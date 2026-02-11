Paramount ne odustaje od Warnera: Novom ponudom pokušavaju pomrsiti planove Netflixu

Iako je upravni odbor Warner Bros. Discoveryja (WBD) i dalje skloniji prihvatiti Netflixovu ponudu za preuzimanje, Paramount Skydance je novom, poboljšanom ponudom pojačao pritisak u ovoj kompleksnoj korporativnoj sagi. Vrijeme polako istječe, s obzirom na to da su dioničari WBD-a na putu da do travnja glasaju o Netflixovom ugovoru vrijednom oko 82 milijarde dolara. No, kako smo vidjeli tijekom ove sage, šef Paramounta David Ellison je, ako ništa drugo, uporan i strpljiv.

Njegovs strategija za pobjedu nad Netflixom cijelo se vrijeme oslanjala na uvjerenje da streaming div neće uspjeti preskočiti brojne regulatorne prepreke. Ta se bojazan pokazala opravdanom jer je američko Ministarstvo pravosuđa već pokrenulo dubinsku istragu, a čelnici Netflixa i WBD-a morali su svjedočiti pred senatskim odborom za tržišno natjecanje. Paramountova ponuda, koja vrednuje WBD na 108 milijardi dolara ili 30 dolara po dionici, financijski je superiornija od Netflixove, koja iznosi oko 27.75 dolara po dionici uz izdvajanje kabelskih kanala u zasebnu tvrtku.

Kako bi dodatno zasladio ponudu i ublažio zabrinutost oko rizika, Paramount se obvezao platiti naknadu od 2,8 milijardi dolara koju bi WBD dugovao Netflixu za raskid ugovora. Revidirana ponuda uključuje i takozvanu "naknadu za otkucavanje" od 25 centi po dionici (ukupno oko 650 milijuna dolara) koja bi se dodavala cijeni za svaki kvartal u kojem posao ne bude sklopljen nakon 31. prosinca. "Paramountova transakcija ne izaziva nikakvu zabrinutost za tržišno natjecanje", poručio je Ellison upravnom odboru WBD-a. "Netflixova transakcija suočit će se s dugim i neizvjesnim regulatornim procesom, s vrlo malom vjerojatnošću odobrenja."

Iako je istina da se Netflix suočava s obeshrabrujućom provjerom regulatora u SAD-u i Europi, upravni odbor WBD-a i dalje službeno preporučuje dioničarima da podrže njihov dogovor. Iz Warner Bros. Discoveryja su izjavili da će "pažljivo razmotriti" Paramountovu ponudu, no za sada ne mijenjaju svoj stav. Ipak, Ellison ovaj put ima moćnog saveznika. Aktivistički investitor Ancora Holdings, koji je prikupio udio u WBD-u vrijedan oko 200 milijuna dolara, javno je osudio dogovor s Netflixom kao "manjkav i rizičan" te zaprijetio pokretanjem borbe za smjenu članova odbora ako ne podrže Paramountovu ponudu.

Jedina stvar u koju trenutno možemo biti sigurni jest da konačna odluka sada leži na dioničarima, koji će morati odvagnuti između više trenutne novčane ponude Paramounta i strateške vizije koju nudi spajanje s Netflixom, a sve pod sjenom neizvjesne regulatorne bitke i pritiska iz tabora bliskog Trumpu, koji podržava Paramount.