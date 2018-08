Projekt 'Šesti autobus': Filmski povratak na Ovčaru

U siječnju iduće godine u Vukovaru bi trebalo početi snimanje serijala i igranog filma „Šesti autobus“, koji govori o vukovarskoj bici. Prema najavama autorskog tima, trebao bi to biti puno kvalitetniji i bolji film o vukovarskoj ratnoj kalvariji od svih dosad snimljenih.

– Pripreme za ovaj projekt traju već otprilike 13 godina, odnosno od početka snimanja serijala „Heroji Vukovara“. Upravo smo tijekom snimanja toga serijala stekli golemo iskustvo, znanje i došli smo do puno dokumenata koji će nam pomoći u snimanju „Šestog autobusa“. I scenarij za ovaj projekt spreman je s obzirom na to da je napisan prije deset godina, a prije tri godine odobrio ga je HAVC – kaže producent projekta Dominik Galić.

Radnja „Šestog autobusa“ vraća nas u ratnu 1991. godinu te bi pokrivala cijeli Vukovar. Vraća nas u ratne događaje na Trpinjskoj cesti, Sajmištu, bolnici, Ovčari… Riječ je zapravo o istinitoj priči jedne djevojke koja traži svoga oca i prolazi kroz cijelu vukovarsku ratnu priču.

– Radnja filma odvija se 1991. s preskakanjem u 2007. godinu, na suđenje za Ovčaru. Ima i dokumentarne karakteristike s obzirom na to da koristimo i transkripte sa suđenja u Beogradu za zločin na Ovčari. Zove se „Šesti autobus“, a to je bio jedan od autobusa kojima su zarobljeni branitelji i ranjenici prevoženi do Ovčare. Za taj autobus ni danas se ne zna gdje je i gdje su pokopani ti ljudi. Otac naše glavne junakinje vjerojatno je bio u tom autobusu – kaže Galić dodajući da ovim filmom još jednom žele upozoriti na nestale, ali i proširiti priču o Vukovaru za koju svijet premalo zna.

Plan je da se snimi pet serija od po 45-50 minuta i igrani film od dva sata. Snimanja će se odvijati u Vukovaru koliko god to bude moguće s obzirom na to da je grad obnovljen. Neki će se dijelovi snimati i u Glini koja će “glumiti” Vukovar. Kada je riječ o glumačkoj ekipi, za sada voditelji projekta ne govore previše osim da će najveći dio glumaca biti iz Hrvatske, a neki i iz susjednih zemalja. U filmu će glumiti Marko Petrić i Karlo Mrkša. Nakon što je pročitao scenarij, interes za film pokazao je i Eric Bana.

– Sada je teško govoriti o glumačkim imenima, ali znamo da će to biti mlađi, možda čak i manje poznati glumci. Na to smo se odlučili jer su Vukovar 1991. branili mladi dečki. Želja nam je da ti glumci pokažu želju i strast te da shvate dubinu priče i koliko je ovo važno – istaknuo je Galić.

Njegov otac Eduard Galić bit će redatelj filma koji bi, kako je rečeno, trebao biti kruna njegove karijere i svega što je napravio za Vukovar.

– Kada sam radio film „Vučjak“, jedan domobran rekao mi je da se naše žrtve ne računaju. Potaklo me to na ovaj projekt jer vidim da se posljednjih 20 godina o našim žrtvama govori s nekom stidljivošću. Tijekom snimanja serijala „Heroji Vukovara“ vidjeli smo da Vukovar nije samo važan zato što je žrtva, nego zato što je Vukovar 1991. godina i bez toga ne bi bilo ni Hrvatske. Poslije Vukovara JNA nije imala nijedan ozbiljniji projekt, tu je sve stalo. Zato je ta osveta bila toliko strašna – rekao je Eduard Galić.



Punu podršku realizaciji projekta dali su Grad Vukovar i braniteljske udruge, a kad bi se snimanje “Šestog autobusa” odvijalo planiranom dinamikom, premijera bi mogla biti iduće godine na Vukovar Film Festivalu. Vrijednost projekta procijenjena je na oko 20 milijuna kuna, a kako je rekao Dominik Galić, očekuje da se u realizaciju uključi i HRT.

– Riječ je o vukovarskoj temi koja je rijetko obrađivana, a kad je obrađivana, to je napravljeno katastrofalno i sramotno. Cijelo vrijeme čekamo veliki, pravi, važan film o Vukovaru, a recept je izvrstan scenarij i odličan redatelj što sada imamo – rekao je ravnatelj HAVC-a Danijel Rafaelić.