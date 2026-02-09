LADO ponovno nastupa u Lisinkom: 'Naša je želja da publika iz dvorane izađe oduševljena bogatstvom hrvatske kulturne baštine'

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO svoje folklorno umijeće još će jednom pokazati na pozornici Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Ovogodišnji, sada već tradicionalni koncert LADO by Večernji, održat će se 19. travnja, a riječ je o šestom koncertu u organizaciji Večernjeg lista, što predstavlja vrhunac suradnje dva iznimna i dugotrajna brenda na prostoru Republike Hrvatske.

Na ovom koncretu publika će imati prilike čuti već poznate, antologijske točke Ansambla, no više o tome što nas točno očekuje u Lisinskom ispričale su nam Ladova umjetnička direktorica Zrinka Posavec i ravnateljica Ileana Jurin Bakotić.

- LADO će se publici u Lisinskom predstaviti svojim klasičnim plesnim i glazbenim točkama te programom koji će obuhvatiti panonsko, alpsko, dinarsko i jadransko kulturno područje. Ipak, posebno bih izdvojila jednu od naših reprezentativnih plesnih točaka koja je kroz godine postala i svojevrsna himna Ansambla LADO, a to su “Ladarke” Zvonimira Ljevakovića, Ladova osnivača i koreografa, i skladatelja Emila Cossetta s kojom ćemo, već tradicionalno, započeti naš program. S druge strane, program ćemo zaključiti kultnom plesnom točkom koja je posebno draga publici upravo zbog svoje dinamike i energičnosti, a radi se o “Podravskim svatima”, koreografiji bivšeg ravnatelja i umjetničkog direktora dr. sc. Ivana Ivančana. Naposljetku, naša je želja da publika iz dvorane izađe oduševljena bogatstvom hrvatske kulturne baštine i s osjećajem ponosa - kazala je umjetnička direktorica Zrinka Posavec, koja nam je također otkrila kako Ansambl, u današnje doba, pronalazi ravnotežu između čuvanja izvornosti i potrebe da svaki nastup bude živ, aktualan i emotivno snažan.

- Ansambl LADO njeguje tradiciju prije svega nastojeći biti što bliže izvoru, no istovremeno kontinuiramo tražimo načine kako tradicijske plesove i glazbu približiti suvremenoj publici. Upravo zato svake godine pokrećemo posebne projekte koji proširuju okvire naših klasičnih programa. Uz naše standardne plesne koncertne programe, LADO je prošle godine realizirao svoju prvu dramsku kazališnu predstavu “DVA/LICA”, izveo zajednički koncert sa Zagrebačkom filharmonijom i Jazzianna Croaticom Borne Šercara, održao 5. izdanje festivala LADO na Mažurancu, kao i Školski sat s Ladom, koji je usmjeren prema onim najmlađima. Svi programi i aktivnosti koje LADO planski i sustavno razvija dio su naše dugoročne strategije razvoja publike, a veseli nas što publika pozitivno reagira na takve projekte i što u Ladovom godišnjem repertoaru svatko može pronaći nešto za sebe. Za nas u Ladu uvijek je posebno zadovoljstvo, ali i izazov potaknuti nekoga da zavoli folklor, na neki način preobratiti ga i da kontinuirano prati rad Ansambla - dodala je Posavec.

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO svakim svojim nastupom potvrđuje ulogu čuvara nematerijalne kulturne baštine

S druge strana, ravnateljica Ileana Jurin Bakotić osvrnula se na dugogodišnji, predani rad Ansambla, kao i na činjenicu da se upravo Lado često naziva biserom i zaštitnim licem hrvatske nematerijalne baštine.

- Značaj Ansambla LADO proizlazi prije svega iz činjenice da je riječ o jedinom nacionalnom folklornom ansamblu Republike Hrvatske, osnovanom od strane države prije 77 godina s jasnom zadaćom i ciljem istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i scenskog prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije. S druge strane, svjesni smo da je Hrvatska i u svijetu prepoznata upravo po svojoj bogatoj nematerijalnoj kulturnoj baštini, pa LADO ima dužnost hrvatsku izvedbenu tradicijsku umjetnost predstavljati i izvoditi na najvišoj umjetničkoj razini diljem Hrvatske i svijeta. Naposljetku, smatram da je posebnost Ansambla LADO prije svega u odgovornosti prema tradiciji, njezinom poštovanju i čuvanju primarno kroz izvedbu, profesionalnosti i disciplini njegovih umjetnika i djelatnika te nezaobilaznom zajedništvu Ansambla, koje proizlazi iz vrlo specifičnog rada i djelovanja ustanove - kazala je Jurin Bakotić.

A ansambl LADO nedavno je održao koncerte u Meksiku, Švicarskoj te u Rimu, gdje su nastupili povodom obilježavanja Svete godine te ostavili snažan dojam na publiku.

Ansambl LADO nedavno je nastupio u Rimu, gdje su izveli vokalno-instrumentalni koncert “Telo Kristuševo” te predstavili novoobnovljeni program "Vokalisti Lada"

- LADO je nastupao na brojnim svjetskim pozornicama. Ta bogata povijest sa sobom nosi i bezbroj anegdota s putovanja koje naši umjetnici s radošću prepričavaju. Često su upravo ti trenuci prisjećanja prilika da se opustimo, nasmijemo i predahnemo – jer svaka generacija u Ansamblu ima svoje priče i svoja sjećanja. Posebno mjesto među tim anegdotama zauzimaju nastupi koji su bili istinski jedinstveni i koji su se duboko urezali u kolektivno pamćenje ansambla, ali i u našu kulturnu povijest. Tu se osobito mogu izdvojiti sakralni vokalno-instrumentalni koncerti koje smo izveli prošle godine, u kojima se stvara snažna, gotovo intimna veza između publike i Ansambla, a emocije slobodno teku u oba smjera. Nastupati u Rimu bila je velika čast, ali jednako snažno iskustvo bilo je susresti se s Hrvatima izvan domovine, koji su se emotivno otvorili i s velikim oduševljenjem prihvatili hrvatsku tradiciju predstavljenu na takav način - zaključila je ravnateljica Ansambla.

Ansambl LADO, čija umjetnička snaga nadahnjuje generacije i generacije plesača i pjevača, ovim koncertom još jednom potvrđuje svoju ulogu čuvara nematerijalne kulturne baštine. Publika u Lisinskom imat će prilike čuti već poznate, antologijske točke Ansambla, a svaka od ovih izvedbi donosi virtuoznost plesača i pjevača, raskoš autentičnih narodnih nošnji i prepoznatljiv glazbeni izričaj koji je LADO učinio jednim od najuglednijih hrvatskih ansambala na svjetskoj sceni.



Ulaznice za ovaj glazbeno-scensk spektakl, koji će se u KD Lisinski održati 19. travnja 2026., već sada možete nabaviti na službenoj stranici dvorane.