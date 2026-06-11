Glumački buvljak, jutarnja yoga i nezaboravni party: HNK2 offline club donosi sadržaje za sve generacije

U subotu, 13. lipnja 2026., park i dvorište HNK2 u Adžijinoj 7a postat će mjesto susreta, kreativnosti, glazbe i zajedništva. Program pod nazivom HNK2 offline club donosi sadržaje za sve generacije, od jutarnje rekreacije i humanitarnog buvljaka do večernjeg open-air izdanja popularnog RNB Confusion Block Partyja.

Dnevni program održavat će se od 10 do 17 sati. Posjetitelje očekuje jutarnji program yoge uz posebne matcha kreacije, za koji je zbog ograničenog broja mjesta potrebna prethodna prijava putem e-mail adrese yoga.offlineclub@gmail.com do 12. lipnja u podne.

Od 11 do 17 sati održavat će se humanitarni glumački buvljak te Art Buvljak mladih dizajnera i kreativaca. Posjetitelji će moći pronaći jedinstvene predmete hrvatskih glumaca i umjetnika te upoznati radove mladih dizajnera koji će predstaviti svoje kreacije. Dio programa usmjeren je i na podršku mladima koji izlaze iz sustava socijalne skrbi.

Uz to, tijekom dana bit će dostupni otvorena knjižnica, Airbike challenge, food & cocktail corner te nekoliko tematskih zona za odmor, druženje i zabavu.

Foto: HNK u Zagrebu

Večernji dio programa započinje u 17 sati kada dvorište HNK2 preuzima RNB Confusion Block Party. Posjetitelje očekuje prepoznatljiva energija jednog od najpoznatijih zagrebačkih R&B događanja na otvorenom. Rezervacije stolova moguće su putem e-mail adrese rnbconfusioncrew@gmail.com, a posljednji ulazak na događanje predviđen je do 18:30 sati.



Uz glazbu, ples i umjetnost, HNK2 će tog dana postati otvorena gradska oaza i novo mjesto okupljanja u Zagrebu.



Ulaz na dnevni dio programa je slobodan.