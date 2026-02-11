Ugledna psihologinja: U osjećaju praznine i bezvrijednosti ima nečeg izrazito ženstvenog, i moramo pronaći izlaz iz tog zastoja

Anna Cordioli talijanska je psihologinja, psihoterapeutkinja i psihoanalitičarka s dugogodišnjim kliničkim, edukacijskim i istraživačkim iskustvom. Suvoditeljica je za Europu Odbora za studije seksualnih i rodnih raznolikosti pri Međunarodnoj psihoanalitičkoj asocijaciji, članica niza strukovnih organizacija, sveučilišna profesorica te predavačica na više škola psihoanalitičke psihoterapije, a djeluje i kao supervizorica i edukatorica u različitim privatnim i javnim ustanovama. U Zagrebu će gostovati 16. i 17. veljače, kao predavačica na međunarodnom kongresu "Kad hrana boli: poremećaji hranjenja kod djece i mladih", koji organiziraju Centar za poremećaje hranjenja BEA i Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan". Na svojem predavanju predstavit će suvremeni psihoanalitički pristup temama roda, ženskosti i ženstvenosti.