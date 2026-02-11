Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BORBA ZA WARNER BROS.

Paramount ne odustaje od Warnera: Novom ponudom pokušavaju pomrsiti planove Netflixu

shutterstock
Autor
Milena Zajović
11.02.2026.
u 22:51

Unatoč tome što se čini da je Netflixova akvizicija Warner Bros. Discoveryja gotova stvar, Paramount je još jednom poboljšao svoju ponudu. Vremena je sve manje, jer se glasanje dioničara o Netflixovom preuzimanju očekuje do travnja.

Iako je upravni odbor Warner Bros. Discoveryja (WBD) i dalje skloniji prihvatiti Netflixovu ponudu za preuzimanje, Paramount Skydance je novom, poboljšanom ponudom pojačao pritisak u ovoj kompleksnoj korporativnoj sagi. Vrijeme polako istječe, s obzirom na to da su dioničari WBD-a na putu da do travnja glasaju o Netflixovom ugovoru vrijednom oko 82 milijarde dolara. No, kako smo vidjeli tijekom ove sage, šef Paramounta David Ellison je, ako ništa drugo, uporan i strpljiv.

Njegovs strategija za pobjedu nad Netflixom cijelo se vrijeme oslanjala na uvjerenje da streaming div neće uspjeti preskočiti brojne regulatorne prepreke. Ta se bojazan pokazala opravdanom jer je američko Ministarstvo pravosuđa već pokrenulo dubinsku istragu, a čelnici Netflixa i WBD-a morali su svjedočiti pred senatskim odborom za tržišno natjecanje. Paramountova ponuda, koja vrednuje WBD na 108 milijardi dolara ili 30 dolara po dionici, financijski je superiornija od Netflixove, koja iznosi oko 27.75 dolara po dionici uz izdvajanje kabelskih kanala u zasebnu tvrtku.

Kako bi dodatno zasladio ponudu i ublažio zabrinutost oko rizika, Paramount se obvezao platiti naknadu od 2,8 milijardi dolara koju bi WBD dugovao Netflixu za raskid ugovora. Revidirana ponuda uključuje i takozvanu "naknadu za otkucavanje" od 25 centi po dionici (ukupno oko 650 milijuna dolara) koja bi se dodavala cijeni za svaki kvartal u kojem posao ne bude sklopljen nakon 31. prosinca. "Paramountova transakcija ne izaziva nikakvu zabrinutost za tržišno natjecanje", poručio je Ellison upravnom odboru WBD-a. "Netflixova transakcija suočit će se s dugim i neizvjesnim regulatornim procesom, s vrlo malom vjerojatnošću odobrenja."

Iako je istina da se Netflix suočava s obeshrabrujućom provjerom regulatora u SAD-u i Europi, upravni odbor WBD-a i dalje službeno preporučuje dioničarima da podrže njihov dogovor. Iz Warner Bros. Discoveryja su izjavili da će "pažljivo razmotriti" Paramountovu ponudu, no za sada ne mijenjaju svoj stav. Ipak, Ellison ovaj put ima moćnog saveznika. Aktivistički investitor Ancora Holdings, koji je prikupio udio u WBD-u vrijedan oko 200 milijuna dolara, javno je osudio dogovor s Netflixom kao "manjkav i rizičan" te zaprijetio pokretanjem borbe za smjenu članova odbora ako ne podrže Paramountovu ponudu.

Jedina stvar u koju trenutno možemo biti sigurni jest da konačna odluka sada leži na dioničarima, koji će morati odvagnuti između više trenutne novčane ponude Paramounta i strateške vizije koju nudi spajanje s Netflixom, a sve pod sjenom neizvjesne regulatorne bitke i pritiska iz tabora bliskog Trumpu, koji podržava Paramount.

Ključne riječi
Paramount warner bros. netflix

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

'Glavonja' dolazi u kino

Duhovita dječja avantura, u kojoj je glavni lik u austističnom spektru, krije važnu poruku o prihvaćanju drugačijih

Potencijalni novi hit-film "Glavonja" pretpremijerno će biti prikazan 15. veljače u čak deset hrvatskih gradova: Varaždinu, Rijeci, Splitu, Zadru, Puli, Šibeniku, Osijeku, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Dubrovniku. Prati avanturu mladih detektiva koju moraju pronaći način da spase roditelje glavnih junaka, a u tome će im svojom jedinstvenom perspektivom pomoći Glavonja, autistični dječak opsjednut linijama koji rijetko izlazi iz kuće

6
Najnasilniji film zadnja dva desetljeća

Šokantna scena u kojoj bič komada Isusovo tijelo traje minutama, a glumca je na križu pogodila munja

Prije više od dvadeset godina, film "Pasija" Mela Gibsona podijelio je svijet, izazvavši žestoke debate o vjeri, nasilju i antisemitizmu. Večeras se prikazuje na HRT3 pa se tim povodom podsjećamo i na ono što se događalo iza kamera što nadilazi svaku fikciju, a patnje glavnog glumca Jima Caviezela postale su legenda. Svaki kadar prožet je osjećajem tjeskobe, a spori ritam filma ne nudi olakšanje, već uvlači gledatelja u spiralu boli

3
Istinita priča na HRT2

Samo 400 njih protiv tisuća protivnika. Ovo je rekonstrukcija jedne od najkrvavijih bitki u povijesti ratovanja

Večeras je na programu odličan film "Bili smo vojnici" redatelja Randalla Wallacea iz 2002. godine, s Melom Gibsonom u glavnoj ulozi, snimlje po knjizi "We Were Soldiers Once… and Young" koju su zajedno napisali general-pukovnik Hal Moore i ratni izvjestitelj Joseph L. Galloway, a koja je njihovo osobno svjedočanstvo o paklu koji su preživjeli u Vijetnamu

Hrvatski najljepši dječji film

Prije točno pedeset godina snimljeni su zadnji kadrovi 'Vlaka u snijegu'. Tada je pao snijeg koji se čekao dvije godine!

U lipnju 1976. premijerno je film, zajedno s mališanima iz Ciglene koji su utjelovili zaigrane, ali složne đake, gledala bjelovarska publika, nekoliko dana kasnije "Vlak u snijegu" prikazan je na 18. jugoslavenskom festivalu djeteta u Šibeniku, da bi zatim otputovao u pulsku Arenu, na jedan od naših najvećih filmskih festivala, gdje je, s najviše glasova publike, postao prvi dječji film ovjenčan nagradom "Jelen". Popularan je među djecom, svjedoče nam glumci, i danas

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!