gaisa, Snežana van Houwelingen, Goran Stanković, Nemanja Cipranić, Igor Vranjković i Đorđe Đukanović. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Audiovizualni fond Slovačke, Nacionalni filmski centar Latvije, Slovenski filmski centar, Hrvatska radiotelevizija, Kreativna Europa MEDIA, Filmski studio Viba film i drugi.

"Glavonja" dolazi u kina 19. veljače 2026., a hrvatski distributer je Duplicato Media.

kultura dječji film premijera pretpremijera film glavonja

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Još iz kategorije

Geni moje djece
večeras na HTV 2

Od borkinje za ženska prava Zofke Kveder do fotografkinje Vladimire Spindler: Ovo je intimna ženska priča koju morate pogledati

Dokumentarni film "Geni moje djece" redateljice i fotografkinje Vladimire Spindler, koji se večeras u 21:18 prikazuje na Drugom programu HTV-a, donosi nevjerojatnu i duboko osobnu priču o obiteljskom naslijeđu. Riječ je o hrabrom zaronu u živote četiriju generacija žena jedne od najznačajnijih umjetničkih obitelji u Hrvatskoj, istražujući kako se talent, ali i bol, prenose s koljena na koljeno

"Planina"
uspjeh hrvatske manjinske koprodukcije

Film 'Planina' osvojio Veliku nagradu žirija za najbolji međunarodni dokumentarni film na Sundance Film Festivalu

U obrazloženju žirija, koji su činili Toni Kamau, Bao Nguyen i Kirsten Schaffer stoji: "Ovaj vizualno i emotivno zadivljujući film odveo nas je na zabačeni planinski vrh i u najintimnije trenutke jedne obitelji koja se bori da zaštiti ne samo svoju zemlju, već i svoj način života. Najistinitiji primjer moći filma da osobno učini političkim"

Remek-djelo 'Slatki život'

Fellinija su na premijeri pljuvali, naljutio je Vatikan, a jedan uvrijeđeni gospodin izazvao ga je na dvoboj mačevima

Na današnji dan, 3. veljače 1960. godine, u Milanu je premijerno prikazan film "Slatki život" Federica Fellinija koji je definirao eru i promijenio kinematografiju. Priča je to o skandalu, genijalnosti i kritici društva koja je i danas aktualna. Više od trinaest milijuna Talijana pohrlilo je vidjeti film koji je istovremeno sablaznio konzervativce i osvojilo Zlatnu palmu u Cannesu, potvrdivši Fellinija kao genija

POSAO SNOVA POSTAJE NOĆNA MORA

Devet prevoditelja, jedan luksuzni bunker i ucjena od 5 milijuna eura: Tko je izdajica?

Francuski redatelj Régis Roinsard danas na HRT3 donosi napet misterij "Prevoditelji" koji inače mirnu profesiju pretvara u smrtonosnu igru mačke i miša u kojoj je svatko osumnjičen. Redatelj je inspiraciju za film dobio iz članaka o pripremama za objavu romana "Inferno" slavnog Dana Browna, kada je jedanaest prevoditelja bilo zatvoreno u podzemnom bunkeru u Italiji kako bi se spriječila piraterija

