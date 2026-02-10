Nogometaši ispunili kazalište: HNK Split ugostio proslavu sto godina "Kraljice lopte" i 115 godina Hajduka

Splitski nogometni klub Hajduk jedini je na svijetu koji ima svoju operetu. Djelo "Kraljica lopte" skladao je prije splitski maestro Ivo Tijardović, a inspirirala ga je utakmica u kojoj je deset igrača Hajduka nastupilo kao državna reprezentacija Jugoslavije 28.rujna 1924. godine u Zagrebu protiv reprezentacije Čehoslovačke.

Njegova "Kraljica lopte" proizvedena je prije stotinu godina, 21. kolovoza 1926. u povodu petnaestog rođendana kluba na improviziranoj pozornici na Starom placu, a u njoj je nastupilo više od sto izvođača. Praizvedbi je prema pisanju tadašnjih medija nazočilo više od tri tisuće gledatelja, a pubici su u uho odmah ušle melodije "To nje ni knedla" i "Ah ta vaša linija".

Splitski HNK u suradnji s Hajdukom večeras je upriličio posebnu pretpremijeru obnovljene "Kraljice lopte" u režiji Katarine Grubiše, koju su povodom stote godišnjice djela i 115. rođendana kluba pohodili bivši i sadašnji Hajdukovci. Premijera za publiku održat će se sutra, a v.d. intendanta Božo Župić najavio je kako će ta opereta vjerojatno zatvoriti i ovogodišnje Marulićeve dane.