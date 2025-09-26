Naši Portali
"Bdijući nad njom"

Roman koji je pokupio francuske nagrade i oduševio svjetsku javnost

"Bdijući nad njom"
Naklada Ljevak
Autor
Vladimir Barišić
26.09.2025.
u 10:36

Ovo je priča o dvoje djece rođene iste godine - siromašnom dječaku Michelangelu Vitalianiju zvanom Mimo, kojeg majka šalje "ujaku" kako bi radio kod njega kao šegrt u radionici, i Violi Orsini, aristokratkinji koja sanja posve neženske snove i pokušava se izboriti za vlastitu slobodu

Novi roman nagrađivanog francuskog pisca, scenarista i redatelja Jean-Baptiste Andree "Bdijući nad njom" – bestseler koji je oduševio svjetsku javnost, osvojio najprestižniju francusku književnu nagradu Goncourt i samo u Francuskoj prodan u više od 700.000 primjeraka, izašao je i u Hrvatskoj.

Priča o dvoje djece rođene iste godine, siromašnom dječaku Michelangelu Vitalianiju zvanom Mimo, kojeg majka šalje "ujaku" kako bi radio kod njega kao šegrt u radionici, i Violi Orsini, aristokratkinji koja sanja posve neženske snove i pokušava se izboriti za vlastitu slobodu. Oni postaju nevjerojatan "par", prijatelji do smrti, "kozmički blizanci". Kolovoz je 1986. U talijanskom samostanu čovjek udiše posljednji dah dok redovnici bdiju nad njim. Četrdeset godina ovaj genijalni kipar slobodnog duha živi među njima kako bi "bdio nad njom". Ona je njegovo posljednje djelo, statua koja uznemiruje sve one koji je vide, ali čija priča o nastanku ostaje tajna. Tijekom svojih posljednjih sati kipar uranja u priču svog života...

Jean-Baptiste Andrea francuski je pisac, scenarist i redatelj. Dobitnik je mnoštva nagrada među kojima znatan broj već za svoj prvijenac "Moja kraljica" (Ma reine, 2017.): nagradu Femina des lycéens i Nagradu za prvi roman, te nagradu Grand Prix RTL-Lire za roman "Đavoli i sveci" (Des diables et des saints, 2021.). Najveće priznanje dobio je za četvrti roman "Bdijući nad njom" (Veiller sur elle), za koji je, uz najprestižniju francusku književnu nagradu Goncourt za 2023. godinu, osvojio i Grand prix des lectrices de Elle i Prix du roman Fnac. Osvojio je brojne nagrade i kao scenarist i redatelj.

"Bdijući nad njom"
Foto: Naklada Ljevak

