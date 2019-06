Rock najviše vole Istrani i Primorci

Popularnost festivalskih događanja možda nije na vrhuncu, ali ta vrsta zabave i dalje ima puno poklonika. Kulminacija je, prema istraživanju MasterIndex iz svibnja, bila lani, ove je godine zainteresiranih za takvu vrstu zabave 11 posto manje, ali gotovo svaki drugi Hrvat i dalje redovito posjećuje festivale. Ili su ipak u pitanju Hrvatice? Naime, pokazalo se da, unatoč padu ukupnog broja festivalskih poklonika, raste broj žena koje odlaze na takva događanja.

Popularni ulični festivali

Pritom 40 posto ispitanih bira među onim što se nudi na domaćoj sceni, a osam posto ih odlazi na festivale u inozemstvu. Kako bilo, po popularnosti prednjače ulični festivali. Naviku odlaženja na takve festivale najviše su, pritom, prigrlili Zagrepčani, a najrjeđe im se odazivaju Dalmatinci i Istrani. Zanimljivo je i da su rock i metal nastupi popularniji među Istranima, Primorcima i Zagrepčanima nego u drugim regijama.

Važno je, dakako, i koliko ta zabava košta, što je najvažniji kriterij za sedamdesetak posto anketiranih. Sama atmosfera, pak, na prvom je mjestu ispitanicima starijim od 55 godina, muškarcima te stanovnicima Like, Korduna, Banovine i sjeverne Hrvatske. Kući se, očekivano, žedan malo tko vrati. Čak 93% ispitanika na festivalu, naime, konzumira neko piće, 80% i hranu, a njih 28 posto kupi i neki suvenir. Potrošnja je, međutim, slična kao i prije godinu dana. Većina posjetitelja na festivalu potroši do 500 kuna, dok njih 17% premaši i potrošnju od tisuću kuna. Najveći su potrošači muškarci, i to Zagrepčani i Dalmatinci, te oni koji mjesečno zarađuju više od 12.000 kuna. Na festivale se, dakako, rijetko odlazi sam.

Ne treba im društvo

Većina ide u paru ili s manjom skupinom prijatelja. Za nešto više od 60 posto ispitanika, ako su stariji od 30 godina, najbolje je društvo partner. Ako su još i iz Slavonije, onda broj onih koji na festival odlaze s djevojkom, momkom ili supružnikom raste na čak 72 posto. No u isto vrijeme muškarci iz Istre, Primorja i Dalmacije preferiraju sami otići na glazbena događanja. Na odredištu se sve češće ostaje i nakon što festival završi pa je u porastu korištenje smještaja. Čak 40 posto ispitanih zadržat će se još dan-dva na destinaciji i nakon što završi glavni razlog njihova dolaska. To najčešće prakticiraju festivalski gosti u dobi do 50 godina te naročito Dalmatinci i Zagrepčani.