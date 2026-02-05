Dječji film 'Glavonja' bit će pretpremijerno prikazan u deset hrvatskih gradova. Evo gdje ga možete pogledati

"Glavonja", iščekivana čudesna dječja filmska avantura pretpremijerno će biti prikazana 15. veljače u čak deset gradova diljem zemlje: Varaždinu, Rijeci, Splitu, Zadru, Puli, Šibeniku, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Dubrovniku.

Službena premijera uz prisustvo ekipe filma održat će se 15. veljače u Zagrebu, dok će film "Glavonja" službenu distribuciju diljem Hrvatske započeti 19. veljače. Ulaznice za zagrebački premijeru u pretprodaji mogu se pronaći ovdje. A ulaznice za pretpremijere diljem Hrvatske možete pronaći ovdje.

Pretpremijere 15. veljače ekskluzivna su prilika da među prvima doživite "Glavonju" na velikom platnu, film koji spaja napetost dječje detektivske avanture s toplom pričom o prijateljstvu, zajedništvu i prihvaćanju različitosti. Povedite djecu, prijatelje ili cijelu obitelj i uđite u svijet u kojem se tragovi prate njuhom, a hrabrost često dolazi iz onih koji svijet vide drukčije.

Ako ste u Zagrebu, ovaj datum ima dodatnu čar: svečana premijera donosi priliku da film gledate zajedno s mladim glumcima i ekipom, osjetite atmosferu posebne filmske večeri i budete dio prvog velikog susreta "Glavonje" s publikom. A ako ste u Varaždinu, Rijeci, Splitu, Zadru, Puli, Šibeniku, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru ili Dubrovniku, iskoristite pretpremijeru u svom gradu i rezervirajte mjesto na vrijeme. Ne čekajte službeni start distribucije 19. veljače – prvi doživljaj je najposebniji. Vidimo se u kinu 15. veljače!

FIlm "Glavonja" kroz uzbudljivu priču promovira vrijednosti inkluzije, prihvaćanja različitosti, zajedništva i prijateljstva, a pred domaću publiku stiže uz bogat metodički priručnik te s preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Pravobraniteljice za djecu i Pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji redom ističu važnost i vrijednost obrađivanja ove teme kroz sadržaj namijenjen djeci, kao važan korak u poimanju različitosti i spomenutih tema u domaćem filmu. Metodički priručnik za "Glavonju" izradila je Marina Zlatarić, profesorica hrvatskog jezika, a uključuje prijedloge aktivnosti prije i nakon gledanja filma te ishode učenja, a možete ga pronaći ovdje. Preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih odnosi se na prikazivanje filma djeci u dobi od 6 do 12 godina, preporuci filma Pravobraniteljice za djecu Tatjane Katkić Stanić možete pronaći ovdje, a preporuku Pravobranitelja za osobe s invaliditetom Darija Jurišića ovdje.

U kina 19. veljače stiže "Glavonja", novi domaći igrani film za djecu, čudesna i duhovita filmska avantura u režiji Marine Andree Škop i Vande Raýmanove

"Glavonja" je priča o desetogodišnjoj Alisi i njezinu starijem bratu Milanu, koji svijet doživljava drukčije od ostalih. U društvu trojice dječaka detektiva kreću u potragu za tajanstveno nestalim roditeljima te upadaju u nadrealnu pustolovinu u kojoj će se zbližiti i postati nerazdvojna dječja družina. Upravo Milanova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ razotkrivanja misterija.

Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Ovim putem predstavljamo video isječke glavnim glumaca iz filma, možete ih pronaći ovdje.

Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Cassai i Gabriela Dzuríková.

Film se ističe svojom likovnošću, koloritom i stiliziranim vizualnim stilom, za što su najzaslužniji direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Zorana Meić te supervizor animacije i VFX-a Michal Struss.

Uz hrvatsku produkciju PomPom Film, "Glavonja" je nastao u koprodukciji produkcijskih kuća iz četiri zemlje – Objectif (Slovačka), Senca Studio (Slovenija), Air Productions (Latvija) te This and That Productions, 247HUB i Spotlight Production (Srbija), kojima su se pridružili Slovačka televizija i radio te Radiotelevizija Slovenija.

Producenti filma su Marina Andree Škop, Tibor Keser i Vanda Raýmanová, a koproducenti Ida Weiss, Antra Gaile, Līga Gaisa, Snežana van Houwelingen, Goran Stanković, Nemanja Cipranić, Igor Vranjković i Đorđe Đukanović. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Audiovizualni fond Slovačke, Nacionalni filmski centar Latvije, Slovenski filmski centar, Hrvatska radiotelevizija, Kreativna Europa MEDIA, Filmski studio Viba film i drugi.



"Glavonja" dolazi u kina 19. veljače 2026., a hrvatski distributer je Duplicato Media.