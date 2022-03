Reći da je ovo bio amaterski kazališni pokušaj bila bi uvreda svim amaterima

Reći da je to bio posve amaterski kazališni pokušaj bila bi velika uvreda prema svim amaterima koji se predano i nadahnuto bave kazalištem. A upravo takva ocjena nameće se nakon premijere "Zagrepčanke" Erato teatra jer sve što je moglo poći krivo pošlo je u ovom pokušaju da se na scenu vrati ne samo legendarni roman Branislava Glumca već i oživi sjaj legendarne istoimene predstave iz 1976. godine, u kojoj su briljirali Branka Cvitković i Božidar Orešković.

Jedan od osnovnih problema leži u dramatizaciji predstave. Dramaturg Patrik Gregurec, koji je i autor adaptacije, od intrigantnog tkiva romana uspio je stvoriti miš-maš u kojem je ljubavna priča, zajedno s akterima, ostala u zapećku. Vanja i Marijana su hrvatski i socijalistički Romeo i Julija, dvoje izgubljenih ljudi, studentica medicine i slagar čija je strastvena ljubav osuđena na propast zbog društva u kojem žive. U romanu je to društvo jasno podijeljeno na šljakere i crveno plemstvo, a kada se tome doda i težak život (i smrt) radničke obitelji i krajnja disfunkcionalnost bogataške, jasno je da ljubav tu nema šanse. U predstavi su te granice fluidne, motivi nejasni, tijek priče zbrkan, kemija između zaljubljenih sasvim nevidljiva. A redatelj Dražen Krešić sve te likove na kojima dramaturg inzistira režira na način da su neki tek glasovi sa snimki, a oni važniji su prisutni na sceni, ali pri tome ne nalazi prava rješenja u kojima je isti glumac ljubavnik, ali i otac glavne junakinje, dok je glumica i Marijana i vlastita majka, ali i Vanjin najbolji prijatelj. Do kojih apsurda to dovodi, dovoljno pokazuje detalj u kojem glumica govori o svojoj mladosti.

Naime, jedan od glavnih okidača u drami, ali i objašnjenje ponašanja glavne junakinje činjenica je da ju je otac podvodio kada je imala svega 15 godina, a sve kako bi mu moćni prijatelji omogućili napredovanje i zaradu. Kada glumica govori o tom traumatskom iskustvu, redatelj joj dozvoljava da tepa, kao da se vraća u djetinjstvo kada je imala tri ili četiri godine. A nad svim tim promašajima caruje iritantni mrak koji vlada scenom. Nakon početnog šoka i spoznaje da scenski reflektori nisu u kvaru, a ta je svjetla oblikovao Martin Šatović, postaje jasno da je to još jedna odluka koja ide de na dušu redatelja. On je lica svojih glumaca ostavio u mraku ili polumraku, i to ne samo u nekim, primjerice ljubavnim scenama, već gledatelj ima osjećaj da barem 85 posto vremena "gleda" radiodramu.

Stoga ne pitajte kako glumci glume. Znamo samo da su premijeru odigrali Nikolina Prkačin i Domagoj Janković. A nakon cjelonoćnog ponovnog čitanja "Zagrepčanke" jasno je samo jedno: ni ona ni Branislav Glumac ovo nisu zaslužili. To je još uvijek moćan roman, priča o ljubavi i propasti, puna strasti, izdaje, suza, znoja i sperme... koju na nov način (nikako ne ovako) trebaju upoznati i nove generacije ne samo čitatelja već i kazališnih gledatelja.