Anna Cordioli u Zagrebu

Ugledna psihologinja: U osjećaju praznine i bezvrijednosti ima nečeg izrazito ženstvenog, i moramo pronaći izlaz iz tog zastoja

Autor
Milena Zajović
11.02.2026.
u 22:28

Mladima, osobito djevojkama, ne treba savjet, nego netko tko će im pomoći da pronađu vlastiti glas i odrastu, kaže ugledna psihoanalitičarka i teoretičarka roda koja će gostovati 16. i 17. veljače kao predavačica na međunarodnom kongresu "Kad hrana boli: poremećaji hranjenja kod djece i mladih", koji organiziraju Centar za poremećaje hranjenja BEA i Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan"

Anna Cordioli talijanska je psihologinja, psihoterapeutkinja i psihoanalitičarka s dugogodišnjim kliničkim, edukacijskim i istraživačkim iskustvom. Suvoditeljica je za Europu Odbora za studije seksualnih i rodnih raznolikosti pri Međunarodnoj psihoanalitičkoj asocijaciji, članica niza strukovnih organizacija, sveučilišna profesorica te predavačica na više škola psihoanalitičke psihoterapije, a djeluje i kao supervizorica i edukatorica u različitim privatnim i javnim ustanovama. U Zagrebu će gostovati 16. i 17. veljače, kao predavačica na međunarodnom kongresu "Kad hrana boli: poremećaji hranjenja kod djece i mladih", koji organiziraju Centar za poremećaje hranjenja BEA i Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan". Na svojem predavanju predstavit će suvremeni psihoanalitički pristup temama roda, ženskosti i ženstvenosti.

