OŽIVLJENA POVIJEST

Želite pričati s banom Jelačićem, gosponom Fulirom ili Crnom kraljicom? Evo prilike!

Foto: Muzej grada Zagreba
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
05.02.2026.
u 09:36

Muzej grada Zagreba 14. i 15. veljače organizira Žive slike, manifestaciju dugu više od dva desetljeća, od 2000. godine, po uzoru na slična događanja koja su u gradu priređivana krajem 19. stoljeća. Djelatnici Muzeja, vanjski suradnici i prijatelji Muzeja u prostoru stalnog postava u prvom licu tumače prošlost Zagreba, odjeveni u vjerodostojne povijesne kostime izrađene prema predlošcima s portreta i fotografija

I ove godine, Muzej grada Zagreba priređuje edukativnu manifestaciju Žive slike. Riječ je o programu koji Muzej organizira više od dva desetljeća, od 2000. godine, zadnjeg vikenda fašnika, po uzoru na slična događanja koja su u gradu priređivana krajem 19. stoljeća.

Program se temelji na konceptu „oživljene povijesti“ (eng. living history). Djelatnici Muzeja, vanjski suradnici i prijatelji Muzeja u prostoru stalnog postava u prvom licu tumače prošlost Zagreba, odjeveni u vjerodostojne povijesne kostime izrađene prema predlošcima s portreta i fotografija iz muzejskog fundusa.

Među ostalim povijesnim ličnostima, u stalnom postavu Muzeja s posjetiteljima razgovaraju i povijesne događaje tumače, Hermann Bollé, barunica Ana Marija Rauch,  ilirac Ljudevit Gaj, novinarka i književnica Marija Jurić Zagorka, krojačica Žuži Jelinek, gospon Fulir, animirani lik profesor Baltazar i brojni drugi.

Na ovogodišnjim Živim slikama posjetitelje očekuju i poznati ljubavni parovi; neki od njih su Šenoini Dora Krupićeva i Pavao Gregorijanec Crna kraljica Barbara Celjska i Žigmund Luksemburški, krvnik Valentin i optužena Dorotea.

Posjetitelji će upoznati i povijesne ličnosti povezane s aktualnom, u stalni postav integriranom izložbom Česi Zagrebu / Zagreb Česima. Neki od njih su biskup Duh, Žigmund Luksemburški, Sofija Jelačić, Rupert Melkus i Branka Kincl.

Na drugom katu, na izložbi Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.) posjetitelji će šankericu i Antuna Gustava Matoša, a mogu se i pridružiti napetoj igri kartaša.

Žive slike bit će održane u subotu i nedjelju, 14. i 15. veljače. Navedenih dana Muzej grada Zagreba bit će otvoren od 11 do 14 sati. Cijena ulaznice je 1 euro po osobi, za djecu do 7 godina ulaz se ne naplaćuje.

Muzej grada Zagreba muzej je za sve posjetitelje, pa program Žive slike, kao i svake godine, prilagođava posjetiteljima s invaliditetom te je za njih i njihovu pratnju program besplatan.   Za osobe s invaliditetom bit će organizirana i grupna vodstva u subotu i u nedjelju, od 12 sati. Laganim tempom obići će cijeli postav i upoznavati Žive slike sve do 14 sati.

Na vodstva se kreće iz prizemlja Muzeja. Prevoditelji za hrvatski znakovni jezik bit će na raspolaganju u subotu, 14. veljače, od 12 sati.

Vodstvo u nedjelju, 15. veljače, od 12 sati planirano je bez prevoditelja na znakovni jezik, za sve ostale posjetitelje s invaliditetom koji ne trebaju uslugu prevođenja. Naravno, i oni su dobrodošli na vodstvo u subotu u 12 sati, ukoliko im taj termin više odgovara. 

Sve ostale naše sugrađane pozivaju da ih posjete individualno te vlastitim tempom, od 11 do 14 sati, prošeću muzejom uz simboličnu cijenu od 1 euro po osobi.

Crna kraljica manda ljudevit gaj Marija Jurić Zagorka coprnica Herman Bolle ban josip jelačić Žive slike Muzej grada Zagreba

