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Mustafićev "Paviljon"

Film u kojem Šerbedžija predvodi oružanu pobunu umirovljenika nagrađen u Indiji

VL
Autor
Večernji list
07.07.2026.
u 18:43

Uz dodijeljenu nagradu, organizatori tog međunarodnog festivala posvećenog nezavisnom i autorskom filmu pozvali su autore da film bude prikazan u predstojećem festivalskom programu uživo pred publikom.

Bosanskohercegovački film "Paviljon" redatelja Dine Mustafića, u kojemu zapažene uloge igraju vodeći glumci iz regije, uključujući hrvatske zvijezde Radu Šerbedžiju, Kseniju Pajić i Nikšu Butijera, osvojio je nagradu za najbolji dugometražni igrani film na Critics Society Film Festivalu u Indiji.

Uz dodijeljenu nagradu, organizatori tog međunarodnog festivala posvećenog nezavisnom i autorskom filmu pozvali su autore da film bude prikazan u predstojećem festivalskom programu uživo pred publikom.

Film "Paviljon", nastao je prema scenariju Viktora Ivančića i Emira Imamovića Pirketa. Crna komedija prati grupu stanara staračkog doma "Paviljon" koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odluče pobuniti. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima.

Uz Šerbedžiju, Pajić i Butijera, u filmu je okupljena glumačka ekipa koju čine Zijah Sokolović, Miralem Zubčević, Jasna Diklić, Branka Petrić, Meto Jovanovski, Vladimir Jurc Lali, Kaća Dorić, Muhamed Bahonjić, Ivo Barišić, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Vedrana Božinović, Mirjana Karanović, Ermin Sijamija, Aleksandar Seksan, Snežana Vidović, Selma Mehanović, Zlatan Školjić, Adis Mehanović, Siniša Vidović, Faketa Salihbegović-Avdagić, Ivica Šarić, Mugdim Avdagić, Sabina Kulenović i Ana Novaković.

Film je premijerno prikazan na otvaranju 31. Sarajevo Film Festivala, a nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Ključne riječi
Indija Bosna festival film Dino Mustafić Emir Imamović Pirke Rade Šerbedžija paviljon

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
18:56 07.07.2026.

Bitno je da jugo-komunistički Havc neda novce Hrvatskim filmovima.A za Šerbeđiju lako on si je uhljebil sina u Havc

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