Prepiska intendanata se nastavlja: 'Ne želimo sudjelovati u raspravama i javnim polemikama o prošlosti'

Nakon niza otvorenih pisama i javnih reagiranja smatramo potrebnim još jednom jasno iznijeti stajalište Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

Na sve navode iznesene u javnom prostoru Kazalište je već odgovorilo činjenicama i službenim očitovanjem. Smatramo da je javnost upoznata s našim stajalištem te ne vidimo razlog za daljnje vođenje polemike putem medija.

Nova uprava Kazališta preuzela je odgovornost za vođenje institucije početkom 2025. godine. Naš je prioritet kvalitetan umjetnički program, stabilno poslovanje, razvoj publike i odgovorno upravljanje javnom ustanovom. Time ćemo se nastaviti baviti i ubuduće.

Ne želimo sudjelovati u raspravama koje se kontinuirano vraćaju na interpretacije prošlih mandata. O rezultatima svakog upravljanja, pa tako i našega, dugoročno će govoriti umjetnička postignuća, financijska odgovornost i odnos publike prema Kazalištu.

Vjerujemo da hrvatskoj kulturi danas više trebaju suradnja, dijalog i rad na budućnosti nego beskrajne javne polemike o prošlosti. Stoga ovu temu smatramo zaključenom te svu svoju energiju nastavljamo usmjeravati na programe i projekte koje stvaramo za građane Rijeke i našu publiku.

S poštovanjem, Dubravka Vrgoč

intendantica HNK Ivana pl. Zajca Rijeka