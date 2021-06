Projekt hrvatskih dizajnera, vino koje nastaje u potpunom mraku, osvojio prestižnu nagradu

U srijedu 9. lipnja dodijelit će se jubilarne stote nagrade Art Directors Cluba iz New Yorka (ADC100th Annual Awards), najdugovječnijega međunarodnog natjecanja u oglašavanju i dizajnu. Žiri u kojem sjede ponajbolji kreativci iz cijeloga svijeta nakon dugih je konzultacija odabrao projekt Untouched by Light, hrvatske agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Radi se o projektu kojeg je agencija izradila za slovensku vinariju Radgonske gorice u kojem je umjesto reklamne kampanje kreirala novi proizvod – pjenušac proizveden u potpunome mraku. Cijeli projekt počiva na istraživanju prof. Nobel s University of California koja je dokazala da izlaganje pjenušavih vina svjetlu kvari njihov okus. Zato su Radgonske gorice, na prijedlog agencije, prilagodile proizvodni proces koji se sada u potpunosti, od berbe do distribucije, odvija u potpunome mraku, uz pomoć naočala za noćni vid. I sama boca pakirana je na poseban način, tako da ne propušta svjetlo. Upravo je ovu ideju i dizajn ovog pakiranja nagradio žiri u New Yorku. Ideja je već naišla na velik odjek. O njoj se izvještavalo diljem svijeta u preko 230 objava u medijima poput The Washington Posta, The Independenta, Forbesa, Der Spiegela, Decantera i Wine China, što je rezultiralo interesom distributera ne samo za ovaj proizvod nego i za ostale proizvode Radgonskih gorica.

Foto: Bruketa&Žinić&Grey

„Ovaj je projekt primjer kako se lokalne tvrtke mogu učinkovito obratiti globalnome tržištu. Kreativni potencijal u agencijama može se koristiti za puno više od kreiranje oglasa. Originalni proizvodi i usluge lakše nalaze put do potrošača“, izjavio je Davor Bruketa, kreativni direktor agencije Bruketa&Žinić&Grey koju je njujorški Art Directors Club nagradio četvrti put, što ju čini najnagrađivanijom hrvatskom agencijom na tom natjecanju i jedinom koja je stigla do titule Best of Disciplines.

Na istom je natjecanju kao primjer najboljeg oglašavanja proglašen projekt Moldy Whopper za Burger King, rad agencije Ingo iz Stockholma, također članice Grey grupe. Spotify je proglašen najboljim u kategorijama In-House i Interactive za projekt Alone With Me, a UNICEF Njemačka u kategorijama Motion/Film/Gaming Craft za projekt #ENDviolence - More Than A Mark, autora BBDO Group Germany i BWGTBLD. Say Their Names časopisa The New Yorker i Kadira Nelsona najbolja je ilustracija, a Democracy by Mail The New York Timesa najbolja je fotografija. Naslovnica Vanity Faira s Breonnom Taylor autora Condé Nast, Vanity Fair i Amy Sherald najbolji je dizajn publikacije. Mastercardov True Name autora McCann New York, JSM Music i Hungry Man najbolji je produkt dizajn. Najboljim projektom brend/komunikacijskoga dizajna proglašen je Museum of Thousands of Names - Identity for Warsaw autora DADADAStudio, Rosencrantz i Guildenstern za Warsaw Ghetto Museum. The Uncensored Library za Reportere bez granica, autora DDB Germany, MediaMonks, Reporters Without Borders i Blockworks, proglašen je najboljim iskustvenim dizajnom. The Spomeniks autora Yuzhao Huanga najbolji je projekt modnog dizajna. Musée Atelier Audemars Pigue za Audemars Piguet najbolji je prostorni dizajn, a potpisuju ga Atelier Brückner, BIG Bjarke Ingels Group, medienprojekt p2 i LDE Belzner Holmes. Kutu / Nest Mural Bena Johnstona za Start India najbolja je tipografija.

Foto: Bruketa&Žinić&Grey